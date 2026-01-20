HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh |

Tất cả các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội.

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 99 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 18/1 đến 12h00 ngày 19/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 63 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 27 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 09 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Các cách nộp phạt nguội

Mức phạt vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

367 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội trong tuần qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 8.Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Bao giờ miền Bắc chuyển mưa rét đến 6 độ C?

Gió mùa đông bắc cực mạnh đang tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại, có nơi dưới 6°C

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

tai nạn

báo mới

VnExpress

camera ai

phạt nguội

lỗi vượt đèn đỏ

lỗi không đội mũ bảo hiểm

nghị định 168

danh sách phạt nguội mới nhất

Cách nộp phạt nguội

Cách tra cứu phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại