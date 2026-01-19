Theo bản tin sáng nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, ngày 19/1, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 17–20°C.

Theo dự báo, đợt không khí và sẽ tăng cường mạnh mẽ trong những ngày tới, gây ra đợt rét sâu rộng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt giảm đáng kể và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Cụ thể, khoảng tối và đêm 20/01, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ tối và đêm 20/01, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối và đêm 20/01 đến ngày 22/01, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ ngày 21/01, dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/01 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 11–14°C; vùng núi Bắc Bộ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Riêng Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 20/01 đến ngày 22/01 sẽ có mưa rải rác. Từ ngày 21/01, thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động từ 12 đến 14°C, khuyến cáo người dân cần chuẩn bị áo ấm và các biện pháp giữ nhiệt.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia cảnh báo rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết Hà Nội và các nơi trên cả nước ngày 19/1

TP. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa Đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.