Nóng: Thông báo tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 21 giờ hôm nay

Công an TP Hà Nội tối 20/1 ra thông báo mới nhất về việc điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng )diễn ra từ ngày 19/01/2026 đến ngày 25/01/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia – số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm).

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Thành phố thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể như sau:

Thời gian: từ 21h00’ ngày 20/01/2026 đến hết ngày 25/01/2026.

Đối tượng cấm và hạn chế

Cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000kg trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 02 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 02 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 02 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các nội dung theo thông báo số 06/TB-CAHN-CSGT thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Đặc biệt các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.