526 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, có nhiều chủ xe máy bị phạt nguội.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi):

Từ 12h00’ ngày 18/1/2026 đến 12h00’ ngày 19/1/2026, đã phát hiện 88 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 88 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 17/1/2026 đến 12h00’ ngày 18/1/2026, đã phát hiện 50 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 50 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 16/1/2026 đến 12h00’ ngày 17/1/2026, đã tự động phát hiện 145 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 145 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 14/1/2026 đến 12h00’ ngày 15/1/2026, đã tự động phát hiện 48 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 48 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Từ 12h00’ ngày 12/1/2026 đến 12h00’ ngày 13/1/2026, đã tự động phát hiện 40 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách 40 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ từ ngày 10/01/2026 đến 16/01/2026.

Qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 699 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 155 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách chi tiết như sau:

Vượt đèn đỏ: 123 trường hợp

Chạy quá tốc độ quy định: 32 trường hợp

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt một số lỗi người điều khiển xe máy vi phạm quy định mới theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:

- Người điều khiển xe đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

- Hành vi chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật cũng bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Tổng hợp: Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh