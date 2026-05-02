50 vụ nổ liên hoàn! Nga đánh chưa từng có vào Odessa, ông Zelensky "cầu cứu" - Hé lộ đề xuất bất ngờ của ông Putin

Nga đánh chưa từng có vào Odessa, 50 vụ nổ liên hoàn

Đài TST (Nga) ngày 1/5 đưa tin, tình hình tại Nikolaev và Odessa đang trở nên đặc biệt căng thẳng khi các đợt xung đột diễn ra dồn dập trên diện rộng.

Các nguồn tin mà đài này dẫn lại cho biết nhiều cuộc tập kích quy mô lớn chưa từng có đã nhằm vào nhà máy đóng tàu "Okean" cũng như hệ thống hạ tầng cảng tại Odessa – những khu vực được coi là mắt xích quan trọng trong mạng lưới hậu cần.

Theo Đại tá hải quân dự bị Vasily Dandykin, riêng khu vực Odessa đã ghi nhận khoảng 50 vụ nổ liên hoàn chỉ trong thời gian ngắn. Các mục tiêu bị nhắm tới được cho là trung tâm hậu cần, bến cảng, kho nhiên liệu và các điểm trung chuyển có liên quan tới dòng chảy trang bị quân sự từ phương Tây.

Một chi tiết đáng chú ý là một con tàu neo tại cảng Odessa đã bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn tập kích. Theo đánh giá của ông Dandykin, mức độ cháy nổ cho thấy nhiều khả năng con tàu này đang vận chuyển hàng quân sự. Ông nhận định nếu chỉ là hàng dân sự thông thường thì khó có thể xảy ra hiện tượng cháy lan mạnh như vậy.

Không chỉ dừng lại ở các đòn đánh trực tiếp, tình hình tại Nikolaev cũng được mô tả là bất ổn sau khi các vụ nổ xảy ra gần khu vực trạm biến áp cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp quan trọng.

Một số báo cáo cho thấy sau các cuộc tấn công, nhiều khu vực ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ, điện áp dao động, cùng với đó là các cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực công nghiệp.

Theo phân tích của phía Nga được Đài TST dẫn lại, các mục tiêu này không đơn thuần mang tính dân sự, mà có liên quan đến chuỗi sản xuất và vận hành thiết bị quân sự, đặc biệt là các hệ thống không người lái và thành phần động cơ.

Điều này giải thích vì sao các đòn đánh lại tập trung với cường độ lớn vào các điểm được coi là "hậu phương kỹ thuật".

Ở góc độ chiến lược, ông Dandykin cảnh báo rằng trong thời gian tới, Nga có thể phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển từ phía Ukraine. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết bước vào giai đoạn thuận lợi hơn, đồng thời phía Ukraine đã có thời gian tích lũy nguồn lực.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Nga vẫn có khả năng kiểm soát tình hình nếu tập trung đánh vào các khu vực điều phối then chốt, điển hình như Ochakov – nơi được nhận định là trung tâm liên quan đến việc vận hành và điều phối UAV cũng như các phương tiện không người lái trên biển.

Ông Zelensky phát thông điệp khẩn

Cũng theo Đài TST, không chỉ ở mặt trận phía Nam, tình hình tại khu vực Kupyansk cũng đang nóng lên nhanh chóng, cho thấy xung đột không hề giảm nhiệt mà còn lan rộng ra nhiều hướng.

Theo kênh Telegram "Nhật ký lính dù", lực lượng Ukraine đã tăng cường đáng kể việc triển khai UAV tấn công, tạo ra sức ép lớn lên các đơn vị đối phương. Giao tranh được mô tả là đặc biệt ác liệt, trong đó tâm điểm là khu vực nhà máy đúc – một cơ sở công nghiệp có vị trí chiến lược trong thành phố.

Nhà máy này vốn được xây dựng từ thời Liên Xô, từng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất các chi tiết cơ khí. Tuy nhiên, sau nhiều năm suy giảm, cơ sở này đã thay đổi chức năng. Theo các nguồn tin, lực lượng Ukraine đã cải tạo nơi đây thành một vị trí phòng thủ kiên cố, với hệ thống tầng ngầm phức tạp, biến nó thành một "pháo đài" thực sự giữa lòng đô thị.

Chính vì vậy, các đợt tấn công hiện tại được cho là nhằm trực tiếp vào "nút thắt" phòng thủ này, với mục tiêu phá vỡ hệ thống cố thủ của đối phương. Một số nguồn còn cho rằng quân đội Nga đã áp dụng lại các chiến thuật tương tự chiến dịch "Dòng chảy" – vốn từng được nhắc tới trong các hoạt động trước đó.

Trong bối cảnh chiến sự leo thang như vậy, vào đúng 10h01, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra một thông điệp mang tính khẩn cấp, "cầu cứu" các nước NATO tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo ông, đây là công cụ giúp hạn chế khả năng kéo dài xung đột của Moscow.

Ông cũng lập luận rằng nếu Nga không sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao, thì Ukraine cùng các đối tác phương Tây cần phải gia tăng sức ép để buộc Moscow phải thay đổi lập trường.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự trên thực địa đang diễn biến phức tạp, cho thấy Kiev đang tìm cách kết hợp giữa sức ép quân sự và ngoại giao nhằm tạo lợi thế trong giai đoạn tiếp theo của xung đột.

Hé lộ đề nghị bất ngờ của ông Putin

Trong khi giao tranh trên thực địa tiếp tục leo thang trên nhiều hướng, Đài TST (Nga) cho biết phía Nga lại phát đi những tín hiệu đáng chú ý trên mặt trận ngoại giao, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Cụ thể, vào tối 29/4, Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó vấn đề Ukraine là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận.

Theo thông tin được Đài TST dẫn lại, Tổng thống Putin khẳng định rằng thế chủ động trên chiến trường vẫn thuộc về quân đội Nga và các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là đề xuất về một lệnh ngừng bắn tạm thời trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Đây được xem là một động thái mang tính ngoại giao trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra với cường độ cao.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ phía ông Donald Trump.

Dù vậy, các chi tiết cụ thể về thời gian và phạm vi áp dụng lệnh ngừng bắn vẫn chưa được công bố. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thông tin này sẽ được làm rõ trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến từ phía Nga tỏ ra hoài nghi về khả năng Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn nếu nó được thiết lập. Trung tướng Viktor Sobolev cho rằng quân đội cần duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu thỏa thuận bị vi phạm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Alexey Chepa cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng các tiền lệ trước đó cho thấy nguy cơ vi phạm lệnh ngừng bắn là rất lớn. Ông dẫn chứng việc các thỏa thuận trước đây, bao gồm trong dịp Lễ Phục sinh, đã nhiều lần không được tuân thủ.

Về phía Kiev, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức về việc chấp nhận đề xuất này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cần làm rõ thêm các thông tin từ phía Mỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng lập trường của Tổng thống Putin vẫn nhất quán. Nhà phân tích quân sự Anh Alexander Mercouris nhận định rằng trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga đã thể hiện sự kiên định đáng chú ý trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược.

Ông Mercouris cho rằng trong những tình huống tương tự, nhiều nhà lãnh đạo có thể đã lựa chọn nhượng bộ, nhưng Tổng thống Putin vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn, đồng thời kết hợp với các tín hiệu ngoại giao khi cần thiết.