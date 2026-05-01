TST: Điện đàm khẩn Trump-Putin, 7.000 binh sĩ bị bao vây - Ba Lan tuyên bố khả năng "tiến vào Kaliningrad"

Đài TST (Nga) ngày 1/5 đăng tải nội dung với tiêu đề "Kiev thất bại: Cuộc điện đàm khẩn giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin. Khoảng 7.000 binh sĩ bị bao vây. Ba Lan tuyên bố về khả năng tiến vào Kaliningrad".

Theo đó, tuần qua được đánh giá là giai đoạn đặc biệt dày đặc các diễn biến địa chính trị, từ tình hình Iran, xung đột Ukraine cho tới quan hệ giữa Nga và NATO, khiến cục diện an ninh khu vực tiếp tục trở nên khó lường.

Cuộc điện đàm khẩn

Theo TST, mức độ căng thẳng đã gia tăng tới mức một cuộc điện đàm được mô tả là "khẩn cấp" đã diễn ra giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump.

Trong cuộc trao đổi này, phía Nga được cho là đã nhấn mạnh rằng thế chủ động hiện đang thuộc về Moscow, đồng thời khẳng định các mục tiêu của chiến dịch quân sự sẽ được hoàn thành, bất kể lập trường của Kiev.

Đài Nga cho biết ngay sau cuộc điện đàm, ông Donald Trump đưa ra phát biểu gây chú ý khi nhận định rằng "Kiev đã thất bại về mặt quân sự". Đây được xem là một tuyên bố gây tranh luận trong bối cảnh xung đột vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.

TST cho rằng phát biểu này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số nhận định cho rằng ông Trump có thể đã nhầm lẫn với các diễn biến khác, đặc biệt là khi trước đó ông từng đề cập tới tình hình Iran và cho rằng Mỹ đã đạt được những kết quả nhất định tại khu vực này.

Dù vậy, ông Trump tiếp tục đưa ra một nhận định đáng chú ý khác, rằng xung đột tại Ukraine thậm chí có thể kết thúc sớm hơn so với các diễn biến ở Trung Đông.

Theo nguồn tin này, những phát biểu nói trên đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng tồn tại các kịch bản hoặc thông tin chưa được công bố rộng rãi, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các bên vẫn diễn ra nhưng ít khi được tiết lộ chi tiết.

7.000 binh sĩ bị bao vây

Ở diễn biến thực địa, TST nhận định tình hình đang diễn biến theo hướng không thuận lợi cho phía Ukraine, dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn duy trì quan điểm rằng họ đang kiểm soát tình hình và tiếp tục báo cáo tích cực tới ông Volodymyr Zelensky cũng như người dân.

Dẫn lại nguồn từ hãng "IA Novorossiya", Đài Nga cho biết tại khu vực Donetsk, trong một khu đô thị, có khoảng 7.000 binh sĩ Ukraine đang rơi vào tình trạng bị bao vây. Theo mô tả, lực lượng này không thể rút lui cũng như không thể thực hiện các hoạt động cơ động chiến thuật để phá vây.

TST cho biết ngày càng xuất hiện nhiều video do các binh sĩ gửi tới cấp chỉ huy, trong đó họ thể hiện sự bức xúc và yêu cầu cải thiện tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Diễn biến này được xem là dấu hiệu cho thấy áp lực trên chiến trường đang gia tăng.

Trong khi đó, theo thông tin chính thức, phía Ukraine vẫn khẳng định đang duy trì quyền kiểm soát và không thừa nhận các thông tin bất lợi. Theo Đài Nga, sự khác biệt giữa các nguồn tin cho thấy bức tranh chiến trường vẫn tồn tại nhiều góc nhìn trái chiều và khó kiểm chứng độc lập.

Nguồn tin này đồng thời nhận định xu hướng hiện tại đang nghiêng về phía Nga, đồng thời liên hệ với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là đánh giá mang tính một phía và chưa có xác nhận từ các nguồn độc lập.

Ba Lan tuyên bố về khả năng "tiến vào" Kaliningrad

Trong bối cảnh đó, TST cho rằng các nước NATO tiếp tục bày tỏ quan ngại về khả năng Nga có thể mở rộng xung đột sau khi chiến dịch tại Ukraine kết thúc.

Một số chính trị gia châu Âu được nhắc tới với quan điểm cho rằng Nga có thể gây sức ép lên phương Tây, dù phía Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về kịch bản này trong các tài liệu chiến lược.

Ở chiều ngược lại, Đài Nga dẫn lại truyền thông Ba Lan cho biết Warsaw đang có những bước chuẩn bị liên quan tới khu vực Kaliningrad. Theo báo Rzeczpospolita, Ba Lan đang xây dựng một sư đoàn riêng biệt và đã bắt đầu tiếp nhận các xe chiến đấu bộ binh Borsuk.

Theo kế hoạch được nêu, số lượng phương tiện này có thể lên tới khoảng 1.500 chiếc trong tương lai. TST dẫn lại mục tiêu phía Ba Lan đưa ra, rằng trong trường hợp cần thiết, lực lượng này có thể được sử dụng để kiểm soát khu vực Kaliningrad nhằm ngăn chặn việc khu vực này bị sử dụng như một bàn đạp quân sự chống lại NATO.

Diễn biến này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý trong quan hệ Nga – NATO: trong khi Nga bị cáo buộc có thể tấn công phương Tây, thì đồng thời lại xuất hiện các kịch bản chuẩn bị hành động từ phía NATO nhằm vào khu vực liên quan tới Nga.

Theo TST, các diễn biến trong tuần qua cho thấy cục diện xung đột không chỉ dừng lại ở Ukraine mà còn có nguy cơ lan rộng về mặt địa chính trị.

Từ các cuộc tiếp xúc cấp cao, tình hình trên chiến trường cho tới những động thái quân sự tại châu Âu, tất cả đều phản ánh một giai đoạn nhạy cảm với nhiều yếu tố khó đoán định.

Nguồn tin này cho rằng trong bối cảnh các nhận định từ nhiều phía vẫn còn khác biệt lớn, mọi kịch bản liên quan đến leo thang xung đột đều tiềm ẩn rủi ro cao và cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.