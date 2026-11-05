Trong khi phần còn lại của thế giới vẫn đang loay hoay giữa vàng và quỹ hưu trí, một triết lý đầu tư mới đang bùng nổ tại Trung Quốc: tích cơ bắp cho tuổi già.

Theo báo cáo chuyên đề của TopMarketing và dữ liệu nền tảng Qiangua Data, hashtag liên quan tới chủ đề này đã đạt 75 triệu lượt quan tâm trên Xiaohongshu, với mức tăng tương tác 717% chỉ trong 60 ngày.

Thứ đáng nói không phải con số. Thứ đáng nói là nguồn gốc của nó.

Đây không phải meme gymbro, đây là chính sách y tế cấp quốc gia

Ngày 16/10/2026, hashtag "chuyên gia Hiệp Hòa nói tích cơ càng sớm càng tốt" leo thẳng lên Weibo hot search. Nền tảng đằng sau không phải một influencer, cũng không phải một hãng thực phẩm chức năng, mà là Hướng dẫn dinh dưỡng phòng ngừa giảm cơ ở người lớn phiên bản 2026 do National Health Commission, cơ quan y tế cấp cao nhất Trung Quốc, chính thức ban hành.

Hướng dẫn này nằm trong chương trình "Năm quản lý cân nặng" do 16 bộ ngành Trung Quốc phối hợp triển khai từ đầu năm. Khi một lời khuyên tập cơ được 16 bộ ngành đứng tên, nó không còn là chuyện cá nhân nữa, mà trở thành một thông điệp quốc gia. Và cộng đồng Xiaohongshu đã làm phần việc còn lại: biến thuật ngữ y khoa khô khan thành triết lý sống, đóng gói thành câu nói ngắn gọn đang được chia sẻ khắp mạng xã hội, "tích cơ là tích tương lai".

Logic khoa học đằng sau một hashtag

Khối cơ con người đạt đỉnh vào khoảng 30 tuổi, sau đó bắt đầu mất đi theo thời gian với tốc độ ngày càng nhanh. Theo dữ liệu được Smzdm trích từ hướng dẫn y khoa chính thức, tỷ lệ mắc sarcopenia, bệnh giảm cơ do tuổi, ở người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên dao động từ 5,7% tới 23,9%, và tăng rõ rệt theo độ tuổi.

Mất cơ không phải chuyện thẩm mỹ. Nó liên quan trực tiếp tới nguy cơ ngã gãy xương, mất khả năng tự chủ sinh hoạt, và cuối cùng là phụ thuộc vào người khác ở tuổi 60-70. Nói cách khác, mỗi kilogram cơ bắp bạn tích được hôm nay là một tấm vé giảm phụ thuộc cho chính mình sau hai mươi năm nữa. Đó là lý do câu "tích cơ hơn tích tiền" không hề mang tính ẩn dụ. Nó là phép so sánh thực tế.

Hai độ tuổi, hai công thức

Theo phóng sự tổng hợp của Smzdm, bác sĩ Vương Văn Anh, khoa Nội tiết Bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Đại học Y Quảng Châu, đưa ra khuyến nghị tách biệt rõ: trước 30 tuổi, người ta nên tập kháng lực tích cực và ăn đủ protein chất lượng để đưa khối cơ lên mức cao nhất có thể. Sau 30 tuổi, trọng tâm chuyển sang làm chậm đà mất cơ. Nghe đơn giản, nhưng cú chuyển hướng đó mới chính là điểm nhiều đàn ông tuổi 30-40 bỏ sót.

Bác sĩ Lý Kiệt Nhược, Giám đốc khoa Y học thể thao Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Tân Đại, bổ sung thêm một lời khuyên thực dụng cho dân văn phòng. Mục tiêu tích cơ không phải là thân hình vận động viên. Người bình thường ít thời gian nên ưu tiên tập các nhóm cơ lớn trước, như chân, lưng, ngực. Với người chưa quen tạ, nhiều bác sĩ khuyên bắt đầu từ các bài kháng lực tay không tại nhà, không cần tới phòng gym.

Khi Lancôme nhảy vào câu chuyện cơ bắp

Phần thú vị nhất của trend này nằm ở cú bẻ lái marketing. Theo phân tích của Sohu, Lancôme đã bắt đầu kết nối việc tập cơ với chống lão hóa trong các chiến dịch gần đây, một bước đi lạ với một thương hiệu luxury vốn gắn liền với skincare dành cho phụ nữ.

Lý do không khó hiểu. Khi một hashtag y tế trở thành triết lý sống của 75 triệu người, nó kéo theo cả một chuỗi nhu cầu mới: thực phẩm giàu protein tiện lợi, đồ gym tại nhà, dịch vụ huấn luyện cá nhân, và cả skincare "phục hồi sau tập". Thương hiệu nào nhìn ra sớm nhất, thương hiệu đó có hàng loạt điểm chạm mới với khách hàng. Dự đoán không khó: các hãng grooming, bảo hiểm sức khỏe và thực phẩm chức năng Trung Quốc sẽ nối đuôi nhau bắt trend này trong 6-12 tháng tới.

Câu hỏi còn lại cho đàn ông

Với đàn ông đang sống ở ngã rẽ tuổi 30-40, câu chuyện này không yêu cầu một lời khuyên. Nó đặt ra một câu hỏi.

Khi tính toán danh mục đầu tư cho tuổi 60, có bao nhiêu người đã dành một dòng cho khối cơ của chính mình. Và nếu chưa, lý do thực sự là gì, thiếu thời gian hay chưa đủ tin rằng bàn tính của mình sau hai mươi năm có thể quan trọng hơn sổ tiết kiệm.

Với mỗi năm trì hoãn, mức "lãi suất" của khoản đầu tư này chỉ càng thấp đi.