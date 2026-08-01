5 tỉnh, thành phố mưa rất lớn hôm nay

Hôm nay (1/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Mưa lớn nhất tập trung tại khu vực đồng bằng và ven biển. Thanh Hoá - Nghệ An hôm nay cũng có mưa lớn. Các khu vực khác ít mưa.

Đêm qua và sáng sớm nay (1/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/7 đến 3 giờ ngày 1/8 có nơi trên 60mm như tại trạm Nậm Hàng 1 (Lai Châu) 77.2mm, Mường Mùn 1 (Điện Biên) 49.6mm, Chi Khê (Nghệ An) 62.6mm.

Dự báo ngày và đêm 1/8, khu vực miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm, riêng vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa mưa to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ có thể gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Hải Phòng là một trong những tỉnh/thành phố đón mưa lớn hôm nay (1/8). Ảnh minh hoạ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông rải rác, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ khoảng từ chiều tối 2/8 đến ngày 7/8, miền Bắc có mưa lớn diện rộng. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng thấp.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày nắng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ 2-3/8, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục ít mưa. Ngày 4-5/8, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.