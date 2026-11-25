Đây là 5 sai lầm phổ biến khi sử dụng bình gas tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà các gia đình nên biết để khắc phục.

Bình gas là thiết bị quen thuộc trong căn bếp của hàng triệu gia đình Việt. Tuy nhiên, sự chủ quan và những thói quen sử dụng thiếu an toàn hằng ngày lại vô tình biến vật dụng tiện lợi này thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất mà nhiều gia đình vẫn đang mắc phải và cách khắc phục để bảo vệ an toàn cho tổ ấm.

1. Quên khóa van bình gas sau khi nấu nướng

Đây là thói quen phổ biến hàng đầu. Nhiều người nội trợ chỉ tắt công tắc trên bếp mà bỏ qua bước khóa van đầu bình gas vì thấy bất tiện hoặc nghĩ rằng bếp đã tắt thì gas không thể thoát ra ngoài. Thực tế, khi không khóa van bình, khí gas vẫn tồn tại với áp suất cao bên trong đường ống dẫn.

(Ảnh minh họa)

Nếu ống dẫn bị chuột cắn, nứt vỡ do lão hóa hoặc khớp nối bị lỏng, khí gas sẽ âm thầm rò rỉ ra không gian bếp. Chỉ cần một tia lửa nhỏ từ công tắc điện, bật lửa hay tĩnh điện cũng đủ gây ra vụ nổ nghiêm trọng.

Cách khắc phục: Hãy tập thói quen khóa chặt van bình gas ngay sau khi đun nấu xong, sau đó mới tắt nút vặn trên bếp để lượng gas còn dư trong dây dẫn được đốt cháy hết.

2. Đặt bình gas ở nơi kín gió, ẩm thấp hoặc gần nguồn nhiệt

Vì lý do thẩm mỹ, nhiều gia đình thiết kế hộc tủ kín bưng dưới gầm bếp để giấu bình gas, thậm chí chất thêm đồ đạc xung quanh. Việc đặt bình trong không gian quá kín khiến khí gas không thể khuếch tán nếu chẳng may bị rò rỉ, tạo thành một "quả bom nổ chậm" tích tụ khí dễ cháy. Ngược lại, một số nhà lại đặt bình gas quá gần bếp đun, lò vi sóng, ổ cắm điện hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nhiệt độ cao làm tăng áp suất bên trong bình, dễ dẫn đến nguy cơ phồng rộp, rò rỉ van hoặc nổ bình.

(Ảnh minh họa)

Cách khắc phục: Bình gas cần được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, khô ráo, cách nguồn lửa trần hoặc thiết bị sinh nhiệt tối thiểu 1 đến 1,5 mét. Nếu đặt trong tủ bếp, cửa tủ phải có khe thoáng khí và tuyệt đối không khóa chặt cửa tủ khi đang sử dụng.

3. Sử dụng dây dẫn và van điều áp quá cũ, kém chất lượng

Không ít gia đình có tâm lý "dùng đến khi hỏng mới thay" đối với phụ kiện đi kèm bình gas. Dây dẫn gas bằng cao su sau một thời gian tiếp xúc với dầu mỡ, nhiệt độ và môi trường bếp sẽ bị chai cứng, nứt nẻ hoặc giảm độ đàn hồi. Van điều áp sử dụng lâu năm cũng có thể bị kẹt, gỉ sét, làm mất khả năng kiểm soát áp suất gas đầu ra. Ngoài ra, việc tự ý mua dây dẫn trôi nổi, không rõ nguồn gốc để tiết kiệm chi phí cũng làm tăng gấp nhiều lần nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Cách khắc phục: Nên kiểm tra định kỳ tình trạng dây dẫn và van gas bằng nước xà phòng (tuyệt đối không dùng bật lửa để thử). Thay mới dây dẫn sau khoảng 2–3 năm sử dụng và chọn loại dây có lõi thép chống chuột cắn, đạt tiêu chuẩn an toàn.

4. Xử lý sai cách khi phát hiện mùi khí gas rò rỉ

Khi ngửi thấy mùi gas nồng nặc trong bếp, phản xạ tự nhiên của nhiều người là hoảng loạn chạy đi bật đèn để kiểm tra, bật quạt thông gió cho bay bớt mùi hoặc gọi điện thoại ngay tại khu vực bếp. Đây là những hành động cực kỳ nguy hiểm. Các thiết bị điện khi đóng ngắt mạch đều phát sinh tia lửa điện nhỏ — tác nhân kích nổ tức thì nếu nồng độ khí gas trong phòng đạt ngưỡng cháy.

Cách khắc phục: Khi phát hiện rò rỉ gas, hãy giữ bình tĩnh, tuyệt đối không bật hay tắt bất kỳ thiết bị điện nào. Nhanh chóng khóa chặt van bình gas, mở tung toàn bộ cửa sổ và cửa chính để thông gió tự nhiên, dùng quạt tay (như bìa các-tông, quạt nan) xua khí gas ra ngoài, sau đó di chuyển ra khu vực an toàn mới gọi điện cho đơn vị cung cấp gas đến xử lý.

5. Lắc bình hoặc dốc ngược bình khi sắp hết gas

Khi thấy ngọn lửa cháy yếu, đỏ lửa và chập chờn do bình sắp cạn, nhiều người thường có thói quen nhấc bình lên lắc mạnh, đặt nằm ngang hoặc dốc ngược bình xuống để tận dụng nốt lượng gas còn sót lại. Hành động này không chỉ gây mất an toàn cơ học mà còn khiến cặn bẩn và tạp chất lắng dưới đáy bình tràn vào ống dẫn, làm tắc nghẽn béc phun của bếp. Nghiêm trọng hơn, khi đặt nằm ngang hoặc dốc ngược, gas ở thể lỏng có thể tràn trực tiếp vào van điều áp, gây bùng lửa lớn đột ngột khi bật bếp.

Cách khắc phục: Bình gas luôn phải được đặt ở tư thế thẳng đứng. Khi gas có dấu hiệu sắp hết, hãy liên hệ đại lý uy tín để đổi bình mới thay vì cố gắng tận dụng bằng các mẹo truyền miệng thiếu an toàn.

An toàn cháy nổ bắt nguồn từ chính sự cẩn trọng trong từng thao tác nhỏ hằng ngày. Chỉ cần thay đổi những thói quen tưởng chừng vô hại kể trên, mỗi gia đình đã có thể chủ động ngăn ngừa rủi ro và giữ cho căn bếp luôn bình yên, ấm áp.