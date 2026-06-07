5 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc 5 năm qua: Lưu Diệc Phi có vượt qua bản sao của mình?

Giữa hàng trăm tạo hình cổ trang, đây là những gương mặt khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Thị trường phim ảnh xứ Trung chưa bao giờ thiếu những bóng hồng cổ trang mỗi người một vẻ khiến khán giả mãn nhãn. Tuy nhiên, để đạt đến độ "kinh điển" được công chúng nhớ mãi không quên lại là một bài toán khó. Điểm lại dòng chảy màn ảnh trong vòng 5 năm trở lại đây, 5 gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện gắn liền với những siêu phẩm đình đám từ 2022 đến 2026: Lưu Diệc Phi (Mộng Hoa Lục), Trần Đô Linh (Trường Nguyệt Tẫn Minh), Vương Sở Nhiên (Liễu Chu Ký), Tống Tổ Nhi (Khom Lưng) và Cổ Lực Na Trát (Ngọc Minh Trà Cốt). Cuộc đọ sắc đỉnh cao này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu đẳng cấp của Lưu Diệc Phi có bị lung lay trước những nhan sắc được mệnh danh là bản sao của cô?

2022: Lưu Diệc Phi - Mộng Hoa Lục

Các bộ phim cổ trang của Lưu Diệc Phi đều là những siêu phẩm kinh điển, gắn liền với ký ức thanh xuân của cả một thế hệ. Từ Vương Ngữ Yên, Triệu Linh Nhi cho đến Tiểu Long Nữ, mỗi vai diễn của cô đều sở hữu nhan sắc khuynh đảo màn ảnh mà đến nay vẫn hiếm ai sánh kịp. Sau 16 năm vắng bóng, sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục chứng minh cô vẫn đẹp tựa nàng "Thần Tiên Tỷ Tỷ" hạ phàm năm nào.

Ở tuổi ngoài ba mươi, vẻ đẹp của cô không còn là nét "tiên khí" băng thanh ngọc khiết của thời đôi mươi, mà đã thăng hoa thành nhan sắc mặn mà, cuốn hút của một người phụ nữ trưởng thành. Đường nét gương mặt hài hòa, kết hợp cùng phong thái thanh tao, kinh nghiệm và chiều sâu trải nghiệm đã tạo nên một Triệu Phán Nhi đầy quyến rũ, một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc bất bại của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh cổ trang.

2023: Trần Đô Linh - Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trần Đô Linh gây chú ý mạnh mẽ sau khi vào vai phản diện Thiên Hoan và Diệp Băng Thường trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ, độ thảo luận của cô từng vượt qua cả hai diễn viên chính Bạch Lộc và La Vân Hi. Ngay từ trước khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, Trần Đô Linh đã thu hút sự chú ý nhờ tạo hình sang trọng, lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ linh động và thần thái cuốn hút. Thậm chí, do có sự khác biệt giữa ảnh tạo hình ban đầu và hình ảnh chính thức trong phim, nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng phần trang điểm và làm tóc của cô đã bị "giảm chất lượng" vì nhan sắc quá nổi bật so với nữ chính Bạch Lộc, dẫn đến tin đồn cô phải "nhường tạo hình" cho bạn diễn.

Sau đó, đoàn phim đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khép lại tranh cãi. Khi bộ phim chính thức phát sóng, hàng loạt chủ đề liên quan đến nhân vật Thiên Hoan và Diệp Băng Thường do Trần Đô Linh thể hiện, từ tạo hình, các cảnh khóc cho đến diễn xuất, liên tục lọt top tìm kiếm. Nhờ đó, nữ diễn viên nhanh chóng thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ. Sau khi phim phát sóng, từ tạo hình, cảnh khóc đến diễn xuất của cô đều liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, giúp nữ diễn viên thu về lượng lớn người hâm mộ mới.

2024: Vương Sở Nhiên - Liễu Chu Ký

Từ khi bước chân vào dòng phim cổ trang, Vương Sở Nhiên luôn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt phù hợp với tạo hình cổ trang nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ngoại hình đẹp, cô còn có diễn xuất ổn định, giàu cảm xúc và tự nhiên nhất lứa tiểu hoa đán 95. Nữ diễn viên sinh năm 1999, cao 1m72. Cô được dân xứ tỷ dân gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi", "bản sao Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới vì có vẻ ngoài na ná đàn chị.

Trong Liễu Chu Ký, nhan sắc của Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nhân vật cô đảm nhận được miêu tả là một tuyệt sắc giai nhân có thể khiến người khác rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ những bộ y phục nhã nhặn, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ cho đến các góc quay cận mặt, nữ diễn viên đều phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp thanh lãnh đặc trưng. Không ít khán giả nhận xét rằng Vương Sở Nhiên gần như sinh ra để đóng những vai mỹ nhân cổ trang, bởi mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều mang đến cảm giác vừa kiêu sa, vừa thoát tục, khiến người xem khó có thể rời mắt.

2025: Tống Tổ Nhi - Khom Lưng

Tống Tổ Nhi từ lâu đã là cái tên bảo chứng cho danh hiệu mỹ nhân cổ trang thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu đường nét gương mặt thanh tú mang đậm hơi thở điện ảnh Hong Kong thập niên 90, cô dễ dàng chinh phục khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến với Khom Lưng (Chiết Yêu), Tống Tổ Nhi hóa thân vào vai Tiểu Kiều, một tuyệt sắc giai nhân không chỉ có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành mà còn sở hữu tư duy nhạy bén và trái tim kiên cường. Tạo hình của cô trong Khom Lưng thực sự là một bữa tiệc thị giác: dù khoác lên mình những bộ cổ phục lộng lẫy, kiêu sa của bậc vương hầu hay diện trang phục đơn giản, thanh nhã, nữ diễn viên vẫn toát lên khí chất đài các, vừa dịu dàng thuần khiết lại vừa có nét sắc sảo, cuốn hút khó rời mắt.

Tống Tổ Nhi đã tái hiện xuất sắc chiều sâu tâm lý của nhân vật. Cô dẫn dắt người xem bước vào cuộc hôn nhân chính trị đầy dè chừng với Ngụy Thiệu, dùng sự thông minh, nhẫn nại để hóa giải những ân oán thế hệ và nhen nhóm lên một tình yêu chân thành. Từng ánh mắt ngập ngừng, nụ cười ngọt ngào cho đến những phân cảnh nội tâm giằng xé trước mâu thuẫn gia tộc đều được cô lột tả trọn vẹn. Nhan sắc diễm lệ cộng hưởng cùng nét diễn linh hoạt, phóng khoáng đã giúp Tống Tổ Nhi nâng tầm nhân vật, biến Tiểu Kiều của Khom Lưng trở thành một nốt son chói lọi trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa.

2026: Cổ Lực Na Trát - Ngọc Minh Trà Cốt

Trong vai đại tiểu thư Vinh Thiện Bảo, nữ diễn viên khiến khán giả khó rời mắt nhờ nhan sắc sắc sảo và khí chất quyền quý hiếm có trên màn ảnh cổ trang. Ngay từ những tập đầu phim Ngọc Minh Trà Cốt, Na Trát đã liên tục tạo nên các khoảnh khắc gây sốt với tạo hình được ví như "đại tiểu thư bước ra từ tranh vẽ". Gương mặt lai mang đường nét hoàn mỹ, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái kiêu sa giúp cô dễ dàng chinh phục những bộ cổ phục cầu kỳ. Dù xuất hiện trong những cảnh xử lý công việc gia tộc, thưởng trà hay chỉ đơn giản là đứng lặng trước ống kính, Na Trát vẫn toát lên vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa sang trọng.

Điểm đặc biệt của Vinh Thiện Bảo nằm ở khí chất "cao không với tới" mà Cổ Lực Na Trát thể hiện. Ánh mắt hờ hững, biểu cảm nhàn nhạt nhưng đầy uy thế của cô nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít khán giả nhận xét nữ diễn viên gần như sinh ra để đóng những vai tiểu thư danh môn, bởi từ ngoại hình đến thần thái đều mang cảm giác giàu có, kiêu hãnh và quý phái. Nhờ Ngọc Minh Trà Cốt, vẻ đẹp của Cổ Lực Na Trát một lần nữa trở thành tâm điểm. Thậm chí nhiều người cho rằng đây là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất sự nghiệp của cô, nơi nhan sắc Tân Cương trứ danh được phô diễn trọn vẹn trên màn ảnh.

Theo QQ