5 món đồ kiêng kỵ trên bàn thờ

Để giữ gìn sự trang nghiêm cho không gian thờ cúng, gia chủ nên lưu ý tránh đặt 5 thứ này lên bàn thờ.

Bàn thờ là không gian linh thiêng và trang trọng nhất trong nhiều gia đình Việt. Dù mỗi vùng miền, mỗi gia đình có cách thờ cúng khác nhau, nhưng nhìn chung bàn thờ luôn cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng và tách biệt với những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Theo quan niệm dân gian, có một số đồ vật không nên đặt tùy tiện trên bàn thờ vì có thể làm mất đi sự trang nghiêm của không gian thờ cúng. Dưới đây là 5 thứ thường được kiêng kỵ mà gia chủ nên lưu ý.

1. Hoa quả giả

Hoa quả giả có ưu điểm là đẹp, không héo và có thể sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, trong quan niệm thờ cúng truyền thống, nhiều gia đình không lựa chọn hoa quả giả để dâng lên bàn thờ. Lý do là mâm quả và hoa tươi thường mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thành tâm, chăm sóc và lòng kính nhớ của con cháu đối với tổ tiên. Trong khi đó, đồ giả chỉ mang tính trang trí, không thể hiện được sự tươi mới của lễ vật. Đặc biệt, những loại hoa quả giả đã bạc màu, bám bụi hoặc bị hỏng cũng khiến bàn thờ trở nên thiếu trang nghiêm. Gia chủ nên ưu tiên hoa tươi và trái cây thật, không cần quá đắt tiền nhưng nên sạch sẽ, tươi mới và nguyên vẹn.

2. Gương

Gương, kể cả gương nhỏ để bàn hay gương trang trí, cũng nên tránh đặt trên bàn thờ. Gương có tính phản chiếu, không phù hợp với sự tĩnh tại và trang nghiêm của không gian thờ cúng. Gương lớn cũng không nên đặt đối diện bàn thờ, tránh để hình ảnh bàn thờ phản chiếu trực tiếp trong gương. Nếu trong nhà đang có cách sắp xếp này, gia chủ nên đặt gương lệch sang một bên hoặc xoay hướng gương để khu vực thờ cúng được gọn gàng, trang nghiêm hơn.

3. Đồ điện tử (loa, điện thoại, đồng hồ...)

Một lỗi khá phổ biến hiện nay là tận dụng bàn thờ hoặc tủ thờ làm nơi đặt các thiết bị điện tử như điện thoại, loa Bluetooth, đồng hồ điện tử, bộ phát Wi-Fi hay các thiết bị điều khiển. Những món đồ này vốn phục vụ sinh hoạt hằng ngày, vì vậy khi đặt chung với bát hương, lọ hoa, đồ thờ cúng sẽ khiến không gian thờ mất đi sự tách biệt cần thiết. Đặc biệt, điện thoại thường xuyên nhận thông báo, phát chuông hoặc được sử dụng liên tục. Đặt điện thoại trên bàn thờ không chỉ thiếu trang nghiêm mà còn dễ khiến bàn thờ trở thành nơi để đồ tiện tay. Tốt nhất, hãy dành một khu vực riêng cho các thiết bị điện tử và giữ mặt bàn thờ càng thoáng, càng gọn càng tốt.

4. Đồ dùng cá nhân và những vật đặt tạm

Ví, chìa khóa, kính mắt, thuốc, mỹ phẩm, giấy tờ hay những món đồ dùng cá nhân không nên đặt lên bàn thờ, dù chỉ là để tạm trong chốc lát. Với nhiều gia đình, bàn thờ được đặt trong một phòng riêng nên việc giữ không gian thờ cúng tách biệt khá dễ dàng. Tuy nhiên, ở không ít gia đình, do điều kiện không gian, bàn thờ được đặt tại một vị trí riêng trong phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung. Vì vậy, gia chủ càng cần lưu ý giữ khu vực thờ cúng sạch sẽ, ngăn nắp và tránh đặt lẫn những vật dụng cá nhân. Những món đồ sinh hoạt hằng ngày nếu đặt lẫn vào không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến không gian thờ cúng trở nên thiếu sự tôn kính.

5. Hoa quả héo, đồ cúng để quá lâu

Nếu hoa quả giả thường bị kiêng vì thiếu sự tươi mới thì hoa quả thật nhưng đã héo, úa, thối hoặc đồ cúng để quá lâu cũng nên được dọn xuống. Một mâm lễ đẹp không nằm ở việc phải có những món đắt tiền mà trước hết cần sạch sẽ, tươi mới và thể hiện sự chăm chút của gia chủ. Hoa đã héo nên thay. Quả có dấu hiệu hỏng nên bỏ hoặc xử lý phù hợp. Nước trên bàn thờ cũng nên thay thường xuyên. Đồ ăn sau khi cúng xong nên được hạ xuống và sử dụng hợp lý, thay vì để nhiều ngày trên bàn thờ.

Thờ cúng quan trọng nhất vẫn là lòng thành và sự kính trọng. Những điều kiêng kỵ trên chủ yếu xuất phát từ phong tục, quan niệm dân gian và cách giữ gìn sự trang nghiêm của không gian thờ cúng, chứ không nên hiểu rằng cứ vi phạm một điều là chắc chắn sẽ gặp điều không may.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.