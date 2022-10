5 manh mối cho thấy Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò bí mật

Bản hit lãng mạn lớn nhất được phát hành vào mùa hè năm 2021, You Are My Glory (tạm dịch Em là niềm kiêu hãnh của anh), đã phá vỡ kỷ lục xếp hạng người xem. Mặc dù bộ phim đã phát sóng được một năm nhưng phản ứng ăn ý của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể nào quên. Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng cặp đôi sẽ hẹn hò ngoài đời thực.

Tuy nhiên, tin đồn của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã giảm bớt khi bộ phim mới Who Rules the World của nam diễn viên được phát sóng vào tháng 4 này. Mặc dù Dương Dương được liên kết trong thời gian ngắn với Triệu Lộ Tư do thành công của bộ phim, nhưng những tin đồn giữa anh với Nhiệt Ba vẫn tồn tại.

Mọi con mắt đổ dồn về "mối tình bí mật" của Dương Duương và Nhiệt Ba khi một đoạn clip cô khiêu vũ trên mạng xã hội gần đây được đăng tải. Những người hâm mộ tinh mắt nhận ra rằng chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà cô đang mặc chính là chiếc áo mà Dương Dương đã mặc khi tham gia một hoạt động khác.

Bỏ qua việc đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng tập hợp danh sách 5 bằng chứng ảnh quan trọng, ám chỉ rằng mối quan hệ tin đồn của Dương Dương và Nhiệt Ba cuối cùng có thể là sự thật. Cả hai ngôi sao đã được phát hiện mặc quần áo cặp đôi nhiều lần khác nhau.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đội mũ lưỡi trai, áo khoác trắng và áo len. Vào tháng 12 năm 2021, cả hai được cho là đã chia sẻ một bữa ăn mang đi cùng nhau vì hậu cảnh của bức ảnh ám chỉ rằng họ đang ở cùng một địa điểm.

Với những bằng chứng chồng chất trong năm qua, nhiều người hâm mộ tin rằng Nhiệt Ba và Dương Dương đã hẹn hò được vài tháng. Trong khi nhiều người tỏ ra hào hứng với cặp đôi đẹp và háo hức chờ đợi những tuyên bố chính thức thì một số cư dân mạng lại nhún vai rằng: "Nhiều thương hiệu tài trợ cho các nghệ sĩ khác nhau - những sự trùng hợp này có thể có nghĩa là họ đang được tài trợ bởi cùng một thương hiệu".