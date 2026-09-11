Nhiều gia đình vẫn đang sử dụng cây nước nóng lạnh mỗi ngày.

Cây nước nóng lạnh có thể không còn là thiết bị xuất hiện ở mọi gia đình như trước, khi máy lọc nước tích hợp nóng lạnh và nhiều thiết bị khác ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, ở không ít ngôi nhà, văn phòng hay cửa hàng, đây vẫn là cách khá tiện để luôn có sẵn nước nóng và nước mát mà không phải đun hoặc làm lạnh mỗi lần sử dụng. Cũng bởi thao tác quá đơn giản, chỉ cần đặt bình nước hoặc cấp nước theo thiết kế rồi bật máy, nhiều gia đình sử dụng cây nước nóng lạnh trong thời gian dài mà ít để ý đến cách đặt máy, vệ sinh hay những dấu hiệu bất thường trong quá trình hoạt động. Nếu nhà bạn vẫn đang dùng thiết bị này, có 5 điều đáng lưu ý.

1. Đặt cây nước nóng lạnh ở nơi khô ráo, thoáng và đứng vững

Vị trí đặt máy tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng hằng ngày. Gia đình nên đặt cây nước nóng lạnh trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn và ở nơi khô ráo, tránh những vị trí thường xuyên bị nước bắn hoặc quá ẩm ướt. Bên cạnh đó, không nên ép thiết bị sát cứng vào tường nếu hướng dẫn của nhà sản xuất yêu cầu khoảng trống để thông gió và tản nhiệt. Mỗi model có cấu tạo khác nhau nên khoảng cách cụ thể cần theo tài liệu đi kèm máy, thay vì áp dụng một con số chung cho tất cả. Nếu nhà có trẻ nhỏ, vị trí đặt máy càng cần được chú ý. Nên ưu tiên sản phẩm có khóa an toàn ở vòi nóng nếu phù hợp, đồng thời không để trẻ tự ý lấy nước nóng bởi nhiệt độ nước từ thiết bị có thể đủ cao để gây bỏng.

2. Đừng chỉ thay bình nước mà quên vệ sinh những phần tiếp xúc với nước

Một thói quen khá phổ biến là hết bình thì thay bình mới rồi tiếp tục sử dụng, trong khi cây nước nóng lạnh gần như không được vệ sinh trong thời gian dài. Thực tế, những vị trí như vòi lấy nước, khay hứng nước và các bộ phận chứa nước có thể tích tụ cặn hoặc chất bẩn theo thời gian. Vì vậy, mọi người nên vệ sinh thiết bị định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Riêng khay hứng nước phía dưới vòi nên được kiểm tra thường xuyên hơn bởi đây là nơi nước thừa, bụi và các chất bẩn có thể đọng lại. Khi vệ sinh phần bên trong, không nên tự ý tháo những bộ phận điện hoặc đổ hóa chất tẩy rửa vào máy nếu hướng dẫn sử dụng không cho phép. Với những phần cần bảo dưỡng chuyên sâu, gọi kỹ thuật viên phù hợp sẽ an toàn hơn việc tự tháo máy tại nhà.

3. Khi thay bình nước, đừng bỏ qua phần cổ bình và khu vực tiếp nhận nước

Với loại cây sử dụng bình nước úp phía trên, mỗi lần thay bình cũng là lúc khu vực tiếp xúc giữa bình và máy được mở ra. Vì vậy, trước khi lắp bình mới, bạn nên đảm bảo tay sạch và kiểm tra phần cổ, nắp bình cũng như vị trí tiếp nhận nước của máy, tránh để bụi bẩn từ bên ngoài lọt vào. Gia đình cũng không nên chạm tay vào những bề mặt sẽ tiếp xúc trực tiếp với nước nếu không cần thiết. Bình nước cần được bảo quản ở nơi sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nên sử dụng nguồn nước đóng bình có nguồn gốc rõ ràng. Nếu phát hiện bình bị hở nắp, rò nước, biến dạng hoặc có dấu hiệu bất thường, tốt hơn hết không nên tiếp tục lắp bình đó vào máy chỉ vì tiếc nước.

4. Nếu không cần nước nóng hoặc nước lạnh trong thời gian dài, hãy sử dụng các công tắc đúng cách

Nhiều cây nước nóng lạnh có công tắc riêng cho chức năng làm nóng và làm lạnh. Nếu gia đình không có nhu cầu sử dụng một chức năng trong thời gian dài, có thể tắt riêng chức năng đó nếu thiết kế của máy cho phép, thay vì mặc định lúc nào cũng phải bật cả hai. Tuy nhiên, không nên liên tục bật - tắt máy chỉ trong những khoảng thời gian rất ngắn với suy nghĩ cứ tắt là chắc chắn tiết kiệm hơn. Cách sử dụng phù hợp còn phụ thuộc vào loại thiết bị, nhu cầu của gia đình và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Đặc biệt, trước khi bật chức năng làm nóng ở một số loại cây nước, cần đảm bảo bình chứa nóng đã có nước theo đúng hướng dẫn sử dụng. Việc để bộ phận gia nhiệt hoạt động khi không có đủ nước có thể làm thiết bị hư hỏng. Đây là điều rất đáng lưu ý khi vừa lắp máy, vừa thay đổi nguồn nước hoặc sau khi xả nước để vệ sinh.

5. Thấy nước có mùi vị lạ, rò rỉ hoặc máy hoạt động bất thường thì đừng cố dùng tiếp

Sau một thời gian sử dụng, nếu nước lấy từ cây bỗng có mùi hoặc vị bất thường, gia đình không nên mặc định rằng cứ nóng hoặc lạnh bình thường thì thiết bị vẫn ổn. Hãy tạm ngừng sử dụng nguồn nước đó và kiểm tra từ bình nước, vòi lấy nước đến tình trạng vệ sinh của máy. Tương tự, nếu thấy nước rò xuống sàn, máy phát ra âm thanh khác thường, có mùi khét, phích cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, thiết bị liên tục mất điện hay không còn làm nóng - lạnh như trước, đừng cố vận hành để “dùng nốt”. Với dấu hiệu liên quan đến điện, nên ngắt nguồn an toàn và để người có chuyên môn kiểm tra.