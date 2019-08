5 loại súng "không rõ xuất xứ" phổ biến trong các cuộc thảm sát ở Mỹ ra đời như thế nào?

Mặc dù việc sản xuất thủ công là cơ bản trong thế kỷ thứ 18, nhưng nó chỉ trở nên phổ biến trở lại do khả năng cơ khí chính xác của máy móc hiện đại và sự phổ biến của các công cụ hỗ trợ.

Kết quả là người Mỹ có khả năng chế tạo nhiều loại súng, từ súng lục đến súng trường bán tự động tại nhà của họ, những khẩu súng không cần cấp phép này là "vũ khí chủ lực" trong các vụ xả súng diễn ra hằng tháng ở Hoa Kỳ.

Vũ khí không được liệt kê là kết quả của cái gọi là "chính sách 80%".

Mỗi một khẩu súng có một thân súng (hộp máy súng), chứa đựng các bộ phận quan trọng như nòng súng, cụm cò súng, hộp tiếp đạn, cụm khóa nòng và kim hỏa (hoặc búa đập). Nó tương tự như những chức năng của một bộ khung thân xe hơi.

Trong một khẩu súng, sự quan trọng của thân súng biến nó trở thành bộ phận duy nhất được quy định bởi BATFE và được chỉ định là "súng cầm tay".

Nhưng có một ngoại lệ là một thân súng được tự sản xuất tới 80% hoặc ít hơn không phải tuân theo quy định, nói cách khác, nó không được coi là một vũ khí và phải khai báo.

Tay súng Patrick Wood Crusius sử dụng súng trường WASR 10 (kiểu AK) trong vụ xả súng tại El Paso

Các chi tiết của "súng 80%" có thể được mua trong các cửa hàng vũ khí mà không cần điền vào bất kỳ giấy tờ hoặc kiểm tra lý lịch, hoặc có thể được mua trực tuyến và chuyển thẳng đến nhà.



Khi ở nhà, một khẩu súng 80% thường được hoàn thiện bằng các công cụ cơ khí gia dụng thông thường, với một người có kinh nghiệm có thể hoàn thành trong vài giờ.

Một thị trường nhộn nhịp của các loại phụ tùng thay thế cho súng giúp các tay súng dễ dàng tiếp cận phần còn lại cần thiết để chế tạo một khẩu súng đầy đủ chức năng. Dưới đây là 5 loại súng phổ biến có thể hoàn thiện tại nhà.

Súng trường tấn công AR-15

Loạt súng trường AR-15 (Phiên bản dùng trong quân đội là M-16 và M-4) nổi tiếng là một trong những loại súng đầu tiên được chuyển thành "súng 80%".

Một bộ kit để lắp ráp tại nhà súng trường AR-15 80%

Thân súng được làm bằng hợp kim nhôm T-6061 hoặc T-7075 thường được sơn tĩnh điện. Các lỗ gắn chốt giữ nhóm điều khiển hỏa lực (cụm khóa nòng, kim hỏa, cụm cò... ) và chốt báng súng phải được hoàn thiện thủ công, đây là việc mà một người mới chơi phải mất vài giờ.

Sau khi hoàn thành, các chi tiết nhỏ có thể được lắp đặt vào thân súng và vật phẩm có đầy đủ chức năng (tại thời điểm này, về lý thuyết nó đã trở thành một khẩu súng 80%).

Khẩu AR-15 80% được tay súng Bretts sử dụng trong vụ xả súng tại Dayton

Súng ngắn Glock 17

Glock 17 là vũ khí dễ dàng chế tạo tại nhà hơn hẳn nếu so với AR-15. Thân súng của Glock 17 được làm bằng polymer, dễ thao tác hơn là nhôm (mặc dù cái giá phải trả khi lỗi hỏng là khá lớn).

Những khẩu Glock 80% thường có kiểu dáng "chiến đấu" hơn so với những khẩu Glock sản xuất công nghiệp.

Những khẩu súng này thường có ray Picatinny để dễ dàng bổ sung phụ kiện hoặc bổ sung tấm thép để Serial hóa súng tự chế (chỉ ở các tiểu bang có yêu cầu).

Một bộ kit của khẩu Glock 17 80%, bộ khung màu da cam là để người chế tạo có thể khoan đúng vị trí

Súng ngắn 1911A1

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1924 bởi nhà sản xuất John Moses Browning, khẩu súng lục sử dụng đạn 11,43x23mm (.45 ACP) cũng có thể trở thành "súng 80%".

Thân súng 1911A1 bằng nhôm hoặc thép nhẹ cần phải bổ sung ốp lót tay, rãnh trượt (để phần trên súng di chuyển khi khai hỏa và nạp đạn), búa đập và các lỗ khoan để cố định chi tiết.

Thép nhẹ nặng hơn nhôm, và do đó tốt hơn trong việc hấp thụ độ giật, nhưng nhôm dễ dàng hơn để gia công. Do số lượng phụ kiện cho 1911A1 ít hơn (súng lâu đời hơn) và việc lắp ráp khẩu súng ngắn khó khăn hơn nhiều so với Glock.

Một bộ kit của súng ngắm 1911A1 80%

Súng trường Ruger 10/22

Súng trường bán tự động Ruger 10/22 thường là một trong những loại súng đầu tiên mà người sở hữu súng mua.

Mặc dù khẩu súng hoàn thiện có giá bán tương đối rẻ, sự hấp dẫn của việc tự sản xuất đã tạo ra những khẩu 10/22 80%.

Thông thường, phần thân dưới của súng 10/22 chưa hoàn thiện thường được bán với một số khớp nối bị tháo cũng như một số lỗ cho chân và ốc vít cần phải gia công.

Giống như Glock 80%, súng 10/22 80% thường có nhiều tính năng hơn và kiểu dáng chiến đấu hơn so với các sản phẩm tương đương của các nhà sản xuất hàng loạt.

Bộ kit gia công và lắp ráp Súng trường Ruger 10/22 80%

Súng trường AK

Không có gì đáng ngạc nhiên, súng trường tấn công AK cũng có phiên bản 80%. Các bộ phận của súng thường được nhập khẩu từ Đông Âu theo dạng các thành phần riêng biệt (không bao gồm nòng súng và phần dưới thân súng).

Một bộ kit súng trường tấn công AK không bao gồm nòng súng và phần dưới thân súng, nòng súng có thể dễ dàng mua từ các nhà bán lẻ vũ khí nhưng phần dưới thân súng phải gia công

Yêu cầu để hoàn thiện AK nhiều hơn so với các loại súng nói trên khác, bao gồm gia công thép, uốn, tán đinh và thậm chí một số điểm cần phải hàn. Các công việc liên quan cũng đòi hỏi nhiều kỹ thuật cơ khí chính xác cao hơn để tạo ra một mẫu AK có chức năng thấp hơn.



Theo Bloomberg, khẩu súng mà tay súng Patrick Wood Crusius sử dụng trong vụ xả súng ngày 3/8 làm 20 người chết tại El Paso được cho là một khẩu WASR 10 (Biến thể AK) do Roumania sản xuất và được Century Arms nhập khẩu và sửa đổi trở thành súng bán tự động. Theo The Wall Street Journal, khẩu súng được tay súng Connor Bretts sử dụng trong vụ xả súng hôm 4/8 tại Dayton làm 9 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương là một phiên bản Carbine của súng trường AR-15 và là một khẩu súng 80% được mua qua mạng.