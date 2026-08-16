Có thể đây chính là loại cá gia đình bạn đang ăn mỗi ngày.

Nhắc tới những loại cá “bổ”, không ít người nghĩ ngay đến cá hồi, cá tuyết hay các loại cá phi lê nhập khẩu. Thực tế, xét về dinh dưỡng, mỗi loại cá lại có thế mạnh khác nhau và không có quy tắc nào cho rằng cá ngoại mặc nhiên tốt hơn cá nội.

Ngay tại chợ Việt, cá lóc, diêu hồng, rô phi, cá chép hay cá nục đều là những lựa chọn đáng chú ý. Giá bán thực tế thay đổi theo địa phương, mùa vụ và hình thức sơ chế, nhưng nhìn chung dễ tiếp cận hơn nhiều loại cá nhập khẩu. Trong một số trường hợp, mức chi phí có thể chỉ bằng khoảng một nửa, thậm chí thấp hơn.

5 loại cá quen thuộc nhưng giá trị dinh dưỡng không nên xem nhẹ

1. Cá lóc

Cá lóc là loại cá nước ngọt quá quen thuộc với người Việt, có thể dùng để nấu canh chua, hấp, kho, nướng hay nấu cháo. Ngoài lợi thế dễ mua tươi, loại cá này đáng chú ý bởi lượng protein cao trong khi hàm lượng chất béo tương đối thấp.

Một nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của nhiều loài cá thương mại ghi nhận Channa striata - cá lóc - thuộc nhóm có hàm lượng lipid thấp nhất trong số các mẫu được khảo sát. Một số tài liệu khoa học khác cũng ghi nhận cá lóc là nguồn protein tốt. Điểm mạnh của cá lóc vì vậy không phải là “nhiều omega-3 như cá hồi”, mà nằm ở nguồn đạm, lượng mỡ tương đối thấp và sự phổ biến trong bữa ăn hàng ngày.

2. Cá diêu hồng

Cá diêu hồng thuộc nhóm rô phi đỏ, nổi bật với thịt trắng, vị khá nhẹ, phù hợp với cả món hấp, sốt, chiên hay nấu canh.

Dữ liệu được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy 100g cá rô phi có thể cung cấp khoảng 26g protein, bên cạnh vitamin B12, niacin, kali, phốt pho và selen. Đây cũng là nhóm cá tương đối ít chất béo.

3. Cá rô phi

Rô phi có lẽ là loại cá dễ bị đánh giá thấp nhất trong danh sách. Không chỉ có hàm lượng protein đáng kể, rô phi Việt Nam hiện còn được xuất khẩu tới Mỹ, EU và nhiều thị trường khác.

Một ưu điểm khác là hàm lượng thủy ngân tương đối thấp. Dữ liệu giám sát của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ghi nhận mức thủy ngân trung bình ở tilapia khoảng 0,013 ppm, thuộc nhóm thấp trong bảng thống kê của cơ quan này.

VASEP lưu ý lượng omega-3 của rô phi chỉ ở mức vừa phải và không thể so với cá béo như cá hồi. Vì thế, thế mạnh thực sự của loại cá này là nhiều protein, ít mỡ, dễ ăn và chi phí thấp.

4. Cá chép

Cá chép om dưa, hấp hay nấu cháo đều là những món quen thuộc trong nhiều gia đình. Ngoài protein, cá chép còn có thành phần acid béo không bão hòa đáng chú ý.

Nghiên cứu công bố trên website Viện Dinh dưỡng Quốc gia ghi nhận tỷ lệ acid béo không bão hòa trong lipid tổng số của cá chép đạt khoảng 58,6%.

5. Cá nục

Nếu muốn tìm một loại cá biển bình dân có EPA và DHA, cá nục là cái tên đáng chú ý.

Các nghiên cứu về nhóm cá biển nhỏ cho thấy nhiều loài cung cấp EPA, DHA, vitamin B12 cùng nhiều vi chất. Nghiên cứu công bố năm 2026 về thành phần dinh dưỡng cá biển cũng cho thấy nhóm cá nhỏ ăn nguyên con có thể cung cấp lượng đáng kể EPA, DHA và nhiều vi chất khác.

Đây là lợi thế khiến cá nục đáng được luân phiên trong thực đơn, đặc biệt khi người tiêu dùng muốn bổ sung cá biển mà không thường xuyên phải mua cá hồi nhập khẩu.

Cá nội không mặc nhiên thua cá ngoại

Điều quan trọng là không nên biến câu chuyện thành phép so sánh “cá nào bổ nhất”. Cá hồi có lợi thế rõ rệt về EPA và DHA; trong khi rô phi, cá lóc lại nổi bật ở lượng protein và hàm lượng mỡ thấp. Cá nục có ưu thế riêng về omega-3 chuỗi dài. Một khẩu phần đa dạng vì thế hợp lý hơn việc chỉ ăn một loại cá.

Tương tự, cá mua tươi ở chợ cũng không mặc nhiên nhiều dinh dưỡng hơn cá đông lạnh. FAO cho biết cấp đông là phương pháp có khả năng bảo toàn tốt hương vị, cấu trúc và giá trị dinh dưỡng nếu nguyên liệu và quy trình bảo quản phù hợp.

Khi chọn cá, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn độ tươi, không có mùi bất thường và được bảo quản đúng nhiệt độ. FDA cũng lưu ý gần như mọi loại cá đều có thể chứa một lượng methylmercury nhất định, vì vậy nguyên tắc tốt vẫn là lựa chọn đa dạng các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp, thay vì ăn liên tục một loại duy nhất.

Với cá lóc, diêu hồng, rô phi, cá chép hay cá nục, người Việt thực tế đã có sẵn nhiều nguồn protein và vi chất ngay trong những khu chợ quen thuộc. Không nhất thiết phải chi nhiều tiền cho cá ngoại, điều quan trọng hơn vẫn là chọn đúng loại cá, ăn đa dạng và chế biến phù hợp.