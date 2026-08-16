Sự việc xảy ra với một nhà sáng tạo nội dung gốc Kenya đang sống ở Mỹ khiến người xem không khỏi thót tim.

Mới đây, anh KowisoTv - một nhà sáng tạo nội dung người Kenya đang sống tại Mỹ đã gặp phải tình huống bất ngờ trong một lần đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên ở trong rừng.

Đầu tiên, đoạn video đang ghi lại cảnh anh đang ở giữa khu rừng với những vệt nắng xuyên qua tán lá. Có lúc camera hướng lên trên để quay những tán cây mờ ảo, thể hiện phong cách vui vẻ và có phần tự trào của anh.

Thế rồi bất ngờ, anh đã bị một con rắn tấn công ngay khi đang quay phim, biến video TikTok thư giãn ngoài trời dự kiến ban đầu thành một cuộc chạm trán đầy bất ngờ với một loài động vật hoang dã. Cú cắn bất ngờ vào chân đã khiến anh anh KowisoTv phải hét lên và chiếc máy quay lập tức chao đảo, còn thứ người xem nhìn thấy chủ yếu chỉ còn là những tán cây.

Nhà sáng tạo nội dung đang quay clip trong rừng thì bị rắn cắn. (Nguồn ảnh: TikTok cá nhân)

Được biết, anh KowisoTv – một nhà sáng tạo nội dung người Kenya đang sống tại Mỹ – đang tự quay cảnh mình đi bộ qua một khu vực nhiều cây cối thì sự việc xảy ra. Thay vì hoảng sợ, người đàn ông đã bình tĩnh xử lý vấn đề và khéo léo biến nó thành một trải nghiệm hài hước với dòng chú thích cho đoạn clip: "Bạn đã bị 'hội đồng rừng xanh' phát hiện".

Người đàn ông phải nhập viện sau khi bị rắn cắn nhưng tình hình đã ổn định. (Nguồn ảnh: TikTok cá nhân)

Đoạn video đã nhận được vô số những phản ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng khen ngợi sự bình tĩnh và hài hước của người đàn ông. Số khác lo lắng không biết con rắn cắn anh có độc không.

Cũng có một netizen đã để lại bình luận "hiyo ndio kazi surely" – một cụm từ tiếng Swahili có nghĩa đại ý là "đúng là cái nghề này nó thế" – nhằm đùa vui về bản chất ngẫu hứng của công việc sáng tạo nội dung cũng như những nguy hiểm và khó khăn mà người làm nghề phải đối mặt.

Anh KowisoTv cũng cho biết sau sự việc anh đã nhanh chóng vào viện để các bác sĩ kiểm tra và tình hình sức khỏe của anh đã ổn định.

Gia Linh (Theo Tuko)