HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đang quay video dạo bước trong rừng, Tiktoker bất ngờ bị rắn cắn, phản ứng sau đó mới là điều đáng nói

Gia Linh
|

Sự việc xảy ra với một nhà sáng tạo nội dung gốc Kenya đang sống ở Mỹ khiến người xem không khỏi thót tim.

Mới đây, anh KowisoTv - một nhà sáng tạo nội dung người Kenya đang sống tại Mỹ đã gặp phải tình huống bất ngờ trong một lần đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên ở trong rừng.

Đầu tiên, đoạn video đang ghi lại cảnh anh đang ở giữa khu rừng với những vệt nắng xuyên qua tán lá. Có lúc camera hướng lên trên để quay những tán cây mờ ảo, thể hiện phong cách vui vẻ và có phần tự trào của anh.

Thế rồi bất ngờ, anh đã bị một con rắn tấn công ngay khi đang quay phim, biến video TikTok thư giãn ngoài trời dự kiến ban đầu thành một cuộc chạm trán đầy bất ngờ với một loài động vật hoang dã. Cú cắn bất ngờ vào chân đã khiến anh anh KowisoTv phải hét lên và chiếc máy quay lập tức chao đảo, còn thứ người xem nhìn thấy chủ yếu chỉ còn là những tán cây.

Đang quay video dạo bước trong rừng, Tiktoker bị rắn cắn - Ảnh 1.

Nhà sáng tạo nội dung đang quay clip trong rừng thì bị rắn cắn. (Nguồn ảnh: TikTok cá nhân)

Được biết, anh KowisoTv – một nhà sáng tạo nội dung người Kenya đang sống tại Mỹ – đang tự quay cảnh mình đi bộ qua một khu vực nhiều cây cối thì sự việc xảy ra. Thay vì hoảng sợ, người đàn ông đã bình tĩnh xử lý vấn đề và khéo léo biến nó thành một trải nghiệm hài hước với dòng chú thích cho đoạn clip: "Bạn đã bị 'hội đồng rừng xanh' phát hiện".

Đang quay video dạo bước trong rừng, Tiktoker bị rắn cắn - Ảnh 2.

Người đàn ông phải nhập viện sau khi bị rắn cắn nhưng tình hình đã ổn định. (Nguồn ảnh: TikTok cá nhân)

Đoạn video đã nhận được vô số những phản ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng khen ngợi sự bình tĩnh và hài hước của người đàn ông. Số khác lo lắng không biết con rắn cắn anh có độc không.

Cũng có một netizen đã để lại bình luận "hiyo ndio kazi surely" – một cụm từ tiếng Swahili có nghĩa đại ý là "đúng là cái nghề này nó thế" – nhằm đùa vui về bản chất ngẫu hứng của công việc sáng tạo nội dung cũng như những nguy hiểm và khó khăn mà người làm nghề phải đối mặt.

Anh KowisoTv cũng cho biết sau sự việc anh đã nhanh chóng vào viện để các bác sĩ kiểm tra và tình hình sức khỏe của anh đã ổn định.

Gia Linh (Theo Tuko)

Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày Chủ nhật 16/8/2026
Tags

TikToker

rắn cắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại