Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày Chủ nhật 16/8/2026

Theo tử vi học, ngày Chủ nhật 16/8 sẽ mang lại những may mắn và thành công về tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày Chủ nhật, 16/8/2026, tức ngày 4 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Đại Hải Thủy, mang ý nghĩa là nguồn nước của biển lớn mênh mông và tràn đầy năng lượng.

Nguồn nước này đại diện cho chí hướng cao xa, tâm hồn bao dung, phóng khoáng cùng khả năng tích lũy tài lộc vô cùng mạnh mẽ. Trong ngày này, nạp âm Thủy nhận được sự tương sinh tuyệt vời từ hành Kim của tháng Bính Thân, giúp vận khí trở nên hanh thông và dồi dào hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, do Thủy khí quá vượng nên bản mệnh cần giữ sự điềm tĩnh, tránh hành động theo cảm xúc nhất thời để không gặp phải sóng gió bất ngờ.

Tử vi học có nói, ngày Nhâm Tuất, 16/8 sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp hỗ trợ - Tài lộc rực rỡ

Theo tử vi, Ngày Nhâm Tuất mang lại cục diện Tam Hợp giúp đường tài lộc của con giáp tuổi Dần trở nên hanh thông và sáng bừng rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh có nhiều cơ hội đón nhận những khoản tiền bất ngờ từ các khoản đầu tư cũ. Người làm công ăn lương có thể được nhận thưởng hoặc có thêm nghề tay trái tăng thu nhập. Khách hàng tự tìm đến cửa giúp những người làm kinh doanh buôn bán thu về lợi nhuận lớn.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hoặc góp vốn đầu tư. Ví tiền rực rỡ giúp con giáp này có thể thoải mái mua sắm cho bản thân và gia đình. Hãy tận dụng vận may này để ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng ngay trong ngày. Lời khuyên cho bạn là nên giữ một khoản tích lũy thay vì tiêu xài quá hoang phí để tài lộc ở lại bền vững.

Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp chống lưng - Tiền bạc hanh thông

Nhờ sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng vô cùng hanh thông.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc ngay từ buổi sáng sớm đầu ngày. Người làm kinh doanh có một ngày mua may bán đắt và hàng hóa lưu thông trôi chảy. Quyết định đầu tư trước đây của bạn bắt đầu mang lại những nguồn lợi nhuận đầu tiên.

Đối với người làm công, công việc tiến triển thuận lợi mở ra cơ hội tăng lương thưởng. Tuổi Ngọ còn có thể gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho những dự án kiếm tiền mới. Tình hình tài chính dư dả giúp con giáp này giải quyết dứt điểm các khoản nợ nần trước đó. Hãy tiếp tục duy trì kế hoạch chi tiêu khoa học để tài sản ngày càng sinh sôi nhé.

Con giáp tuổi Mão: Lục Hợp nâng đỡ - Thăng tiến mạnh mẽ

Tuổi Mão cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày Lục Hợp với vận trình tài lộc thăng tiến vô cùng mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh được Thần Tài ghé thăm mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền cực kỳ dễ dàng. Những người làm việc tự do hoặc có nghề phụ sẽ nhận được mức thù lao lớn. Công việc kinh doanh online hay cửa hàng trực tiếp đều có lượng khách tăng đột biến.

Đặc biệt, tuổi Mão còn có khả năng trúng thưởng, nhận quà hoặc được người khác bao ăn uống, tặng đồ. Khả năng nhìn nhận thị trường nhạy bén giúp con giáp này chốt được những thương vụ rất hời. Tiền bạc đổ về túi giúp bạn giải tỏa được mọi áp lực tài chính bấy lâu nay. Hãy trích một phần lợi nhuận để tái đầu tư nhằm mục tiêu sinh lời dài hạn.

*Lưu ý chung:

Dù đang gặp thiên thời địa lợi nhưng cả ba con giáp tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão vẫn cần giữ sự tỉnh táo để không rơi vào bẫy "mật ngọt chết ruồi" của những kẻ tiểu nhân ghen ghét. Hãy ưu tiên bảo mật tuyệt đối các thông tin giao dịch, kế hoạch kinh doanh cốt lõi và không nên quá phô trương sự giàu có của mình ra bên ngoài.

Do Thủy khí trong ngày Nhâm Tuất rất vượng, các quyết định chi tiêu hay tái đầu tư lớn đều cần được cân nhắc bằng lý trí thay vì cảm xúc nhất thời. Việc duy trì thái độ khiêm tốn, tích cực làm việc thiện và chia sẻ tài lộc sẽ giúp bản mệnh giữ vững được vận may tài chính lâu bền. Cuối ngày, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng lượng, tránh làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.