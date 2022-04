1. Betty White

Trong lần xuất hiện vào năm 2011 trên The Tonight Show với Jay Leno, Betty White nói rằng cô đã từ chối một vai diễn trong As Good As It Gets vì một cảnh quay liên quan đến việc ngược đãi một chú chó.

White cho biết đó là cảnh quay mà bà phải ném chú chó nhỏ đó xuống máng rác. Mặc dù chú chó không bị vứt xuống máng rác thật và được hỗ trợ bởi đệm mút để không bị thương nhưng Betty White vẫn từ chối vai diễn này. "Tôi không muốn thực hiện hành động đó lên một chú cún. Tất nhiên, bộ phim đã thành công vang dội nhưng tôi vẫn không hối hận vì từ chối vai diễn đó".

2. Ian McKellen

McKellen đã được đề nghị tiếp nhận vai diễn Albus Dumbledore trong Harry Potter khi ngôi sao Richard Harris mất vào năm 2002. Harris là người đã vào vai Hiệu trưởng Hogwarts trong hai phần đầu của phim Philosopher’s Stone (Hòn Đá Phù Thủy) và Chamber Of Secrets (Phòng Chứa Bí Mật).

Trong buổi góp mặt vào chương trình HARDtalk của đài BBC, người dẫn chương trình Stephen Sackur đã khơi lên những lời phê bình về McKellen, nhắc lại nhận xét của Harris về McKellen và những đồng nghiệp khác Derek Jacobi và Kenneth Branagh. Harris đã nói rằng "những ông bạn này về mặt kĩ thuật diễn đều rất tuyệt vời, nhưng lại không có tâm huyết".

McKellen cho rằng đây chỉ là lời nhận xét vui của bạn bè, nhưng nam diễn viên cũng tiết lộ rằng ông đã nhận được một cuộc gọi từ nhiều năm trước đề nghị vai diễn trong Harry Potter.

"Khi họ gọi và hỏi liệu tôi có hứng thú xuất hiện trong Harry Potter không, họ không nói rõ là vai diễn nào" - McKellen nói. "Tôi hiểu họ đang nghĩ gì, và tôi không thể… tôi không thể đảm nhận một vai diễn mà đã từng là của một người không tán đồng về tôi như vậy".

"Ừm, thỉnh thoảng, khi tôi nhìn thấy tấm poster của Mike Gambon, người đã đóng vai Dumbledore một cách xuất sắc, tôi lại thỉnh thoảng nghĩ đó là mình" - McKellen đáp lại với một nụ cười.

McKellan còn nói đùa rằng chính ông mới là người "đóng vai thầy phù thủy thực sự", ám chỉ đến màn thể hiện của ông với vai Gandalf trong loạt phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn.

Michael Gambon đã đảm nhận nhiệm vụ của Dumbledore cho các bộ phim còn lại

3. Leonardo DiCaprio

Trên con đường sự nghiệp trải đầy tác phẩm xuất sắc, Leonardo Dicaprio từng suýt bén duyên với Vũ trụ Điện ảnh Marvel lẫn DC. Tuy nhiên, tài tử này nhanh chóng nhận định rằng dòng phim siêu anh hùng không phải mảnh đất phù hợp với anh, cũng như không thể trao cho anh những giải thưởng diễn xuất danh giá.

Chia sẻ với ShortList trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 rằng mặc dù đã gặp đạo diễn George Lucas nhưng nam diễn viên không muốn đóng vai Anakin Skywalker trong phần tiền truyện của Star Wars bởi vì "tôi chưa sẵn sàng với vai diễn này".

Vào năm 1995, Leonardo từ chối trở thành Robin trong Batman Forever của đạo diễn Schumacher. Vài năm sau, Leo lại nhường vai diễn siêu anh hùng kinh điển của Hollywood là Spider-Man cho người bạn thân là Tobey Maguire.

Việc Dicaprio có đóng tốt vai Người Nhện vẫn còn là ẩn số nhưng rõ ràng Maguire đã hoàn thành rất tốt vai trò này và để lại dấu ấn to lớn.

4. Michelle Pfeiffer

Trước khi Sự Im Lặng Của Bầy Cừu trở thành tác phẩm kinh điển như ngày nay, bộ phim đã từng có số phận trắc trở khi đi tìm hai vai chính: nữ phóng viên can trường Clarice Starling và tay sát nhân tâm thần tàn ác Dr. Hannibal Lecter.

Với vai Clarice Starling, ban đầu đạo diễn Jonathan Demme chọn Michelle Pfeiffer vì lúc đó cô rất nổi tiếng với Dangerous Liaisons và The Fabulous Baker Boys trong hình tượng gợi tình và nữ tính. Họ cũng có dịp làm việc ăn ý với nhau từ trước. Tuy nhiên, Pfeiffer từ chối vì rất sợ tính bạo lực, tăm tối và nghiệt ngã khi đọc được tư liệu trên tạp chí Empire năm 1991.

Nữ diễn viên cho biết: "Cuối cùng thì cái ác chiến thắng, đến cuối phim mặc dù cái ác đã bị loại trừ nhưng tôi không thoải mái với cái kết đó. Tôi không muốn đưa điều đó ra ngoài đời".

Jodie Foster đã được chọn vào vai Clarice thay cho Michelle Pfeiffer và giành được Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của mình.

5. Nicolas Cage

Nicolas Cage chia sẻ với tờ People rằng anh ấy đã từ chối các vai diễn trong cả Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn lẫn The Matrix chỉ vì muốn tập trung chăm lo cho gia đình.

Trong buổi họp báo về bộ phim sắp ra mắt của mình - The Unbearable Weight Of Massive Talent, Nicolas Cage chia sẻ:

"Tôi đã từng từ chối vai diễn trong Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn và Matrix vì tôi không muốn đến New Zealand hoặc Úc trong ba năm. Tôi cần ở nhà, bên cạnh con trai Weston của mình. Trên thực tế, tôi luôn muốn dành thời gian cho các con của mình. Không có bất kỳ một Nicolas Cage nào muốn đặt sự nghiệp lên trên gia đình".

