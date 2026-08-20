Rửa bát là việc diễn ra hằng ngày, nhưng một số cách rửa bát sai có thể khiến bát đĩa tưởng sạch mà vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bẩn. Đáng nói, đây đều là những thói quen khá phổ biến trong nhiều gia đình.

Rửa bát vốn là công việc quá quen thuộc nên phần lớn mọi người thực hiện theo thói quen: gom bát vào bồn, ngâm nước, cho nước rửa bát vào miếng rửa rồi lần lượt xử lý. Thế nhưng, chính một vài thao tác tưởng vô hại lại có thể làm giảm hiệu quả làm sạch. Đáng chú ý, vấn đề đôi khi không nằm ở việc dùng ít hay nhiều nước rửa bát mà lại xuất phát từ bồn rửa, miếng rửa và cách xử lý bát đĩa trước - sau khi rửa. Dưới đây là 5 kiểu rửa bát nên thay đổi.

1. Ngâm cả chậu bát đĩa bẩn trong nhiều giờ

Sau bữa ăn, nhiều gia đình có thói quen cho tất cả bát, đĩa, đũa, thìa vào bồn rồi đổ nước ngâm, đến khi rảnh mới rửa. Ngâm trong thời gian ngắn có thể giúp làm mềm thức ăn khô bám trên bề mặt, nhưng để cả chậu bát bẩn trong nhiều giờ lại là chuyện khác. Thức ăn thừa, nước và nhiệt độ trong căn bếp tạo ra môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển. Chưa kể, khi bát đĩa nằm lẫn trong cùng một chậu nước bẩn, chất bẩn từ món này có thể lan sang món khác. Nếu chưa thể rửa ngay, tốt hơn hết nên gạt bỏ thức ăn thừa và tránh để bát đĩa ngâm trong nước bẩn quá lâu. Với nồi, chảo có vết thức ăn khô cứng, có thể ngâm riêng để làm mềm trước khi vệ sinh.

2. Dùng một miếng rửa bát quá lâu

Miếng bọt biển hoặc giẻ rửa bát thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa, dầu mỡ và nước nhưng lại rất dễ bị bỏ quên sau khi sử dụng. Nếu cứ để miếng rửa luôn ẩm trong bồn rồi tiếp tục dùng cho những lần sau, nó có thể trở thành nơi vi sinh vật phát triển. Khi đó, một dụng cụ vốn dùng để làm sạch lại có khả năng mang chất bẩn từ bề mặt này sang bề mặt khác. Miếng rửa có mùi, đổi màu, rách hoặc bám nhiều cặn càng không nên tiếp tục sử dụng. Sau mỗi lần rửa, nên loại bỏ thức ăn mắc trong miếng rửa, làm sạch rồi vắt và để ở nơi thông thoáng cho nhanh khô. Đồng thời, cần thay dụng cụ rửa định kỳ tùy tình trạng sử dụng thay vì chờ đến khi hỏng hẳn.

3. Rửa thịt sống trong bồn rồi cho bát đĩa vào rửa ngay

Đây là một điểm nhiều người dễ bỏ qua. Khi rửa thịt, đặc biệt là gia cầm sống dưới vòi nước, nước bắn có thể mang vi khuẩn từ thực phẩm sống sang thành bồn, vòi nước và những bề mặt xung quanh. Các cơ quan an toàn thực phẩm như USDA và CDC cũng không khuyến nghị rửa gia cầm sống trước khi nấu vì nguy cơ phát tán vi khuẩn qua nước bắn.Nếu ngay sau đó tiếp tục đặt bát, cốc hoặc rau củ vào cùng khu vực mà chưa vệ sinh phù hợp, nguy cơ nhiễm chéo sẽ tăng lên. Vì vậy, nên hạn chế rửa gia cầm sống dưới vòi nước. Khi bồn rửa đã tiếp xúc với thực phẩm sống, cần làm sạch khu vực này trước khi tiếp tục sử dụng cho những công việc khác liên quan đến thực phẩm và đồ dùng ăn uống.

4. Đổ thật nhiều nước rửa bát vì nghĩ càng nhiều càng sạch

Thấy bát nhiều dầu mỡ, không ít người bóp thêm vài lần nước rửa bát với suy nghĩ càng nhiều bọt thì khả năng làm sạch càng cao. Thực tế, lượng sản phẩm cần sử dụng phụ thuộc vào hướng dẫn của nhà sản xuất và mức độ bẩn của bát đĩa, chứ không phải cứ tăng lượng là hiệu quả sẽ tăng tương ứng. Dùng quá nhiều khiến việc tráng sạch trở nên khó khăn và tốn nước hơn. Nếu tráng qua loa, chất tẩy rửa còn có thể lưu lại trên bề mặt đồ dùng. Thay vào đó, nên gạt bỏ thức ăn và dầu mỡ dư thừa trước, sử dụng lượng nước rửa bát phù hợp theo hướng dẫn rồi tráng kỹ dưới nước sạch. Với đồ quá nhiều dầu, xử lý bớt lớp dầu trước khi rửa thường hiệu quả hơn việc chỉ tăng lượng chất tẩy rửa.

5. Rửa xong rồi úp bát ở nơi ẩm, bí

Công đoạn cuối cùng cũng ảnh hưởng đến việc giữ bát đĩa sạch sau khi rửa. Nếu bát còn nhiều nước đã được xếp chồng lên nhau hoặc úp kín trên một bề mặt ẩm, nước khó thoát và đồ dùng sẽ lâu khô hơn. Môi trường ẩm kéo dài không phải điều kiện lý tưởng để bảo quản những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Giá úp bát bản thân nó cũng cần được vệ sinh thường xuyên, bởi nước đọng, cặn bẩn và bụi có thể tích tụ ở khay phía dưới.

Sau khi tráng sạch, nên để bát đĩa ráo và khô ở nơi thông thoáng trước khi cất vào tủ. Giá úp, khay hứng nước cũng cần được làm sạch và giữ khô thay vì mặc định đây là khu vực "sạch" chỉ vì dùng để đặt bát vừa rửa.

Muốn bát thực sự sạch, đừng chỉ nhìn bằng mắt

Bát đĩa không còn dầu mỡ hay thức ăn bám trên bề mặt mới chỉ là một phần của quá trình vệ sinh. Dụng cụ rửa, bồn rửa và nơi làm khô cũng cần được giữ sạch để tránh đưa chất bẩn trở lại những món đồ vừa được rửa. Vì vậy, thay vì dùng thật nhiều nước rửa bát hay chà thật mạnh, điều quan trọng hơn là không ngâm bát bẩn quá lâu, giữ dụng cụ rửa sạch và khô, tránh nhiễm chéo từ thực phẩm sống, dùng chất tẩy rửa đúng lượng và để bát đĩa khô hoàn toàn sau khi rửa. Chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ này, công việc rửa bát hàng ngày cũng có thể vệ sinh và hiệu quả hơn.