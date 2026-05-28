Một bà mẹ sinh năm 8X đã chia sẻ 5 mẹo dùng điều hòa đơn giản nhưng giúp gia đình giảm đáng kể chi phí điện mỗi tháng.

Điều chỉnh nhiệt độ quá thấp: Càng mát càng tốn điện

Không ít người vừa bước vào nhà là lập tức chỉnh điều hòa xuống 20–22 độ C để làm mát thật nhanh. Cảm giác dễ chịu đến ngay tức thì, nhưng hóa đơn tiền điện cũng "leo thang" theo cách tương tự.

Theo thông tin trong bài chia sẻ, cứ giảm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa có thể tăng thêm khoảng 6–8%. Điều đó đồng nghĩa việc giảm từ 26 xuống 24 độ không đơn giản chỉ là "mát hơn một chút", mà máy nén phải hoạt động mạnh hơn đáng kể.

Nhiệt độ được nhiều chuyên gia khuyến nghị là khoảng 26 độ C vào ban ngày. Ban đêm có thể để 27–28 độ kết hợp chế độ ngủ để vừa dễ chịu vừa tiết kiệm điện.

Thực tế, nhiều gia đình sau khi thay đổi thói quen này đã thấy hóa đơn điện giảm rõ rệt mà cảm giác sinh hoạt không khác biệt quá nhiều.

Không phải lúc nào cũng nên bật chế độ làm mát

Một sai lầm phổ biến khác là chỉ dùng duy nhất chế độ "Cool" mà bỏ quên chế độ hút ẩm (Dry).

Trong những ngày thời tiết oi bức, độ ẩm cao nhưng không quá nóng, chế độ hút ẩm có thể giúp không gian dễ chịu hơn mà tiêu tốn ít điện hơn đáng kể. Theo bài chia sẻ, chế độ này có thể tiết kiệm khoảng 30% điện năng so với làm mát thông thường.

Ngược lại, nếu thời tiết khô nóng trên 32 độ C, chế độ làm mát sẽ phù hợp hơn để hạ nhiệt nhanh.

Một mẹo được nhiều người áp dụng là: trời nồm hoặc mưa ẩm thì dùng chế độ hút ẩm, còn những ngày nắng gắt mới chuyển sang làm lạnh mạnh. Chỉ riêng việc chọn đúng chế độ cũng giúp điều hòa vận hành "nhẹ gánh" hơn rất nhiều.

Hướng gió sai cũng khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả

Nhiều người có thói quen chỉnh gió thổi thẳng vào người vì nghĩ như vậy sẽ mát nhanh hơn. Nhưng điều này không chỉ gây cảm giác buốt lạnh, đau đầu mà còn khiến điều hòa phải làm việc nhiều hơn.

Không khí lạnh vốn có xu hướng chìm xuống dưới. Vì vậy, khi chỉnh hướng gió lên cao hoặc ngang trần nhà, luồng khí sẽ lan tỏa đều hơn khắp căn phòng.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả làm mát. Không gian sẽ mát đều hơn, ít bị "lạnh cục bộ", đồng thời giảm áp lực hoạt động cho máy.

Nhiều gia đình hiện còn dùng thêm tấm chắn gió điều hòa giá rẻ để tránh hơi lạnh thổi trực tiếp vào người, đặc biệt hữu ích với trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Bật - tắt điều hòa liên tục là thói quen "đốt tiền"

Có người chỉ ra ngoài vài phút lấy hàng hoặc đổ rác cũng tắt điều hòa rồi bật lại khi vào nhà. Tưởng tiết kiệm nhưng thực tế lại phản tác dụng.

Theo bài viết, thời điểm khởi động lại là lúc máy nén tiêu tốn điện năng nhiều nhất, có thể gấp 5–7 lần mức hoạt động bình thường.

Nếu chỉ ra ngoài dưới 1 tiếng, cách hợp lý hơn là tăng nhiệt độ lên 1–2 độ thay vì tắt hẳn máy. Ngoài ra, trước khi rời nhà khoảng 10–20 phút có thể tắt điều hòa để tận dụng hơi lạnh còn lại trong phòng.

Đây là mẹo nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với những gia đình ở thành phố, nơi điều hòa gần như hoạt động liên tục trong mùa hè.

Quạt điện là "đồng minh" bị đánh giá thấp

Nhiều gia đình bật điều hòa nhưng lại quên mất chiếc quạt đang nằm phủ bụi ở góc nhà.

Sự kết hợp giữa quạt và điều hòa thực tế giúp luồng khí lạnh lưu thông nhanh hơn, từ đó tạo cảm giác mát hơn dù nhiệt độ cài đặt cao hơn 1–2 độ.

Ví dụ, điều hòa để 28 độ nhưng kết hợp quạt vẫn có thể cho cảm giác dễ chịu tương đương 26 độ. Điều này giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mỗi ngày.

Mẹo được nhiều người áp dụng là đặt quạt đối diện hoặc chéo với điều hòa, hướng nhẹ lên trên để luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp phòng.

Tiết kiệm điện không nằm ở việc "chịu nóng"

Nhiều người nghĩ muốn giảm tiền điện thì phải hạn chế dùng điều hòa. Nhưng thực tế, điều quan trọng hơn là dùng đúng cách.

Từ việc chỉnh nhiệt độ hợp lý, chọn đúng chế độ, thay đổi hướng gió cho tới tận dụng quạt điện – tất cả đều là những thay đổi nhỏ nhưng có thể giúp giảm đáng kể chi phí sinh hoạt mùa hè.

Với nhiều gia đình, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, điều hòa gần như là thiết bị không thể thiếu trong những tháng nắng nóng. Vì vậy, thay vì cố "nhịn dùng", việc hiểu cách sử dụng thông minh mới là điều giúp ví tiền nhẹ áp lực hơn mỗi cuối tháng.