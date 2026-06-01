4,5 triệu lượt thích thông điệp vợ nhắn Messi

Không chỉ trở thành tâm điểm với kỷ lục mới tại World Cup 2026, Lionel Messi nhận được sự chú ý khi trao đổi những lời nhắn ngọt ngào với vợ là Antonella Roccuzzo sau chiến thắng của Argentina trước Áo. Khoảnh khắc gia đình của siêu sao người Argentina nhận phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp tuyển Argentina đánh bại Áo 3-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Chiến thắng không chỉ đưa nhà đương kim vô địch tiến gần hơn tới vòng knock-out mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của siêu sao 39 tuổi.

Sau trận đấu trên sân AT&T (Texas, Mỹ), Antonella Roccuzzo - vợ của Messi - chia sẻ loạt ảnh cùng ba con trai xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đội tuyển Argentina. Trong bài đăng trên mạng xã hội, người mẫu sinh năm 1988 gửi lời nhắn tình cảm tới chồng: “Thật là đặc ân khi được chứng kiến anh làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác. Em yêu anh”.

Messi phản hồi dưới bài viết của vợ bằng dòng ngắn gọn: “Anh yêu em”.

Màn tương tác của cặp đôi thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Sau ít giờ đăng tải, bài viết nhận hơn 4,5 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân của Messi và Antonella, những người đồng hành cùng nhau từ thời còn đi học, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cho đến hiện tại.

Trận Argentina - Áo mang ý nghĩa đặc biệt với Messi. Hai bàn thắng giúp cầu thủ lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Thành tích tiếp tục củng cố vị thế của thủ quân Argentina trong nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Vợ Messi gửi thông điệp đến chồng.

Trước đó ít ngày, Messi bật khóc sau trận thắng Algeria. Khi được truyền thông hỏi nguyên nhân, anh cho biết bản thân vừa trải qua khoảng thời gian “khó khăn và phức tạp” trong cuộc sống cá nhân.

Theo Radio Mitre , cảm xúc của Messi liên quan đến tình hình sức khỏe của cha anh là ông Jorge Messi. Sự xuất hiện của Antonella cùng các con trên khán đài được xem là nguồn động viên tinh thần lớn đối với đội trưởng tuyển Argentina.

Suốt nhiều năm, gia đình luôn có mặt ở những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Messi, từ các trận chung kết Champions League, Copa America cho đến World Cup.

Antonella Roccuzzo và Lionel Messi quen nhau từ khi còn nhỏ tại thành phố Rosario, Argentina. Dù mỗi người theo đuổi con đường riêng trong giai đoạn trưởng thành, họ vẫn duy trì mối quan hệ trước khi công khai hẹn hò vào năm 2009.

Sau gần 10 năm chung sống, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2017 tại Rosario. Họ hiện có ba người con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Gia đình Messi thường xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt, là một trong những hình ảnh được người hâm mộ bóng đá yêu thích.

Không chỉ được biết đến với vai trò bạn đời của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Antonella xây dựng sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Cô có hơn 40 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế về thời trang, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Tại World Cup 2026, Antonella đồng hành cùng chồng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Những khoảnh khắc gia đình xuất hiện trên khán đài, cũng như màn trao đổi ngắn gọn nhưng đầy tình cảm giữa hai vợ chồng sau trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ trên toàn thế giới.