4 tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh cùng ''phất cờ'' khởi động các "quả đấm thép" dọc miền đất nước

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng ngày 19/8, trên cả nước sẽ diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Có 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tại sự kiện có sự xuất hiện của nhiều tỷ phú USD, doanh nhân, trong đó có các tỷ phú USD gồm ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet và ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hôm nay, tại Hà Nội, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được khánh thành. Đây là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng do Vingroup đầu tư.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.﻿

Tập đoàn Vingroup đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Đây là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Tại đây, có sự xuất hiện của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, mảnh đất từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Vị trí này được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là chiến lược dài hạn. Saigon Marina IFC được xác định là một trong những hạng mục khởi đầu, cung cấp mặt bằng chất lượng cao và điều kiện hạ tầng phục vụ cho các hoạt động tài chính, kinh doanh quốc tế tại TPHCM.

Ảnh: Báo Bắc Ninh

Tại lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có sự xuất hiện của tỷ phú Hồ Hùng Anh.

Sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Dự án có công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm. Đây sẽ là cửa ngõ hàng không mới, chia sẻ áp lực với sân bay Nội Bài (Hà Nội) và mở rộng kết nối quốc tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Theo quy hoạch, đây là sân bay lưỡng dụng, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa mục tiêu dân sự và quân sự, là công trình chiến lược, góp phần tăng cường khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc﻿.

Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô sử dụng đất khoảng 491 ha; tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn. ﻿

Dự án Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Dự án Cảng Bãi Gốc sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực.

Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng có tải trọng tới 250.000 DWT; 06 bến cập tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT; 06 bến xuất hàng lỏng/khí trọng tải đến 50.000DWT và 01 bến SPM. Trước 2030, cảng được xây dựng đảm bảo bốc dỡ, khai thác lượng hàng hóa khoảng 26 triệu tấn/ năm.