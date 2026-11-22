Có những thời điểm gia đình nên cân nhắc chuyện thắp hương để đảm bảo an toàn.

Nhiều gia đình có thói quen thắp hương vào mỗi buổi sáng, trước bữa cơm hoặc khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Ngoài những dịp lễ Tết, ngày Rằm, mùng 1, việc thắp một nén hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên cũng trở thành một phần trong nếp sinh hoạt hàng ngày. Thực tế, không có quy định chung nào bắt buộc mọi gia đình phải thắp hương vào một khung giờ nhất định. Tuy nhiên, xét trên phương diện sức khỏe, an toàn và sự thuận tiện trong sinh hoạt, có 4 thời điểm mọi người nên hạn chế thực hiện việc này.

1. Ngay trước khi ra khỏi nhà

Không ít người có thói quen thắp hương vào buổi sáng rồi nhanh chóng đi làm, đưa con đi học hoặc ra ngoài mua đồ. Tuy nhiên, một nén hương có thể cháy trong hàng chục phút, tùy thuộc vào kích thước và loại hương sử dụng. Trong khoảng thời gian đó, tàn hương có thể rơi xuống giấy, khăn phủ bàn thờ hoặc những vật dụng dễ bắt lửa đặt gần bát hương.

Lời khuyên: Nếu thường xuyên thắp hương vào buổi sáng, bạn nên chủ động thực hiện sớm hơn để có thời gian theo dõi. Tốt nhất, hãy đợi hương cháy hết và kiểm tra khu vực bàn thờ trước khi rời khỏi nhà. Nếu quá bận rộn, gia đình hoàn toàn có thể chuyển sang một thời điểm khác trong ngày.

2. Ngay trước khi đi ngủ

Buổi tối là khoảng thời gian nhiều người cảm thấy thư thái, có thể đứng trước bàn thờ tưởng nhớ ông bà, tổ tiên sau một ngày bận rộn. Tuy nhiên, việc thắp hương sát giờ đi ngủ không phải là thói quen được khuyến khích. Khi mọi người đã ngủ, khả năng phát hiện những bất thường như chân hương bén lửa, tàn hương rơi xuống đồ vật xung quanh sẽ giảm đi. Ngoài ra, nếu bàn thờ được bố trí trong không gian sinh hoạt chung của một căn hộ nhỏ, khói hương có thể lan sang khu vực nghỉ ngơi.

Lời khuyên: Gia đình vẫn có thể thắp hương vào buổi tối nhưng nên thực hiện sớm hơn, khi mọi người còn thức và có thể quan sát khu vực thờ cúng.

3. Khi trong nhà đang đóng kín tất cả các cửa

Vào những ngày trời lạnh, nắng nóng phải bật điều hòa hoặc thời tiết nồm ẩm, nhiều gia đình thường đóng kín cửa để duy trì nhiệt độ trong nhà. Đây cũng là lúc cần cân nhắc việc thắp hương, đặc biệt nếu bàn thờ nằm trong phòng khách hoặc một căn phòng có diện tích nhỏ. Quá trình đốt hương tạo ra các hạt bụi mịn và những chất ô nhiễm trong không khí. Trong không gian thiếu thông gió, khói hương khó thoát ra ngoài, có thể gây khó chịu cho mắt, mũi và đường hô hấp, nhất là với trẻ nhỏ, người mắc bệnh hen suyễn hoặc có đường hô hấp nhạy cảm.

Lời khuyên: Nếu muốn thắp hương, bạn nên tạo điều kiện cho không khí lưu thông, hạn chế số lượng hương đốt cùng lúc và tránh để luồng gió mạnh thổi trực tiếp vào bát hương.

4. Khi đang lau dọn, sửa sang bàn thờ

Nhiều người có thói quen thắp hương trước khi bắt đầu lau dọn bàn thờ. Tuy nhiên, việc vừa để hương cháy vừa di chuyển đồ thờ, sử dụng khăn lau hoặc vệ sinh khu vực xung quanh bát hương có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong quá trình dọn dẹp, tay áo, khăn lau hay giấy có thể vô tình chạm vào đầu hương đang cháy. Nếu gia đình sử dụng dung dịch vệ sinh có chứa cồn hoặc thành phần dễ bắt lửa, nguy cơ này cũng cần được lưu ý.

Lời khuyên: Với những gia đình có thói quen thắp hương trước khi bao sái bàn thờ, nên đợi hương cháy hết rồi mới bắt đầu lau dọn. Nếu không, bạn có thể vệ sinh bàn thờ sạch sẽ, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn rồi thắp hương sau khi hoàn thành.

Thắp hương vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối đều có thể phù hợp với nếp sinh hoạt của từng gia đình. Điều quan trọng không phải là cố gắng duy trì một khung giờ cố định, mà là lựa chọn thời điểm thuận tiện, đảm bảo an toàn và giữ gìn sự trang nghiêm của không gian thờ cúng.