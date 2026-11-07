Đây là những phần thịt lợn người nội trợ nên ưu tiên lựa chọn và những phần cần cân nhắc kỹ khi đi chợ để đảm bảo mua được thực phẩm tươi ngon, phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Từ món luộc, rang, kho, xào đến nấu canh, mỗi phần thịt lại có đặc điểm riêng về độ mềm, độ béo, lượng nạc và cách chế biến. Tuy nhiên, không phải ai đi chợ thường xuyên cũng biết cách phân biệt các phần thịt để chọn được miếng ngon, phù hợp với nhu cầu của gia đình. Có phần thịt vừa mềm, ngọt, ít dai, lại có phần nhiều gân, mỡ hoặc dễ bị khô nếu chế biến không đúng cách. Theo kinh nghiệm chọn thực phẩm, người nội trợ có thể ưu tiên 4 phần thịt lợn dưới đây vì có hương vị ngon, tương đối dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn. Ngược lại, có 3 phần thịt cần cân nhắc kỹ khi mua, đặc biệt nếu gia đình không thích ăn quá nhiều mỡ, gân hoặc muốn chọn nguyên liệu dễ nấu.

1. Thịt nạc vai

Nạc vai là một trong những phần thịt được nhiều người nội trợ yêu thích nhờ có sự cân bằng giữa nạc và mỡ. Phần thịt này nằm ở khu vực vai của con lợn, có các thớ nạc xen kẽ những dải mỡ nhỏ nên khi nấu thường giữ được độ mềm, mọng, không dễ bị khô như một số phần thịt quá nạc. Đây cũng là phần thịt khá đa năng, có thể dùng để băm làm nhân nem, nhân bánh bao, viên thịt, làm chả hoặc đem rang, kho, xào. Nếu muốn làm món thịt băm sốt cà chua, thịt viên chiên hay thịt nướng, nạc vai cũng là lựa chọn đáng cân nhắc vì lượng mỡ vừa phải giúp món ăn có độ béo và thơm tự nhiên. Khi mua, nên chọn miếng nạc vai có màu hồng tươi, các thớ thịt săn chắc, phần mỡ phân bố tương đối đều. Không nên chọn miếng có quá nhiều mỡ hoặc bề mặt nhớt, có mùi lạ.

2. Thịt ba chỉ

Ba chỉ là phần thịt có những lớp nạc và mỡ xen kẽ nhau khá rõ, thường nằm ở vùng bụng của con lợn. Nhờ cấu trúc này, thịt ba chỉ có độ mềm, béo và không bị khô quá nhanh khi nấu. Đây cũng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn gia đình, từ thịt kho tàu, rang cháy cạnh, luộc, áp chảo đến nướng. Ưu điểm của ba chỉ là khi chế biến đúng cách, phần nạc vẫn giữ được độ mềm trong khi lớp mỡ tạo độ ngậy, giúp món ăn đậm đà hơn. Đặc biệt, với món thịt kho, những miếng ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ hài hòa thường cho thành phẩm mềm, thơm, không bị bở. Tuy nhiên, ba chỉ cũng có nhiều mức độ nạc mỡ khác nhau. Khi đi chợ, nên chọn miếng có các lớp nạc và mỡ đan xen tương đối đều, phần bì sạch, không có dấu hiệu thâm tím. Nếu gia đình không thích ăn quá béo, nên chọn miếng ba chỉ thiên về nạc thay vì loại có lớp mỡ quá dày.

3. Thịt thăn

Thịt thăn, đặc biệt là thăn nội, nằm dọc phía trong cột sống của con lợn. Đây là phần thịt khá nạc, ít mỡ, thớ thịt nhỏ và tương đối mềm. Nhờ đặc điểm này, thịt thăn thường được lựa chọn cho những món ăn cần phần thịt nạc, dễ thái và dễ chế biến. Thịt thăn có thể dùng để làm ruốc, cháo thịt băm, thịt xào, áp chảo hoặc chiên xù. Với trẻ nhỏ và người không thích ăn thịt nhiều mỡ, đây cũng là phần thịt được nhiều gia đình ưu tiên. Điểm cần lưu ý là thịt thăn ít mỡ nên dễ bị khô nếu nấu quá lâu hoặc để lửa quá lớn. Khi chế biến, nên thái miếng vừa ăn, ướp gia vị trước và căn thời gian nấu phù hợp để giữ được độ mềm. Khi mua, hãy chọn miếng thịt có màu hồng tự nhiên, bề mặt khô ráo vừa phải, thớ thịt đàn hồi tốt.

4. Thịt mông

Thịt mông là phần thịt nằm ở phía sau của con lợn, thường có tỷ lệ nạc cao, ít mỡ hơn ba chỉ và nạc vai. Phần thịt này có thớ khá chắc, vị ngọt tự nhiên, phù hợp với những gia đình thích ăn thịt nạc nhưng vẫn muốn có nguyên liệu để chế biến nhiều món khác nhau. Thịt mông có thể dùng để luộc, rang, kho, xào hoặc thái lát làm món thịt áp chảo. Đặc biệt, nếu chọn được miếng thịt mông có một chút mỡ viền bên ngoài, món luộc hoặc rang sẽ đỡ khô và có hương vị hấp dẫn hơn. Khi mua, nên chọn miếng thịt có màu hồng đỏ tự nhiên, thớ thịt chắc, không quá khô và không có mùi bất thường. Nếu định mua về để luộc hoặc kho, nên chọn phần có tỷ lệ nạc mỡ cân đối thay vì miếng quá nạc.

Không có phần thịt nào mặc nhiên là không ngon hay không tốt. Tuy nhiên, một số phần có đặc điểm riêng khiến chúng không phù hợp với khẩu vị hoặc cách chế biến của tất cả gia đình. Người đi chợ nên tìm hiểu trước để tránh mua nhầm nguyên liệu không đúng nhu cầu.

1. Thịt thủ

Thịt thủ là phần thịt ở vùng đầu lợn, có đặc điểm khá khác biệt so với những phần thịt thông thường. Thành phần của thịt thủ thường gồm cả nạc, mỡ, da và sụn, tạo cảm giác giòn sần sật khi ăn. Đây là nguyên liệu quen thuộc để làm giò thủ, thịt đông hoặc một số món xào. Tuy nhiên, phần thịt này có tỷ lệ da, mỡ và sụn tương đối cao, không phải ai cũng thích. Nếu gia đình chuộng thịt mềm, ít béo hoặc muốn mua thịt để chế biến thành các món ăn hằng ngày thì thịt thủ có thể không phải lựa chọn phù hợp.

2. Lòng, gan, cật và các loại phủ tạng có màu sắc, mùi bất thường

Khi mua thịt lợn, nhiều gia đình cũng có thói quen chọn thêm lòng, gan, cật để đổi món. Đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, người đi chợ cần đặc biệt chú ý đến độ tươi và tình trạng của nội tạng, tuyệt đối không chọn những phần có màu sắc hoặc mùi bất thường. Cụ thể, gan lợn tươi thường có màu đỏ sẫm hoặc nâu đỏ tự nhiên, bề mặt tương đối nhẵn, không có đốm lạ. Nếu gan xuất hiện những vùng đổi màu bất thường, có đốm trắng, vàng hoặc các nốt bất thường thì nên tránh mua. Cật lợn tươi thường có màu nâu đỏ, bề mặt chắc, không nhớt và không có mùi hôi khó chịu. Với lòng lợn, nên chọn loại có màu sắc tự nhiên, không bị trương phồng, nhớt hoặc bốc mùi chua, ôi.

Đặc biệt, không nên cho rằng nội tạng chỉ cần rửa sạch, khử mùi là có thể ăn được dù đã có dấu hiệu hư hỏng. Những thay đổi bất thường về màu sắc, kết cấu và mùi có thể là dấu hiệu thực phẩm không còn đảm bảo chất lượng. Tốt nhất, gia đình nên mua nội tạng tại địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến chín kỹ trước khi ăn.

3. Thịt mỡ

Thịt mỡ là phần mô mỡ dưới da lợn, có màu trắng, ít hoặc gần như không có nạc. Đây là nguyên liệu được sử dụng để thắng mỡ nước, làm tóp mỡ hoặc kết hợp với thịt nạc khi chế biến một số món ăn. Tuy nhiên, nếu mua thịt để làm món chính trong bữa cơm, gia đình nên cân nhắc phần mỡ quá dày. Loại thịt này có giá trị dinh dưỡng và năng lượng khác với phần thịt nạc, chủ yếu cung cấp chất béo, trong khi hàm lượng protein thấp hơn. Ăn quá nhiều mỡ động vật cũng có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần.

Một vài lưu ý khi chọn mua thịt lợn

Dù mua phần thịt nào, người nội trợ cũng nên quan sát kỹ độ tươi trước khi quyết định. Thịt lợn tươi thường có màu hồng đến đỏ nhạt tự nhiên, bề mặt không nhớt, không có mùi ôi hoặc mùi lạ. Khi dùng tay ấn nhẹ, thịt có độ đàn hồi nhất định, không bị lõm sâu và chảy dịch bất thường.

Ngoài ra, nên mua thịt tại cửa hàng, quầy thực phẩm hoặc cơ sở kinh doanh có nguồn gốc rõ ràng, điều kiện bảo quản đảm bảo. Thịt sau khi mua cần được bảo quản lạnh đúng cách, tách riêng thịt sống với thực phẩm ăn ngay và nấu chín kỹ trước khi sử dụng.

Quan trọng nhất, việc chọn phần thịt nào còn phụ thuộc vào món ăn dự định chế biến, khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của gia đình. Không nhất thiết phải tránh hoàn toàn những phần thịt có nhiều da, mỡ hay gân; chỉ cần lựa chọn lượng vừa phải và kết hợp đa dạng các phần thịt trong thực đơn hằng ngày.