4 nhóm người dân cần đổi thẻ căn cước ngay trong năm 2026 kẻo bị phạt

Theo quy định của Luật Căn cước, công dân Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi nhất định.

Năm 2026, một lượng lớn công dân Việt Nam sẽ chạm mốc thời gian phải tiến hành thủ tục cấp mới hoặc đổi thẻ căn cước theo đúng khung quy định của hệ thống pháp luật. Việc mỗi người dân chủ động rà soát lại độ tuổi thực tế cũng như hạn dùng hiển thị trên thẻ không chỉ là nghĩa vụ để tránh bị xử lý vi phạm hành chính, mà còn là yếu tố cốt lõi bảo đảm cho các giao dịch dân sự, tài chính ngân hàng và các dịch vụ công trực tuyến được vận hành thông suốt.

Chi tiết 4 nhóm năm sinh thuộc diện phải cấp mới, đổi thẻ trong năm 2026

Căn cứ theo các điều khoản ban hành của Luật Căn cước, mọi công dân Việt Nam khi chạm mốc từ đủ 14 tuổi trở lên đều thuộc diện bắt buộc phải cấp thẻ căn cước. Song song đó, những người đã sở hữu tấm thẻ này cũng có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi khi bước vào các mốc tuổi quy định nhằm chuẩn hóa, cập nhật thông tin nhận dạng cá nhân cùng hệ thống dữ liệu sinh trắc học.

Hệ thống pháp luật quy định cụ thể các mốc tuổi bắt buộc phải tiến hành đổi thẻ bao gồm: Đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Chiếu theo quy định này, trong năm 2026, các nhóm công dân sở hữu những năm sinh dưới đây sẽ nằm trong diện phải thực hiện thủ tục:

Nhóm công dân sinh năm 2012: Bước sang năm 2026, những em nhỏ sinh năm 2012 sẽ chính thức chạm mốc 14 tuổi. Đây là độ tuổi bắt buộc đầu tiên phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo luật định. Đối với những trường hợp trước đây đã được gia đình làm thẻ căn cước theo nguyện vọng cá nhân, thì khi chạm đúng mốc 14 tuổi này, công dân vẫn phải thực hiện quy trình đổi thẻ để cập nhật thông tin một cách chính thức.

Nhóm công dân sinh năm 2001: Những người sở hữu năm sinh 2001 sẽ bước vào độ tuổi 25 trong năm 2026. Đây chính là mốc tuổi đầu tiên bắt buộc phải thay đổi thẻ căn cước sau lần cấp thẻ ban đầu. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt đã tiến hành cấp đổi hoặc xin cấp lại thẻ mới trong vòng hai năm trở lại đây thì có thể tiếp tục sử dụng tấm thẻ hiện tại cho đến khi chạm mốc tuổi quy định kế tiếp.

Nhóm công dân sinh năm 1986: Những người sinh năm 1986 sẽ tròn 40 tuổi vào năm 2026. Tương tự như nhóm công dân ở độ tuổi 25, đây là mốc thời gian bắt buộc phải chuyển đổi thẻ căn cước nhằm làm mới các dữ liệu nhận diện thông tin cá nhân. Đối với những ai đã được cấp đổi thẻ trong khoảng thời gian ngắn gần đây, cần chủ động kiểm tra kỹ lại mốc thời hạn sử dụng in trên thẻ để xác định chính xác xem bản thân có thuộc diện phải đi đổi thẻ trong năm nay hay không.

Nhóm công dân sinh năm 1966: Trong năm 2026, các công dân sinh năm 1966 sẽ bước sang tuổi 60 và thuộc diện phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Đây được xem là mốc chuyển đổi thẻ cuối cùng theo khung quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành xong thủ tục ở độ tuổi này, người dân sẽ được sử dụng thẻ lâu dài mà không cần phải thực hiện các đợt cấp đổi định kỳ theo độ tuổi thêm bất kỳ lần nào nữa.

Lưu ý đặc biệt: Đối với những công dân đã tiến hành thủ tục cấp hoặc đổi thẻ căn cước tại thời điểm bản thân từ đủ 58 tuổi trở lên, tấm thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng lâu dài (vô thời hạn). Người dân chỉ phải làm lại thẻ trong các trường hợp hy hữu như bị mất, thẻ bị hư hỏng vật lý hoặc khi có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin cá nhân cần phải cập nhật vào hệ thống dữ liệu.

Hệ lụy khi chậm trễ đổi thẻ căn cước

Nhiều người dân vẫn mang tâm lý chủ quan, cho rằng việc chậm trễ trong khâu đổi thẻ căn cước chỉ đơn thuần là một lỗi thủ tục hành chính nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế, khi tấm thẻ căn cước bị hết hiệu lực pháp lý, công dân sẽ ngay lập tức đối mặt với hàng loạt rào cản và khó khăn khi thực hiện các giao dịch thiết yếu trong đời sống thường nhật, có thể kể đến như:

Bên cạnh đó, việc cố tình sử dụng các loại giấy tờ tùy thân đã quá hạn còn làm đóng băng quy trình xác minh thông tin nhân thân tại các cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế.

Xét về mặt chế tài, căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý căn cước, các cá nhân không nghiêm túc chấp hành việc cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ theo đúng thời hạn quy định có thể bị xử lý bằng hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền mặt.

Mức độ và khung xử phạt cụ thể sẽ được cơ quan chức năng quyết định dựa trên tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp. Do đó, việc mỗi người dân tự ý thức kiểm tra thời hạn thẻ và đi làm thủ tục đúng thời điểm là hành động vô cùng cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.