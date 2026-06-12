Tất cả người dân Hà Nội muốn mua xe điện chú ý đề xuất thay đổi mới nhất

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung về việc hỗ trợ người dân chuyển đổi xe điện.

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa chính thức hoàn thiện và gửi tờ trình bổ sung đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết thông qua Đề án mang tính chiến lược: “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.

Hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi phương tiện xanh

Căn cứ theo nội dung dự thảo tờ trình mới nhất, chính quyền thành phố sẽ triển khai phương án hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt dành cho các cá nhân thuộc diện hộ nghèo khi tiến hành chuyển đổi sang các dòng phương tiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường.

Quy định nêu rõ, mỗi người dân thuộc đối tượng này sẽ được nhận gói hỗ trợ một lần duy nhất, áp dụng tương ứng cho một xe môtô hoặc xe gắn máy, với hạn mức tối đa không vượt quá 20 triệu đồng.

Để đủ điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ tài chính này, công dân thuộc diện hộ nghèo cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc sau:

Tổng nguồn kinh phí dự kiến để phân bổ triển khai thực hiện Nghị quyết này rơi vào khoảng 1.045 tỷ đồng. Dù vậy, trong suốt tiến trình tổ chức thực hiện sau này, thành phố khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát thực tế để kịp thời đề xuất bổ sung các cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sao cho tương thích với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Lý do thu hẹp diện hỗ trợ, chỉ ưu tiên cho nhóm yếu thế nhất

Giải thích cụ thể về nguyên nhân điều chỉnh chính sách hỗ trợ so với ban đầu, Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết quan điểm cốt lõi khi xây dựng các cơ chế này là cần hướng trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân phải chịu áp lực tác động lớn từ đề án. Trong đó, cơ quan quản lý đặc biệt lưu tâm tới các nhóm yếu thế, những người đang sử dụng xe máy và ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vốn gắn liền với công việc mưu sinh, sinh kế hàng ngày của họ.

Chính vì lý do đó, trong bản thảo nghị quyết được xây dựng lần đầu tiên, danh sách các đối tượng, phạm vi được thụ hưởng cũng như các hình thức hỗ trợ được thiết kế vô cùng đa dạng, bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, đội ngũ tài xế xe công nghệ, người dân sinh sống trong khu vực cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải...

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị liên quan, kết quả thẩm tra chuyên môn của Ban Đô thị HĐND thành phố lại chỉ ra một bài toán thách thức khác. Việc mở rộng cho quá nhiều nhóm đối tượng cùng được hưởng lợi từ chính sách sẽ tạo ra áp lực gánh nặng rất lớn đối với năng lực cân đối nguồn lực tài chính của thành phố.

Đồng thời, phương án này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây khó khăn cho công tác kiểm soát, ảnh hưởng đến tính công bằng chung giữa các tầng lớp người dân và là vấn đề cần phải được xem xét, phân tích một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Từ tình hình thực tế nêu trên, thành phố quyết định trước mắt sẽ thu gọn lại quy mô của chính sách. Thành phố sẽ dồn nguồn lực để ưu tiên tuyệt đối cho các cá nhân thuộc diện hộ nghèo nhằm bảo đảm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm và đồng hành thiết thực của chính quyền đối với những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Đối với các nhóm đặc thù khác bao gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng này hiện vẫn tiếp tục được thụ hưởng chính sách miễn tiền vé khi tham gia giao thông bằng các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn theo quy định tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND.