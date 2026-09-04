4 món đồ này đặt trong nhà dễ mang đến năng lượng xấu, gia chủ nên sớm loại bỏ.

Có những món đồ trong nhà ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy nhưng gần như chẳng bao giờ để ý đến. Một chậu hoa đã héo, chiếc gương vô tình bị nứt hay tờ lịch cũ vẫn treo trên tường tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng theo quan niệm phong thủy, đây lại là những vật không nên để lâu trong không gian sống. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn có sự lưu chuyển của sinh khí. Những vật mang dấu hiệu hư hỏng, tàn úa hay thuộc về quá khứ nếu tồn tại quá lâu có thể tạo cảm giác trì trệ, ảnh hưởng đến sự hài hòa của không gian. Vì thế, nếu trong nhà đang có 4 món đồ dưới đây, gia chủ nên kiểm tra và cân nhắc thay mới hoặc loại bỏ.

1. Cây, hoa héo úa

Cây xanh và hoa tươi thường được yêu thích trong nhà bởi chúng mang đến màu sắc, sức sống và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ngược lại, những chậu cây đã héo úa, lá vàng hoặc hoa tàn lâu ngày lại tạo nên diện mạo khá tiêu điều cho không gian. Theo quan niệm phong thủy, cây cối tượng trưng cho sức sống và sinh khí. Khi cây đã chết hoặc héo úa nhưng vẫn được giữ lại, chúng có thể gợi lên nguồn năng lượng trì trệ, thiếu sức sống. Đặc biệt, những chậu cây đặt ở phòng khách, cửa ra vào hay ban công mà đã khô héo càng dễ khiến tổng thể ngôi nhà trở nên kém tươi mới. Vì vậy, nếu cây đã không thể cứu chữa, tốt nhất nên thay bằng một chậu cây khỏe mạnh, phù hợp với điều kiện ánh sáng của ngôi nhà. Không cần chọn cây quá đắt tiền, chỉ cần xanh tốt và được chăm sóc thường xuyên cũng đủ giúp không gian thêm sinh động.

2. Gương vỡ, gương nứt

Gương là vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình nhưng cũng là một trong những món đồ được nhắc đến nhiều khi nói về phong thủy. Gương tượng trưng cho sự phản chiếu và được cho là có khả năng tác động đến dòng năng lượng trong không gian. Một chiếc gương bị nứt, vỡ không chỉ mất thẩm mỹ mà còn thường được xem là biểu tượng của sự thiếu trọn vẹn, bất ổn. Đặc biệt, nếu vết nứt nằm ngay giữa mặt gương hoặc gương đã bị vỡ thành nhiều mảnh, gia chủ không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng. Việc thay một chiếc gương mới cũng giúp đảm bảo an toàn, tránh những mảnh kính sắc nhọn có thể gây thương tích. Một chiếc gương nguyên vẹn, sạch sẽ và được đặt ở vị trí phù hợp sẽ vừa giúp không gian sáng thoáng hơn, vừa tạo cảm giác chỉn chu cho ngôi nhà.

3. Đồng hồ hỏng, đứng kim

Một chiếc đồng hồ đã hết pin, đứng kim hoặc bị hỏng nhưng vẫn được treo trên tường trong thời gian dài cũng là món đồ nên sớm xử lý. Trong quan niệm phong thủy, đồng hồ gắn liền với dòng chảy của thời gian và sự vận động. Khi đồng hồ ngừng hoạt động, hình ảnh những chiếc kim đứng yên có thể được liên tưởng đến sự trì trệ, đình đọng, khiến gia chủ cảm thấy mọi việc khó tiến triển. Ở góc độ thực tế, một chiếc đồng hồ hỏng cũng khiến ngôi nhà trông thiếu chăm chút. Nếu chỉ đơn giản là hết pin, hãy thay pin và đưa đồng hồ hoạt động trở lại. Trường hợp đã hỏng hoàn toàn, tốt nhất nên sửa hoặc thay mới thay vì để đó như một món đồ trang trí.

4. Lịch cũ, lịch đã qua năm

Lịch là vật gắn liền với thời gian nên khi đã hết năm, những tờ lịch cũ cũng không nên tiếp tục được giữ nguyên trên tường quá lâu. Lịch mới tượng trưng cho sự khởi đầu, vận động và những ngày tháng phía trước. Trong khi đó, lịch đã qua năm lại gợi đến những điều thuộc về quá khứ. Việc để lịch cũ treo lâu ngày, đặc biệt là lịch đã nhiều năm không sử dụng, có thể khiến không gian mang cảm giác cũ kỹ, trì trệ. Mỗi khi bước sang năm mới, gia chủ nên tháo lịch cũ và thay bằng lịch mới. Đây cũng là một cách đơn giản để làm mới không gian, tạo cảm giác khởi đầu thuận lợi và tích cực hơn.

Dọn bớt đồ cũ chính là cách đơn giản để làm mới không gian sống

Phong thủy suy cho cùng không chỉ là chuyện “chiêu tài” hay “hút lộc”, mà còn hướng đến sự hài hòa giữa con người và nơi ở. Một căn nhà sạch sẽ, thoáng đãng, ít đồ hỏng hóc chắc chắn cũng mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho những người sống bên trong. Vì vậy, thay vì quá lo lắng về những điều kiêng kỵ, gia chủ có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản: bỏ cây đã chết, thay gương nứt, sửa đồng hồ hỏng và dọn lịch cũ. Khi không gian sống được làm mới, tinh thần cũng dễ trở nên nhẹ nhõm, tích cực hơn.