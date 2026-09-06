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4 món đồ càng đặt lâu trong phòng khách càng không tốt

Phác Thái Anh
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Gia chủ cần hết sức lưu ý khi bày trí đồ đạc trong phòng khách.

Phòng khách thường được xem là bộ mặt của ngôi nhà, nơi gia đình quây quần, tiếp đón khách và cũng là khu vực có nhiều hoạt động sinh hoạt nhất. Theo quan niệm phong thủy, đây còn là không gian quan trọng để đón và lưu chuyển năng lượng trong nhà. Vì vậy, cách bố trí nội thất, lựa chọn đồ trang trí hay vị trí đặt các vật dụng đều được nhiều gia đình quan tâm. Không phải món đồ nào đẹp mắt cũng phù hợp để đặt trong phòng khách. Một số vật dụng nếu bố trí sai vị trí, để quá nhiều hoặc không được vệ sinh thường xuyên có thể khiến không gian trở nên bí bách, lộn xộn. Xét theo quan niệm phong thủy, chúng cũng được cho là có thể tạo cảm giác nặng nề, cản trở dòng năng lượng tích cực.

Dưới đây là 4 món đồ gia chủ nên cân nhắc khi đặt trong phòng khách.

1. Cây xanh khô héo, hoa đã tàn

Cây xanh thường được sử dụng để tạo điểm nhấn cho phòng khách, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và giúp không gian thêm sinh động. Tuy nhiên, những chậu cây đã héo úa, lá vàng hoặc hoa tàn lại không nên để lâu trong nhà. Theo quan niệm phong thủy, cây cối tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Vì vậy, một chậu cây khô héo có thể tạo cảm giác thiếu sức sống, đồng thời khiến tổng thể căn phòng trở nên u ám, kém tươi mới. Về mặt thực tế, cây chết hoặc hoa tàn cũng khiến phòng khách mất thẩm mỹ, thậm chí có thể thu hút côn trùng nếu không được xử lý. Do đó, gia chủ nên thường xuyên cắt tỉa, loại bỏ lá úa và thay thế những chậu cây không còn khỏe mạnh.

2. Đồ vật sứt mẻ, hư hỏng

Một chiếc bình hoa bị mẻ, bộ ấm chén sứt miệng hay món đồ trang trí đã nứt nhưng vẫn được giữ lại vì tiếc có thể trở thành điểm trừ trong phòng khách. Theo dân gian, những đồ vật không còn nguyên vẹn thường không được đánh giá cao bởi chúng gợi liên tưởng đến sự thiếu hụt, đổ vỡ. Dù đây là quan niệm mang tính truyền thống, việc loại bỏ những món đồ hỏng hóc vẫn là lựa chọn hợp lý xét trên phương diện thẩm mỹ và an toàn. Phòng khách là nơi thường xuyên có người qua lại, vì vậy những vật dụng bằng kính, sứ hoặc thủy tinh bị nứt, mẻ cũng có thể gây nguy hiểm nếu tiếp tục sử dụng. Thay vì cố giữ lại, gia chủ có thể sửa chữa nếu còn giá trị hoặc mạnh dạn thay thế để không gian luôn gọn gàng, chỉn chu.

3. Gương đặt tùy tiện

Gương là vật dụng phổ biến trong nhà, vừa có công năng sử dụng vừa giúp tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, vị trí đặt gương trong phòng khách cần được cân nhắc. Nhiều người kiêng đặt gương đối diện trực tiếp với cửa ra vào bởi cho rằng hình ảnh phản chiếu có thể ảnh hưởng đến dòng năng lượng đi vào nhà. Gương cũng có thể khiến không gian trở nên rối mắt nếu phản chiếu quá nhiều đồ đạc hoặc ánh sáng mạnh. Thay vì đặt gương ở bất kỳ vị trí nào còn trống, gia chủ nên cân nhắc hướng phản chiếu. Một chiếc gương được bố trí hợp lý có thể giúp phòng khách sáng và rộng hơn, trong khi đặt sai vị trí lại dễ khiến căn phòng thiếu cân đối.

4. Đồ trang trí quá nhiều, đặc biệt là những vật có hình dáng sắc nhọn

Không ít gia đình thích sử dụng tượng, đồ decor hoặc các vật trang trí để tạo cá tính cho phòng khách. Tuy nhiên, nếu bày biện quá nhiều đồ vật, đặc biệt những món có hình dáng sắc nhọn, không gian có thể trở nên nặng nề và chật chội. Theo quan niệm phong thủy, những vật có góc cạnh sắc nhọn thường tạo cảm giác về nguồn năng lượng mạnh, không phù hợp với nơi cần sự thư giãn và quây quần như phòng khách. Về mặt thiết kế nội thất, quá nhiều món đồ cũng khiến căn phòng mất đi sự thông thoáng, làm các chi tiết đẹp không còn nổi bật. Vì vậy, thay vì phủ kín các kệ, bàn trà hay tủ trang trí, gia chủ có thể lựa chọn một vài món đồ thực sự phù hợp với phong cách chung. Những khoảng trống vừa phải sẽ giúp phòng khách thoáng mắt và tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Phòng khách đẹp không nhất thiết phải có thật nhiều đồ

Phong thủy suy cho cùng cũng gắn liền với cảm giác thoải mái của con người trong chính không gian sống. Một phòng khách sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng và được sắp xếp hợp lý thường tạo cảm giác dễ chịu hơn một căn phòng chứa quá nhiều đồ đạc. Vì vậy, nếu đang muốn cải thiện phong thủy phòng khách, gia chủ không nhất thiết phải mua thêm những vật phẩm đắt tiền. Trước tiên, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: bỏ cây đã héo, thay đồ vật bị hư hỏng, sắp xếp lại gương và giảm bớt những món đồ trang trí không cần thiết.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tags

Phòng khách

phong thủy

cây xanh

đồ trang trí

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