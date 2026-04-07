4 loại cây vừa đuổi rắn lại có khả năng trấn trạch, xua đuổi tà khí bảo vệ gia chủ

Gia Linh |

Hãy xem nhà bạn đã trồng những loại cây này chưa, nếu chưa thì hãy bổ sung ngay vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại nhé.

Có những loài cây mang trong mình nhiều tác dụng cho gia chủ, chẳng hạn như khả năng xua đuổi rắn rết cũng như có khả năng trấn trạch, hút tài lộc cho gia chủ. Dưới đây là 4 loại cây như vậy. Chúng được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa khả năng xua đuổi rắn (bằng mùi hương hoặc gai nhọn) và ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ giúp trấn trạch, hút tài lộc.

Hãy xem đó là những loại cây nào nhé.

1. Cây Lưỡi Hổ

- Đuổi rắn: Lá cây lưỡi hổ vừa cứng, nhọn và mang những sọc vằn vện được cho là khiến rắn sợ hãi. Một số ý kiến cho rằng nhựa cây tiết ra mùi hương khiến khứu giác nhạy bén của rắn khó chịu.

4 loại cây đuổi rắn trấn trạch, hút tài lộc cho gia chủ năm 2026 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

- Phong thủy: Tượng trưng cho sức mạnh của mãnh hổ, loài cây này giúp xua đuổi tà khí và bảo vệ gia đình. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thuỷ, khi lưỡi hổ ra hoa thì đó chính là điềm báo may mắn, tài lộc sắp gõ cửa gia chủ.

2. Cây Sả

- Đuổi rắn: Là "khắc tinh" số một của loài rắn nhờ chứa lượng tinh dầu nồng đậm khiến chúng bị mất phương hướng và tránh xa.

4 loại cây đuổi rắn trấn trạch, hút tài lộc cho gia chủ năm 2026 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

- Phong thủy: Trong quan niệm dân gian, sả có tác dụng tẩy uế, trừ tà và mang lại sự thanh sạch cho không gian sống. Trồng sả quanh nhà giúp "trấn cửa", ngăn chặn năng lượng xấu xâm nhập, đem lại nguồn năng lượng tích cực và an toàn cho gia chủ.

3. Cây Xương Rồng

- Đuổi rắn: Những chiếc gai sắc nhọn của cây xương rồng chính là là rào cản vật lý hiệu quả khiến rắn không muốn bò qua.

4 loại cây đuổi rắn trấn trạch, hút tài lộc cho gia chủ năm 2026 - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

- Phong thủy: Theo các chuyên gia phong thủy, đây cũng được xem là loại cây có khả năng trấn trạch mạnh mẽ, giúp ngăn chặn sát khí và tà ma ngoại đạo. Ngoài ra, xương rồng ra hoa còn tượng trưng cho sự thịnh vượng và nỗ lực bền bỉ mang lại quả ngọt cho người vun trồng.

4. Cây Ngũ Gia Bì

- Đuổi rắn & Côn trùng: Mùi hương đặc trưng của lá cây ngũ gia bì không chỉ xua đuổi muỗi mà còn làm rắn khó chịu, không muốn lưu trú trong bụi cây và phải tránh xa nó.

4 loại cây đuổi rắn trấn trạch, hút tài lộc cho gia chủ năm 2026 - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

- Phong thủy: Theo các chuyên gia phong thủy, loài cây ngũ gia bì có thể giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, giữ vững tài khí và mang lại sự bình an, ổn định cho gia đạo. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn tìm cây "trấn giữ" bình an cho ngôi nhà.

Lưu ý nhỏ: Khi trồng các loại cây này dù để làm cảnh, dù chúng có tác dụng hỗ trợ việc đuổi rắn nhưng bạn cũng vẫn nên chú ý cắt tỉa định kỳ, kết hợp với việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng để ngăn rắn cũng như các loài côn trùng hoặc chuột bọ kéo đến làm tổ nhé.

Gia Linh (Tổng hợp)

