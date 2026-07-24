4 loại cá chứa thủy ngân thấp nhất

Việc lựa chọn các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp sẽ giúp người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, yên tâm hơn khi bổ sung cá vào thực đơn hằng tuần.

Đi chợ mua cá, nhiều người thường ưu tiên loại còn tươi, ít xương hoặc đang được bán với giá hợp lý. Tuy nhiên, bên cạnh hương vị và giá cả, hàm lượng thủy ngân cũng là một yếu tố đáng để quan tâm, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên ăn cá. Tin vui là không phải loại cá nào cũng chứa nhiều thủy ngân. Trên thực tế, có không ít loài cá vừa giàu dinh dưỡng, vừa có hàm lượng thủy ngân rất thấp, phù hợp để xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm hằng ngày. Vậy khi đi chợ, đâu là những lựa chọn đáng ưu tiên? Dưới đây là 4 loại cá được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xếp vào nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp.

1. Cá rô phi

Cá rô phi là một trong những loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp nhất, trung bình chỉ khoảng 0,013 ppm. Đây cũng là loại cá phổ biến tại Việt Nam, giá thành phải chăng và dễ chế biến thành nhiều món như hấp, kho, nướng hay chiên. Ngoài ưu điểm ít thủy ngân, cá rô phi còn cung cấp lượng protein dồi dào, vitamin B12, selen và phốt pho. Với những gia đình thường xuyên ăn cá, đây là lựa chọn phù hợp để xuất hiện nhiều lần trong thực đơn.

2. Cá mòi

Cá mòi chỉ chứa khoảng 0,013 ppm thủy ngân, thuộc nhóm thấp nhất theo dữ liệu của FDA. Loài cá này có vòng đời ngắn và nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn nên ít tích lũy thủy ngân hơn các loài cá săn mồi lớn. Bên cạnh đó, cá mòi còn nổi tiếng nhờ giàu omega-3, canxi và vitamin D, rất thích hợp cho những người muốn tăng cường dinh dưỡng từ thực phẩm tự nhiên.

3. Cá hồi

Nhiều người nghĩ cá hồi là cá lớn nên sẽ chứa nhiều thủy ngân, nhưng thực tế không phải vậy. Hàm lượng thủy ngân trong cá hồi chỉ khoảng 0,022 ppm, thấp hơn rất nhiều so với các loài như cá kiếm hay cá thu vua. Ngoài việc là nguồn cung cấp EPA và DHA dồi dào, cá hồi còn giàu protein, vitamin D và chất chống oxy hóa astaxanthin. Đây là một trong những loại cá thường được khuyến nghị bổ sung vào chế độ ăn cân bằng.

4. Cá minh thái Alaska

Cá minh thái Alaska (Alaska pollock) chứa khoảng 0,031 ppm thủy ngân, vẫn nằm trong nhóm cá có hàm lượng thấp. Loại cá này có thịt trắng, ít béo, vị thanh và thường được sử dụng để chế biến phi lê đông lạnh hoặc các sản phẩm như thanh cua. Bên cạnh protein, cá minh thái còn cung cấp vitamin B12, selen và một lượng omega-3 nhất định.

Vì sao những loại cá này ít thủy ngân?

Thủy ngân trong cá chủ yếu tồn tại dưới dạng methylmercury và có xu hướng tích lũy theo chuỗi thức ăn. Những loài cá sống lâu, kích thước lớn và thường săn các loài cá khác sẽ tích lũy nhiều thủy ngân hơn theo thời gian. Ngược lại, cá có vòng đời ngắn, kích thước nhỏ hoặc nằm ở bậc thấp trong chuỗi thức ăn thường chứa lượng thủy ngân thấp hơn. Đó cũng là lý do cá mòi, cá rô phi hay cá hồi thường được xếp vào nhóm nên ưu tiên khi ăn thường xuyên.

Mẹo chọn cá khi đi chợ

Nếu mục tiêu là hạn chế lượng thủy ngân hấp thụ, người tiêu dùng không chỉ nên quan tâm đến độ tươi mà còn cần chú ý đến loài cá. Nhìn chung, các loại cá có kích thước nhỏ, vòng đời ngắn và không nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn thường tích lũy ít thủy ngân hơn so với những loài cá săn mồi lớn, sống nhiều năm. Khi đi chợ hoặc siêu thị, nếu không biết rõ tên loài cá, bạn có thể hỏi người bán hoặc xem kỹ thông tin trên nhãn sản phẩm, đặc biệt với cá đông lạnh và cá phi lê nhập khẩu. Điều này giúp tránh nhầm lẫn giữa những loài có hàm lượng thủy ngân thấp với các loài cùng họ nhưng chứa nhiều thủy ngân hơn.

Bên cạnh đó, hãy ưu tiên mua cá tại các cửa hàng hoặc quầy hải sản có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng nhiệt độ. Với cá tươi, nên chọn những con có mắt trong, mang đỏ hồng, thân săn chắc, da bóng và không có mùi hôi bất thường. Nếu mua cá đông lạnh, bao bì cần còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc bám quá nhiều tinh thể đá - dấu hiệu cho thấy sản phẩm có thể đã bị rã đông rồi cấp đông lại.