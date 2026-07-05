Bước sang tuần mới từ 6/7 đến 12/7, vận trình của nhiều con giáp được dự báo có những chuyển biến tích cực.

Theo góc nhìn tử vi mang tính tham khảo, đây là khoảng thời gian một số tuổi gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tài chính và các mối quan hệ. Nếu biết chủ động nắm bắt cơ hội, họ có thể đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Dưới đây là 4 con giáp được dự báo có nhiều may mắn trong tuần từ 6/7 - 12/7.

Tuổi Tỵ: Mọi việc ổn định, từng bước tích lũy thành quả

Tuần từ 6/7 đến 12/7 lại là khoảng thời gian khá dễ chịu đối với người tuổi Tỵ vì không có những biến động tiêu cực. Nhờ sự cẩn trọng và khả năng sắp xếp công việc khoa học, tuổi Tỵ có thể xử lý tốt những nhiệm vụ còn tồn đọng. Đây là thời điểm thích hợp để hoàn thiện báo cáo, rà soát kế hoạch hoặc chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

Tình hình tài chính duy trì ở trạng thái cân bằng. Thu nhập và chi tiêu được kiểm soát hợp lý, giúp bản mệnh từng bước cải thiện khả năng tích lũy. Một số khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính trước đó cũng có cơ hội được giải quyết.

Nhìn chung, tuần này mang đến cảm giác an tâm và ổn định, tạo tiền đề để tuổi Tỵ chuẩn bị cho những kế hoạch quan trọng trong thời gian tới.

Tuổi Mùi: Công việc thuận lợi, tài chính ổn định

Tuổi Mùi là một trong những con giáp có vận trình khởi sắc trong tuần mới. Với tính cách chăm chỉ, trách nhiệm và biết lắng nghe, họ dễ nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Trong công việc, nhiều nhiệm vụ quan trọng diễn ra đúng kế hoạch. Những người đang triển khai dự án mới hoặc tham gia các chuyến công tác, khảo sát có thể đạt kết quả khả quan. Đồng thời, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm giúp tuổi Mùi giảm bớt áp lực và xử lý công việc hiệu quả hơn.

Về tài chính, nguồn thu chính tiếp tục duy trì ổn định. Ngoài ra, các khoản thưởng hoặc thu nhập từ công việc bên ngoài cũng góp phần cải thiện tình hình kinh tế. Nếu biết cân đối giữa chi tiêu và tiết kiệm, tuổi Mùi sẽ có nền tảng tài chính khá vững vàng trong tuần này.

Đời sống tình cảm cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi các mối quan hệ gia đình và bạn bè trở nên gắn kết hơn.

Tuổi Dậu: Tự tin nắm bắt cơ hội, vận may đồng hành

Người tuổi Dậu bước vào tuần mới với tâm thế chủ động và nhiều năng lượng tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để họ phát huy khả năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng các mối quan hệ.

Những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoặc thường xuyên làm việc với đối tác có thể đón nhận cơ hội hợp tác mới. Các cuộc trao đổi, ký kết hoặc thương lượng diễn ra thuận lợi hơn dự kiến.

Trong môi trường làm việc, tuổi Dậu cũng dễ tạo được dấu ấn nhờ sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm. Nếu đang có kế hoạch học thêm, thi chứng chỉ hoặc nâng cao chuyên môn, tuần này được xem là thời điểm khá phù hợp để bắt đầu.

Về tình cảm, người độc thân có thể mở rộng các mối quan hệ thông qua sự giới thiệu của người thân hoặc bạn bè. Những người đã có đôi cũng duy trì được bầu không khí hòa hợp và ổn định.

Tuổi Mão: Tài lộc khởi sắc, nhiều cơ hội phát triển

Người tuổi Mão được dự báo sẽ trải qua một tuần khá thuận lợi khi cả công việc và tài chính đều có tín hiệu tích cực.

Trong công việc, các kế hoạch từng chững lại có thể được khơi thông, đặc biệt là những dự án liên quan đến quản lý, tài chính hoặc hợp tác. Những nỗ lực trước đây bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng, giúp tuổi Mão có thêm động lực để phát triển.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để cân nhắc thanh lý những tài sản không còn sử dụng hoặc cơ cấu lại các khoản đầu tư nhằm tối ưu nguồn vốn.

Khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy giúp tuổi Mão nhận ra nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, họ nên ưu tiên những kế hoạch có tính bền vững.

Phương diện tình cảm cũng khá tươi sáng. Những cuộc gặp gỡ với bạn bè cũ hoặc người quen có thể mang đến những mối quan hệ đáng quý, đặc biệt với người còn độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.