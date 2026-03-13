Tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ (còn gọi là tháng Tân Mão, bắt đầu từ ngày 19/3/2026 dương lịch) mang năng lượng Mộc cực vượng của mùa Xuân. Đây là thời điểm "vàng" để một số con giáp bứt phá toàn diện từ sự nghiệp đến tình duyên, có cuộc sống đủ đầy viên mãn.

Tử vi học có nói, dựa trên sự tương tác giữa địa chi Mão (tháng), Ngọ (năm) và các tuổi, đây là 4 con giáp hội tụ đủ "Tam Đa": Sự nghiệp - Tài lộc - Tình duyên trong tháng 2 âm lịch năm 2026. Hãy xem trong đó có bạn không và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp Quý Nhân

- Sự nghiệp & Tài lộc: Theo tử vi học, Mão và Mùi nằm trong bộ Tam Hợp, nên trong tháng mão, tuổi Mùi sẽ là con giáp may mắn bậc nhất. Có thể nói, đây là tháng "vàng" để tuổi Mùi thăng tiến và kiếm tiền.

(Ảnh minh họa)

Bạn được cấp trên tin tưởng giao trọng trách, đi kèm là mức đãi ngộ xứng đáng. Tiền bạc đổ về từ công việc chính và cả các khoản đầu tư thông minh từ trước, nên biết để có cách quản lý tài chính hiệu quả nhất, giúp tiền đẻ ra tiền.

- Tình duyên: Cực kỳ viên mãn. Tuổi Mùi dễ gặp được ý trung nhân trong các buổi hội họp, sự kiện, do đó người độc thân nên nắm bắt để tăng khả năng được như ý.

- Tối ưu tài lộc: Con giáp tuổi Mùi có thể cân nhắc việc đặt một linh vật hình Mèo hoặc Lợn bằng ngọc/đá trên bàn làm việc để củng cố bộ Tam hợp, giúp tài khí tụ lại lâu dài.

2. Con giáp tuổi Tuất: Lục Hợp & Hóa Giải

- Sự nghiệp & Tài lộc: Mão và Tuất là cặp Lục Hợp nên trong tháng Tân Mão, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp có cuộc sống lên hương trên nhiều phương diện. Mọi khó khăn trong công việc từ đầu năm sẽ được tháo gỡ. Bản mệnh có cơ hội thăng tiến nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Tài lộc sẽ đến bất ngờ với tuổi Tuất, có thể dưới dạng là tiền thưởng hoặc lộc từ kinh doanh tay trái. Nhân cơ hội này, tuổi Tuất hãy phân định danh mục đầu tư và tiết kiệm để củng cố nền tảng tài chính nhé.

- Tình duyên: Gia đạo êm ấm, vợ chồng thấu hiểu. Đây là thời điểm tốt để hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt trong gia đình. Người độc thân hãy tăng cường gặp gỡ và kết nối để tìm bạn trăm năm nhé.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc phụ kiện màu vàng hoặc nâu đất. Hãy chủ động đi về hướng Tây Bắc khi thực hiện các giao dịch lớn giúp tối ưu dòng chảy tài lộc nhé.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Ấn Tín

- Sự nghiệp & Tài lộc: Nằm trong bộ Tam Hợp với tháng Mão, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp có tài lộc nở rộ nhờ gặp vận "Thực thần sinh tài". Sự nghiệp của tuổi Hợi được dự báo là sẽ khởi sắc rõ rệt, đặc biệt với những người làm quản lý hoặc kinh doanh tự do. Tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy.

(Ảnh minh họa)

- Tình duyên: Vận đào hoa nở rộ. Sự chân thành và ấm áp đặc trưng của tuổi Hợi sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc mang theo một mảnh hổ phách hoặc trang sức màu xanh dương để kích hoạt năng lượng Thủy sinh Mộc (Mão), giúp tiền bạc luôn sinh sôi nhé.

4. Con giáp tuổi Dần: Đồng Hành Vượng Khí

- Sự nghiệp & Tài lộc: Dần và Mão là 2 con giáp cùng thuộc hành Mộc, lại nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất của năm). Do đó, sự nghiệp của tuổi Dần trong tháng 2 âm sẽ như "hổ mọc thêm cánh", làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Thu nhập tăng cao không ngừng nhờ những dự án mang tính đột phá và dẫn đầu thị trường.

(Ảnh minh họa)

- Tình duyên: Vận đào hoa vượng nhưng con giáp tuổi Dần vẫn cần tỉnh táo để chọn lựa người phù hợp nhất.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Dần có thể cân nhắc việc trồng một cây phát tài ở hướng Đông bàn làm việc. Tránh tâm lý độc đoán, hãy hợp tác nhóm để chia sẻ lợi ích, từ đó lộc mới bền vững.

* Lời khuyên: Tháng Tân Mão có can Tân (Kim) khắc chi Mão (Mộc), dù vận trình tốt nhưng bạn cần chú ý sức khỏe về gan và hệ hô hấp để hưởng trọn vẹn niềm vui.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.