396 mũi tên đánh xuống, Ukraine chìm trong bóng tối

Lực lượng Không quân Ukraine đã báo cáo trong bản tóm tắt hoạt động hàng ngày rằng, trong cuộc tấn công quy mô lớn đêm 24 tháng 1, Lực lượng Vũ trang Nga đã triển khai 396 phương tiện không kích, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine, khiến tình trạng mất điện trên diện rộng diễn ra hàng loạt.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ukraine, bao gồm cả các kênh Telegram, cũng như chính quyền địa phương, đã cung cấp một số chi tiết về các sự cố mất điện mới ở nhiều vùng khác nhau của đất nước.

Ví dụ, một vụ mất điện đã xảy ra ở Chernihiv. Gần như toàn bộ thành phố với hàng trăm nghìn người dân đã bị mất điện. Trước đó, các cuộc không kích và các vụ nổ đã được ghi nhận tại các cơ sở năng lượng, làm hư hại các thiết bị quan trọng.

Tại thủ đô Kiev của Ukraine, sau một cuộc tấn công quy mô lớn gây ra thiệt hại nặng nề đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu, gần 6.000 hộ gia đình lại bị mất điện. Đích danh Thị trưởng Vitali Klitschko đã thông báo điều này trên blog của mình.

Ông giải thích rằng, đa số các khu vực này vừa mới được các cơ quan chức năng Ukraine khôi phục hoặc đang cố gắng khôi phục nguồn cung cấp nhiệt sau hai vụ tấn công khác của Nga vào ngày 9 và 20 tháng 1.

Ông Klitschko cũng nói thêm rằng, Kiev đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cấp nước ở bờ trái và một phần ở bờ phải.

Còn công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK đưa tin rằng, nguồn cung cấp điện hiện đang rất khan hiếm trên khắp Kiev, cả ở bờ trái và bờ phải sông Dnieper, khiến gần 90.000 hộ gia đình ở thủ đô Ukraine đang bị mất điện, trong đó các tòa nhà tập trung chủ yếu ở Quận Desnyansky.

Công ty DTEK làm rõ rằng, tình trạng mất điện khẩn cấp đã được áp dụng tại Kiev và vùng lân cận thủ đô Kiev, những khu vực là mục tiêu chính của cuộc tấn công đêm qua của Lực lượng vũ trang Nga.