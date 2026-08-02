363 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Dưới đây là danh sách các trường hợp vi phạm giao thông do camera AI phát hiện ở tỉnh Ninh Bình từ ngày 21 đến 29/7, cần nộp phạt nguội ngay theo Nghị định 168.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 363 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý theo hình thức phạt nguội trong thời gian từ ngày 21/7 đến ngày 29/7/2026.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Sau đây là danh sách các phương tiện giao thông vi phạm:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe để xem vi phạm.