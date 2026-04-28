358 triệu USD trong quý I, Campuchia 'thắng lớn': Tỷ lệ 99,67% liên quan đến Việt Nam thu hút chú ý

Tờ Khmer Times đưa tin, theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, nước này đã thu về hơn 358 triệu USD từ xuất khẩu hạt điều trong ba tháng đầu năm 2026, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3/2026, doanh thu xuất khẩu hạt điều của Campuchia tăng gần 66 triệu USD, tương đương 22,54%, so với gần 292 triệu USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Campuchia xuất khẩu hạt điều sang 10 quốc gia. Ảnh: CAC

Campuchia xuất khẩu hạt điều sang 10 quốc gia, trong đó đáng chú ý nhất là sự phụ thuộc mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Việt Nam vẫn là điểm đến chính, nhập khẩu hạt điều trị giá khoảng 356,8 triệu USD, chiếm 99,67% tổng giá trị xuất khẩu của Campuchia, theo báo cáo.

So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu hạt điều sang Việt Nam tăng hơn 22%, giúp Campuchia thu về gần 300 triệu USD từ các lô hàng xuất khẩu sang nước ta.

Sau Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai về thị trường xuất khẩu hạt điều Campuchia, với doanh thu xuất khẩu hơn 410.000 USD, tăng mạnh hơn 200% so với khoảng 131.000 USD được ghi nhận một năm trước đó.

Các điểm đến xuất khẩu khác của hạt điều Campuchia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hà Lan, Nhật Bản, Pháp và New Zealand.

Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều Campuchia sang Hàn Quốc và Bỉ giảm trong ba tháng đầu năm nay.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Campuchia (CAC) Suy Kokthean nói với tờ Khmer Times rằng ngành điều Campuchia hiện đang đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ông giải thích rằng thời tiết lạnh bất thường và lượng mưa tăng cao trong năm nay đã ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra hoa của cây điều.

“Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn đối với ngành điều Campuchia. Mùa lạnh kéo dài, cùng với mưa trong thời kỳ ra hoa, đã gây ra tổn thất năng suất đáng kể. Khi mùa nóng đến, nhiệt độ cực cao càng làm tổn hại thêm đến hoa, khiến chúng bị khô héo”, ông nói.

Ông Kokthean nói thêm rằng khâu xử lý sau thu hoạch vẫn là một thách thức lớn khác. Nông dân Campuchia vẫn chưa quen với việc phơi khô hạt điều để bảo quản và bán, thay vào đó họ bán hạt điều tươi. Ông nhận định: “Nếu nông dân áp dụng các phương pháp phơi khô, họ sẽ có thể bảo quản sản phẩm lâu hơn và thương lượng được giá tốt hơn”.

Phó Chủ tịch CAC cũng cho biết hiệp hội của ông đang khuyến khích nông dân Campuchia sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ để giảm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận, bất kể sự biến động về năng suất.

Ngoài ra, CAC đang chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Điều Quốc tế Campuchia (CIF) lần đầu tiên vào tháng 11/2026 hoặc đầu năm 2027, nhằm thúc đẩy hoạt động thu mua hạt điều và ổn định giá cả cho nông dân nước này. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút các khách hàng quốc tế, đặc biệt là từ Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc, và khuyến khích họ thiết lập các cơ sở thu mua tại Campuchia.

Ông Kokthean nhấn mạnh rằng trong khi chính phủ Campuchia đã nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy ngành chế biến hạt điều, CAC đang tập trung hơn vào việc đảm bảo ổn định giá cả cho nông dân Campuchia. “Hiệp hội của chúng tôi được thành lập để hỗ trợ nông dân, vì vậy ưu tiên của chúng tôi là duy trì giá cả ổn định và công bằng cho họ”, ông nói.

Phó Chủ tịch CAC nói thêm rằng việc tăng cường chuỗi cung ứng trong nước của Campuchia cũng rất quan trọng, vì nhiều nhà chế biến địa phương đang gặp khó khăn về vốn lưu động. Khuyến khích việc thu mua hạt điều nguyên liệu từ nguồn trong nước Campuchia nhiều hơn có thể giúp giải quyết những vấn đề đang diễn ra này.