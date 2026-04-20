Quá nửa hàng nhập khẩu Campuchia là từ Trung Quốc, thâm hụt 4,24 tỷ USD - Chuyên gia: 'Không đáng lo ngại'

Tờ Phnom Penh Post mới đây đưa tin, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE) của Campuchia báo cáo rằng, trong quý I năm 2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc đạt gần 5,16 tỷ USD, tăng 26,8% so với 4,07 tỷ USD được ghi nhận trong quý I/2025. Campuchia xuất khẩu hàng hóa trị giá 459,46 triệu USD sang Trung Quốc, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi nhập khẩu của Campuchia từ Trung Quốc đạt 4,5 tỷ USD, tăng 26,3%.

Điều này có nghĩa là Campuchia ghi nhận thâm hụt thương mại 4,24 tỷ USD, tăng so với 3,37 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 53,16% trong tổng kim ngạch nhập khẩu 8,83 tỷ USD của Campuchia trong quý I/2026.

Những nữ công nhân đang may quần áo tại một nhà máy ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Nhà kinh tế học Hong Vanak tại Học viện Hoàng gia Campuchia nói với Phnom Penh Post rằng vị trí địa lý gần gũi, quan hệ ngoại giao mạnh mẽ và các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương - bao gồm Hiệp định thương mại tự do Campuchia - Trung Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - đã biến Trung Quốc trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất của Campuchia.

Ông cũng cho biết thêm rằng sự hiện diện của nhiều nhà máy và doanh nghiệp thuộc sở hữu Trung Quốc tại Campuchia cũng thúc đẩy việc nhập khẩu nguyên liệu thô và linh kiện để chế biến và xuất khẩu.

“Nếu nhìn vào cán cân thương mại, Campuchia thực sự đang thâm hụt lớn. Tuy nhiên, điều này không đáng lo ngại vì hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là nguyên liệu thô cho các nhà máy”, ông nói thêm.

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Campuchia từ Trung Quốc bao gồm: Ngoài nguyên liệu thô cho các nhà máy và doanh nghiệp, Campuchia nhập khẩu hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm và đồ uống, xe cộ, máy móc, vật liệu xây dựng và thiết bị điện từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Campuchia chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đồ nội thất và hàng dệt may sang Trung Quốc.

Theo Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), năm 2025, Trung Quốc đứng đầu trong danh sách các nhà đầu tư của vương quốc này, đóng góp khoảng 54,25% trong tổng số vốn đầu tư 10 tỷ USD năm đó. Các nhà đầu tư Campuchia đứng thứ hai với 31,27%, tiếp theo là Singapore với 5,99%.

Theo số liệu của GDCE, tổng kim ngạch thương mại Campuchia - Trung Quốc đạt 19,73 tỷ USD vào năm 2025, tăng 29,9% so với năm 2024. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 18,04 tỷ USD, tăng 34,3%; trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,68 tỷ USD, giảm 3,6%.