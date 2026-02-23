Ngày Thần Tài là một trong những thời điểm hiếm hoi mà rất nhiều người cùng xuống tiền cho một loại tài sản trong cùng một ngày. Giá biến động nhanh, cửa hàng đông, tâm lý đám đông rõ rệt. Nếu đã quyết định mua vàng vào ngày này, có 3 việc quan trọng cần làm, không phải để “may mắn hơn”, mà để tránh mua trong trạng thái cảm tính.

1. Kiểm tra giá và chênh lệch trước khi bước vào tiệm

Đừng để khoảnh khắc đứng trước quầy vàng mới biết hôm nay giá bao nhiêu. Các hệ thống lớn như SJC, DOJI và PNJ đều cập nhật giá theo thời gian thực trên website.

Ảnh minh hoạ

Điều cần nhìn không chỉ là giá bán ra, mà là chênh lệch giữa mua vào - bán ra. Khoảng chênh này chính là chi phí giao dịch. Vào ngày cao điểm, mức chênh có thể nới rộng do nhu cầu tăng mạnh. Nếu bạn không kiểm tra trước, rất dễ mua trong trạng thái “giá nào cũng được miễn là có vàng”.

Hiểu rõ giá và chênh lệch giúp bạn biết mình đang trả bao nhiêu cho việc tham gia vào cao điểm thị trường.

2. Chốt ngân sách và số lượng trước khi xếp hàng

Sai lầm phổ biến nhất không phải là mua vàng mà là mua nhiều hơn dự định ban đầu. Không khí đông đúc, người xung quanh mua 3-5 chỉ, thậm chí 1 lượng, rất dễ khiến bạn nâng mức chi chỉ vì… “đã đi mua thì mua cho đáng”.

Trước khi ra khỏi nhà, hãy trả lời rõ: Mua bao nhiêu?/ Tối đa bao nhiêu tiền?/ Khoản này có ảnh hưởng đến chi tiêu tháng hoặc quỹ dự phòng không?

Nếu số tiền bỏ ra khiến bạn phải co lại ở những khoản thiết yếu sau đó, quyết định này không còn là tích sản nữa mà trở thành áp lực.

Ảnh minh hoạ

3. Chọn sản phẩm có tính thanh khoản phù hợp và giữ đủ giấy tờ

Không phải loại vàng nào cũng dễ bán lại như nhau. Nếu mục tiêu là tích trữ, nhẫn tròn trơn 9999 thường linh hoạt hơn so với các sản phẩm thiết kế riêng cho dịp. Với người mới, ưu tiên tính thanh khoản quan trọng hơn hình thức.

Sau khi mua, giữ kỹ hóa đơn và bao bì. Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giao dịch lại sau này. Mua vàng không chỉ là hành động “vào”, mà cần nghĩ đến cả phương án “ra”.

Mua vàng ngày Thần Tài không sai. Nhưng giữa cao điểm cung - cầu và tâm lý đám đông, điều quan trọng không phải là mua nhanh nhất, mà là mua trong trạng thái hiểu rõ mình đang làm gì.

Ba việc trên nghe đơn giản, nhưng nếu làm đủ, bạn đã đi qua ngày cao điểm thị trường với tư thế của người quản lý tiền thay vì người bị cuốn theo không khí.