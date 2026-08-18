Người có EQ thấp thường rất khó cân bằng giữa nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Thời gian rảnh là khoảng lặng giúp mỗi người nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng hoặc học thêm những điều mới. Tuy nhiên, cùng là vài giờ không bận rộn, mỗi người lại có cách sử dụng khác nhau. Người có EQ thấp thường không nhận ra rằng những thói quen mình lặp lại trong lúc rảnh rỗi đang âm thầm ảnh hưởng đến tâm trạng, các mối quan hệ và cả sự phát triển của bản thân.

Dành hàng giờ để bàn tán về cuộc sống của người khác

Một trong những việc người có EQ thấp dễ làm nhất khi rảnh là dành quá nhiều thời gian theo dõi, bình luận hoặc bàn tán về cuộc sống của người khác. Họ có thể lướt mạng xã hội hàng giờ để xem ai vừa chia tay, ai vừa mua xe, ai vừa được thăng chức, sau đó mang những câu chuyện ấy ra làm chủ đề trong các cuộc trò chuyện.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một cách giết thời gian. Nhưng khi việc quan tâm đến cuộc sống của người khác nhiều hơn cuộc sống của chính mình trở thành thói quen, họ rất dễ rơi vào trạng thái so sánh, phán xét hoặc ghen tị. Những cảm xúc tiêu cực ấy không giúp họ khá hơn, mà chỉ khiến tâm trí luôn bận rộn với những điều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Người có EQ cao cũng quan tâm đến người khác, nhưng sự quan tâm ấy thường đi kèm với sự tôn trọng. Họ không biến chuyện riêng của người khác thành đề tài giải trí, càng không để việc "hóng chuyện" chiếm hết khoảng thời gian đáng lẽ có thể dành cho bản thân.

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Tìm kiếm những cuộc tranh cãi để tham gia

Không ít người cứ hễ có thời gian rảnh là mở mạng xã hội để đọc bình luận, tham gia tranh luận hoặc cố gắng chứng minh mình đúng trong những cuộc cãi vã với người xa lạ.

Điều đặc biệt là phần lớn những cuộc tranh luận này không mang lại giá trị thực tế. Sau hàng chục bình luận qua lại, quan điểm của mỗi người gần như không thay đổi, nhưng thời gian và năng lượng cảm xúc lại bị tiêu tốn rất nhiều. Thậm chí, có người còn mang sự bực bội từ mạng xã hội vào cuộc sống hằng ngày, khiến tâm trạng trở nên nặng nề mà không hiểu vì sao.

Người có EQ cao hiểu rằng không phải ý kiến nào cũng cần phản bác và không phải cuộc tranh luận nào cũng đáng để tham gia. Họ biết lựa chọn im lặng khi cần thiết, bởi đôi khi việc giữ bình tĩnh còn giá trị hơn chiến thắng trong một cuộc cãi vã trên Internet.

Chỉ nghỉ ngơi theo cách khiến bản thân ngày càng trì trệ

Rảnh rỗi không có nghĩa là phải làm việc liên tục, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc dành toàn bộ thời gian để nằm dài, lướt điện thoại hoặc xem hết video này đến video khác mà không có điểm dừng.

Người có EQ thấp thường rất khó cân bằng giữa nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Họ dễ để bản thân cuốn vào những hoạt động mang lại sự giải trí tức thời nhưng ít giá trị lâu dài. Đến cuối ngày, họ cảm thấy mình "không làm gì cả" nhưng cũng không thực sự được nghỉ ngơi, từ đó sinh ra cảm giác chán nản hoặc tiếc nuối.

Trong khi đó, người có EQ cao thường biết kết hợp giữa thư giãn và phát triển bản thân. Họ vẫn xem phim, đọc tin tức hay lướt mạng xã hội, nhưng cũng dành một phần thời gian để đọc sách, tập thể dục, học một kỹ năng mới, gặp gỡ người thân hoặc đơn giản là nghỉ ngơi đúng nghĩa để tinh thần được phục hồi.

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EQ không chỉ thể hiện trong những tình huống căng thẳng hay các cuộc giao tiếp quan trọng, mà còn bộc lộ qua những lựa chọn rất đời thường khi không ai yêu cầu bạn phải làm gì.

Nếu thời gian rảnh chỉ xoay quanh việc bàn tán về người khác, lao vào các cuộc tranh cãi vô bổ hoặc tiêu tốn hàng giờ cho những nội dung không mang lại giá trị, rất có thể bạn đang để cảm xúc và sự bốc đồng dẫn dắt thói quen của mình.

Ngược lại, khi biết chọn lọc điều mình tiếp nhận, sử dụng thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực và đầu tư cho bản thân, bạn cũng đang từng bước rèn luyện trí tuệ cảm xúc. EQ cao không phải là luôn bận rộn, mà là biết biến những khoảng thời gian rảnh thành cơ hội để sống cân bằng, bình tĩnh và trưởng thành hơn mỗi ngày.