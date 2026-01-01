3 trường hợp tài khoản ngân hàng bị ngừng giao dịch online từ hôm nay

Theo thông báo mới nhất từ các ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV), quy định ngừng giao dịch trực tuyến đối với khách hàng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Từ hôm nay, các ngân hàng sẽ khóa toàn bộ tính năng giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking đối với người dùng chưa hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu.

Đây là biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về việc loại bỏ tài khoản không chuẩn hóa và giảm thiểu rủi ro lừa đảo công nghệ cao, vốn có xu hướng tăng mạnh vào giai đoạn cận Tết, thông tin này được đăng tải trên tờ Znews.

Cụ thể, những tài khoản thuộc 3 trường hợp sau sẽ bị tạm ngừng giao dịch online:

Theo tờ VTC News, đây không phải là quy định riêng lẻ của từng ngân hàng mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ các điều khoản mới tại Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Quy định mới này xuất phát từ yêu cầu siết chặt an ninh thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 của Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hay thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc.

Dữ liệu gốc này phải nằm trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Người dùng được khuyến cáo sớm hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin để tránh ảnh hưởng đến việc chuyển tiền, thanh toán dịp Tết.