Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của "bà chủ" Phạm Huỳnh Tuyết Phượng

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Huỳnh Tuyết Phượng (SN 1977, ngụ khu phố 7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông tin này vừa được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.

Báo An Giang dẫn kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Huỳnh Tuyết Phượng với vai trò là "chủ hụi" đã tổ chức 9 dây hụi tháng có giá trị rất lớn, từ 50 đến 200 triệu đồng/phần hụi tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ).

Thời gian này, lợi dụng việc tin tưởng và thói quen chơi hụi, các hụi viên không trực tiếp tham gia việc bốc thăm xác định người hốt hụi, Phượng đã tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi lấy tiền sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Được biết, số tiền Phượng chiếm đoạt của các hụi viên là hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt giam bị can Phạm Huỳnh Tuyết Phượng (Ảnh: Báo An Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo, các cá nhân từng tham gia chơi hụi do bị can Phạm Huỳnh Tuyết Phượng làm chủ, nhanh chóng liên hệ với Cơ quan điều tra để được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Điều tra viên Nguyễn Văn Khải - Điện thoại: 02973864101.