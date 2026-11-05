3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Kubi 2 lần vô địch thế giới, Anna và Lisa xinh yêu như công chúa

Tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ" và tài năng nghệ thuật di truyền của ba nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Không chỉ nổi tiếng là cặp đôi kiện tướng hàng đầu của làng dancesport Việt Nam, Khánh Thi và Phan Hiển còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi mái ấm hạnh phúc viên mãn bên ba người con. Sau hơn một thập kỷ đồng hành và chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường năm 2022, tổ ấm nhỏ của cặp đôi liên tục đón chào những "quả ngọt" đáng yêu, mỗi bé đều mang một nét cá tính nổi bật và sớm bộc lộ dòng máu nghệ thuật từ cha mẹ.

Kubi Minh Cường: "Thần đồng dancesport" nối nghiệp bố mẹ

Cậu con trai trưởng Nguyễn Minh Cường (sinh năm 2015, tên thân mật là Kubi) từ lâu đã trở thành gương mặt thu hút truyền thông bởi tài năng thiên bẩm. Ngay từ khi mới 2 tuổi, Kubi đã tỏ ra đặc biệt nhạy bén với âm nhạc và nhịp điệu. Dưới sự dìu dắt tỉ mỉ của bố mẹ, Kubi nhanh chóng khẳng định vị thế của một tài năng trẻ.

Thành tích rực rỡ nhất của cậu bé chính là hai lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch thế giới hạng mục thiếu nhi (Syllabus Juvenile II) tại giải đấu danh giá Syllabus World Championship diễn ra ở Ý vào các năm 2023 và 2024. Với phong thái thi đấu chững chạc, tự tin cùng kỹ thuật điêu luyện, Kubi được ví như bản sao hoàn hảo của Phan Hiển trên sàn đấu và là niềm tự hào lớn của gia đình.

Bé Kubi 11 tuổi đã cao lớn hơn cả bố Phan Hiển

Anna: Cô công chúa điệu đà

Nhóc tỳ thứ 2 là Nguyễn Nhã Uyên (sinh năm 2018, tên thân mật là Anna) lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác cho gia đình. Được người hâm mộ ưu ái gọi bằng cái tên "mợ chảnh", Anna sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt tròn xoe. Tuy cũng được tiếp xúc với vũ đạo từ sớm, nhưng theo chia sẻ từ Khánh Thi, cô bé có tính cách điềm đà, dịu dàng và không mặn mà với việc luyện tập thi đấu chuyên nghiệp như anh trai.

Trái lại, Anna bộc lộ rõ sự chỉn chu, tính tự lập cao và rất biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Trong các hình ảnh đời thường hay các chuyến du lịch gia đình, cô bé luôn xuất hiện với gu ăn mặc điệu đà, thần thái ngọt ngào và là "chị ba" rất mực cưng chiều em út.

Anna được Khánh Thi hé lộ sống rất tình cảm

Lisa Thùy Linh: "Thế lực nhí" lém lỉnh

Mảnh ghép cuối cùng trong gia đình là bé Nguyễn Thùy Linh (sinh tháng 9/2023, tên thân mật là Lisa). Ngay từ khi mới chào đời, em bé út đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của cộng đồng mạng nhờ đôi má phúng phính, biểu cảm hài hước cùng diện mạo lém lỉnh, đáng yêu.

Lớn lên trong môi trường nghệ thuật tràn ngập tiếng nhạc và nhịp bước nhảy, Lisa bộc lộ sự dạn dĩ, giàu năng lượng từ rất sớm. Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cô út nhún nhảy, làm quen với lớp học múa hay bắt chước các động tác của anh chị. Dù còn nhỏ tuổi, Lisa đã tỏ ra là một "nhân tố hài hước", mang lại vô vàn tiếng cười và bầu không khí sinh động cho cả nhà.

Bé Lisa cùng chị gái Anna

3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Dù cả ba con đều có năng khiếu nghệ thuật, Khánh Thi và Phan Hiển cho biết họ không gượng ép các con phải nối nghiệp. Cặp đôi lựa chọn phương pháp giáo dục tôn trọng cá tính riêng của từng bé, ưu tiên phát triển sức khỏe, tinh thần và sự hồn nhiên đúng lứa tuổi. Sự đồng hành sát sao cùng tình yêu thương dồi dào từ bố mẹ giúp ba nhóc tỳ Kubi, Anna và Lisa không chỉ gắn kết thân thiết mà còn luôn tự tin phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

Ảnh: FBNV