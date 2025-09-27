3 năm nữa từ TP.HCM đi Cần Giờ chỉ mất 15 phút, nhanh hơn ra sân bay, không bao giờ lo tắc đường

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km về phía Đông Nam, Cần Giờ được ví như một "lá phổi xanh" của khu vực bởi thảm thực vật xanh trù phú. Đây là phần giáp biển của TP.HCM, hội tụ đủ các yếu tố biển, rừng, hệ sinh thái đa dạng và sắp tới là sự xuất hiện của hồ nhân tạo lớn nhất thế giới thuộc dự án Vinhomes Green Paradise.

Với những đặc điểm trên, Cần Giờ ngày càng được biết đến như một điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày, trong ngày của người dân thành phố và du khách trong cũng như ngoài nước.

Ảnh VinWonders

Trước kia để tới Cần Giờ, du khách chủ yếu di chuyển bằng xe máy, ô tô cá nhân hoặc xe khách, kết hợp với đi phà, mất khoảng hơn 1 giờ. Tuy nhiên từ năm 2028, một bước ngoặt mới sẽ được mở ra. Con đường từ TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn tốn của du khách chỉ 15 phút.

Có được điều này là nhờ tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất. Tuyến đường đang được kỳ vọng trở thành một “cuộc cách mạng” trong du lịch sinh thái biển của thành phố.

Quãng đường 50km đi chưa bao giờ nhanh đến thế!

Thông tin công bố trên báo Tuổi Trẻ, dự án dự kiến khởi công cuối năm 2025, với tổng mức đầu tư khoảng 76.000 tỉ đồng, hoàn thành sau 30 - 36 tháng. Tuyến dài hơn 48km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, gồm hai ga: ga Tân Thuận (quận 7 cũ) và ga Cần Giờ (xã Long Hòa).

Khi đưa vào vận hành, hành khách chỉ mất khoảng 15 - 16 phút di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới bãi biển Cần Giờ – nhanh hơn cả quãng đường ra sân bay Tân Sơn Nhất trong giờ cao điểm.

Với vận tốc 350 km/h, đoàn tàu 8 toa có thể chở tới 600–800 hành khách mỗi chuyến, hoạt động với tần suất khoảng 3-4 chuyến/giờ trong giai đoạn cao điểm. VnExpress mô tả thêm, tuyến đường sắt này được thiết kế theo chuẩn quốc tế, khổ ray 1.435 mm, sử dụng công nghệ tàu tốc độ cao hiện đại, tương đương nhiều tuyến châu Âu và châu Á.

Ảnh minh họa do AI tạo

Đặc biệt, toàn bộ tuyến sẽ đi trên cao, vượt sông Soài Rạp bằng cầu dây văng riêng, vừa đảm bảo giao thông thủy, vừa không ảnh hưởng đến khu vực rừng ngập mặn – lá phổi xanh quý giá của thành phố. Và tất nhiên, du khách sẽ không bao giờ phải lo về tình trạng tắc đường.

Các chuyên gia nhận định, tuyến đường sắt này sẽ thay đổi toàn diện diện mạo hạ tầng giao thông TP.HCM, bởi Cần Giờ lâu nay vẫn được xem là “vùng trũng” về kết nối. Khi dự án đi vào hoạt động, du khách và người dân có thêm một lựa chọn di chuyển nhanh, an toàn, chi phí thấp, thay vì phụ thuộc vào ô tô cá nhân hay xe buýt đường dài, đặc biệt là với những đối tượng đặc biệt như: Người cao tuổi, người khuyết tật hay gia đình có trẻ nhỏ.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, điểm đáng chú ý nữa đó là VinSpeed đề xuất áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) quanh hai nhà ga. Điều này đồng nghĩa với việc khu vực ga Tân Thuận và ga Cần Giờ không chỉ đơn thuần là điểm trung chuyển, mà còn hình thành các khu dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe, khách sạn, giúp du khách thuận tiện hơn khi đến tham quan.

Ảnh Báo Sài Gòn Đầu Tư

Lộ trình tuyến đường (Ảnh Thư viện Nhà Đất)

Theo lộ trình, nếu khởi công đúng kế hoạch cuối năm 2025, dự án có thể hoàn thành vào năm 2028, đưa Cần Giờ trở thành một trong những điểm đến ven biển hiếm hoi trên thế giới có thể tiếp cận bằng tàu cao tốc ngay từ trung tâm đô thị lớn.

Cần Giờ - Thiên đường sinh thái của TP.HCM

Như đã nói ở trên, Cần Giờ được ví như "lá phổi xanh" của thành phố. Đặc biệt hơn cả là sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng hơn 70.000 ha, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Du khách có thể tham gia tour khám phá rừng Sác bằng ca nô, len lỏi qua những tán đước bạt ngàn để tận mắt thấy đàn khỉ nghịch ngợm, cá sấu, chim nước. Một trải nghiệm khác không thể bỏ qua là chợ hải sản Hàng Dương, nơi bày bán đủ loại tôm, cua, ghẹ, ốc, cá biển tươi rói với giá phải chăng. Những quán ăn ven biển sẵn sàng chế biến ngay tại chỗ, mang lại cảm giác dân giã, gần gũi, thoải mái vô cùng.

Ngoài ra, Cần Giờ còn có đảo Khỉ, khu du lịch Vàm Sát, đền thờ Lý Nhân Tông, và bãi biển 30/4 – nơi lý tưởng để cắm trại, tổ chức các hoạt động teambuilding. Nhờ tuyến đường sắt cao tốc, các công ty lữ hành có thể thiết kế tour trong ngày xuất phát từ trung tâm thành phố, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Ảnh ST

Hiện tại chưa có thông tin chính thức nào được công bố về giá vé cụ thể khi tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Giờ đi vào vận hành. Tuy nhiên, giá vé được dự đoán sẽ có tính cạnh tranh so với taxi hay xe khách, bởi suất vận chuyển đông hành khách và hạ tầng khép kín.