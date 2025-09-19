Chuyến tàu đi hơn 40km, mất hơn 1 giờ đồng hồ, giá vé chỉ 55.000đ: Rất tiện nhưng nhiều người chưa biết

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt nước ta liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, đem lại nhiều trải nghiệm khác biệt cho hành khách. Đặc biệt có cả những chuyến tàu vốn tưởng chừng như rất quen thuộc, nhưng được bổ sung khai thác theo kiểu mới, nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau đây là một ví dụ, chuyến tàu đi từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng. Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ Đường sắt Việt Nam, bắt đầu từ ngày 22/9 tới đây, sẽ có tàu chuyên chuyến HP15/HP16 phục vụ đưa cán bộ, công chức, người lao động di chuyển đến nơi làm việc mỗi ngày. Đây được coi là một bước thử nghiệm mới của ngành đường sắt, hướng đến mô hình “tàu công vụ” phục vụ nhu cầu đi làm hằng ngày.

Ảnh minh hoạ

Tàu xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6h sáng, đến ga Hải Phòng chỉ sau hơn một giờ đồng hồ và có dừng tại ga Thượng Lý ở giữa hành trình. Chiều về, tàu rời Hải Phòng lúc 17h15, trả khách tại ga Hải Dương lúc 18h20, vừa khớp với lịch tan tầm.

Giá vé chỉ 55.000d/lượt, lại có thêm ưu đãi mua khứ hồi trong ngày giảm 20% hoặc đi nhóm “mua 4 tính tiền 3”, phù hợp với túi tiền của người lao động. Đặc biệt, Hải Phòng còn bố trí xe buýt kết nối từ ga đến các cơ quan, tạo nên chuỗi vận hành đồng bộ.

Với những ai thường xuyên di chuyển, thay vì phải chạy xe máy hay chen chúc trên tuyến xe khách, lựa chọn tàu hỏa không chỉ an toàn, tiết kiệm mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông. Trong giai đoạn chạy thử, ngành đường sắt sẽ đánh giá định kỳ để điều chỉnh lộ trình và chính sách giá vé. Nếu mô hình này vận hành hiệu quả, đây sẽ là gợi ý đáng cân nhắc cho các đô thị lân cận trong việc phát triển phương tiện công cộng xanh, tiện lợi và thân thiện với người đi làm.

3 điểm mà chuyến tàu sẽ dừng để phục vụ đón, trả khách (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Du khách hoàn toàn có thể đi tàu này!

Thực tế, tuyến đường sắt Hải Dương – Hải Phòng vốn đã có từ lâu, tuy nhiên không phải du khách nào cũng biết tới. Nó đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm cho những chuyến đi ngắn ngày với đa dạng các đối tượng từ học sinh, sinh viên hay kể cả những người cao tuổi.

Hiện mỗi ngày có nhiều chuyến tàu như HP1, LP3, LP5, LP7… chạy theo khung giờ khác nhau, thời gian di chuyển trung bình chỉ khoảng 1 giờ 5 phút. Giá vé dao động từ khoảng 40.000 đến 80.000 đồng/lượt tùy vào hạng ghế.

Tàu thường được bố trí các toa ghế cứng, ghế mềm và ghế mềm có điều hòa, trong đó ghế mềm điều hòa mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách, đặc biệt khi di chuyển mùa hè. So với đi xe khách hoặc tự lái xe, lựa chọn tàu hỏa giúp hành khách không lo kẹt xe, lại có thể tận hưởng không gian rộng rãi, ngồi đọc sách hay nghỉ ngơi trong suốt hành trình.

Ảnh minh hoạ

Khi lựa chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển, du khách sẽ có thêm nhiều thời gian thoải mái để khám phá vùng đất vừa được sáp nhập sau ngày 1/7/2025 – nay Hải Dương và Hải Phòng đã trở thành một đơn vị hành chính thống nhất. Đến Hải Phòng, du khách có thể dạo chơi ở phố cổ Tam Bạc, thưởng thức những món ăn trứ danh như bánh đa cua, bánh mì cay, trước khi ghé thăm biển Đồ Sơn hoặc đi xa hơn tới quần đảo Cát Bà để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của vịnh Lan Hạ.

Trở lại với vùng đất cũ của Hải Dương, du khách có dịp khám phá quần thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, tìm về dấu ấn lịch sử, hay viếng cảnh chùa Côn Sơn để tận hưởng không gian thanh tịnh. Ngoài ra, làng gốm Chu Đậu cũng là điểm đến hấp dẫn dành cho những ai yêu thích nghề thủ công truyền thống, còn bánh đậu xanh, bánh gai Ninh Giang lại là lựa chọn lý tưởng để du khách mua về làm quà.

Tàu hoả giúp du khách có cơ hội di chuyển thuận tiện, trải nghiệm dễ dàng nhiều điểm đến trong ngày (Ảnh ST)

Nhờ hành trình chỉ hơn một giờ tàu hỏa, việc kết hợp trải nghiệm các điểm đến của cả hai vùng đất cũ trong cùng một chuyến đi trở nên vô cùng thuận tiện, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần hay chuyến tham quan ngắn ngày.