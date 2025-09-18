Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. "Quốc gia tỷ dân" sở hữu diện tích lãnh thổ rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, sự đa dạng phong phú trong văn hóa, và đặc biệt là sự hiện đại, tiên tiến, văn minh thể hiện qua nhiều yếu tố, khiến du khách phải trầm trồ.

Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là việc ở Trung Quốc các giao dịch bằng tiền mặt giờ đây còn rất ít. Thay vào đó, từ các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ cho đến các siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại lớn, khách hàng sẽ thanh toán bằng hình thức quét mã QR trực tuyến.

Ảnh minh hoạ

Xét riêng với du khách đến từ Việt Nam, việc này trong thời gian tới sẽ trở nên thuận tiện hơn nữa, khi hoàn toàn có thể thanh toán bằng tiền Việt bằng ứng dụng Việt, không cần đổi ngoại tệ hay tải ứng dụng nước ngoài. Có được điều này là nhờ tính năng mới nhất của ZaloPay.

Cụ thể, theo thông tin chính thức từ trang chủ ZaloPay ngày 17/9, đơn vị này công bố tính năng Quét QR quốc tế vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc. "Từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ", trích dẫn nguyên văn từ bài viết chính thức trên trang chủ ZaloPay.

Ảnh minh hoạ

Chỉ cần du khách có sẵn ứng dụng ZaloPay trên điện thoại, máy tính bảng của mình. ZaloPay hướng dẫn, cách thực hiện tương tự như khi dùng trong nước, hay tại Singapore - nơi hình thức này đã được triển khai trước đó. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn nút "Quét QR", chuyển khu vực sang "Trung Quốc" và đưa camera tới mã QR tại quầy. Ngay lập tức, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi và mức phí minh bạch trước khi người dùng xác nhận thanh toán.

Việc ZaloPay chính thức triển khai tính năng quét QR tại Trung Quốc được xem là một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực thanh toán xuyên biên giới, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho du khách Việt. Chỉ với một ứng dụng quen thuộc trên điện thoại, người dùng có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng tiền Việt Nam ở hầu hết các cửa hàng, từ trung tâm thương mại lớn đến quán ăn nhỏ lẻ.

Điều này giúp loại bỏ nỗi lo phải đổi ngoại tệ, mang theo nhiều tiền mặt hay mở thẻ tín dụng quốc tế – vốn luôn gây phiền toái cho không ít người đi công tác hay du lịch. Minh bạch về tỷ giá và phí giao dịch cũng là điểm cộng lớn, tạo sự yên tâm cho khách hàng khi kiểm soát chi tiêu trong hành trình tại đất nước tỷ dân.

Thanh toán bằng mã QR, phổ biến hơn bao giờ hết ở Trung Quốc

Như đã nói ở trên, hiện nay ở Trung Quốc, đặc biệt là tại các thành phố lớn, việc thanh toán qua việc quét mã QR đã trở nên cực kỳ phổ biến. Nhiều du khách nhận xét, du lịch Trung Quốc là được trải nghiệm một xã hội gần như không dùng tiền mặt, dù cho số tiền có cực kỳ nhỏ.

Theo cổng thông tin chính phủ nước này, bên cạnh tiền mặt và thẻ ngân hàng, du khách hiện có thể sử dụng trực tiếp các ví điện tử như Alipay và WeChat Pay, vốn chiếm ưu thế trong hệ sinh thái tiêu dùng nội địa. Chỉ với thao tác quét mã QR, bạn có thể thanh toán từ bữa ăn đường phố, vé tàu điện ngầm cho tới trung tâm thương mại lớn.

Điểm đáng chú ý là cả Alipay và WeChat Pay đã chính thức mở rộng hỗ trợ cho khách quốc tế, cho phép liên kết thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế như Visa, Mastercard, JCB. Điều này đồng nghĩa với việc du khách không cần mở tài khoản ngân hàng Trung Quốc mà vẫn có thể dùng điện thoại để chi trả.

Trung Quốc hướng tới một xã hội không tiền mặt (Ảnh minh hoạ)

Theo một số trang tư vấn du lịch quốc tế, hình thức phổ biến nhất là quét mã QR của cửa hàng bằng ứng dụng hoặc hiển thị mã QR cá nhân để nhân viên quét, vô cùng nhanh gọn và chính xác. Ngoài ra, một số ví điện tử quốc tế cũng đã bắt đầu được chấp nhận trong phạm vi thử nghiệm tại các thành phố lớn, mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho du khách.

Với những người chưa quen, tiền mặt vẫn có thể sử dụng, đặc biệt tại vùng nông thôn hoặc chợ truyền thống. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng nhỏ đã từ chối nhận tiền giấy và chỉ chấp nhận quét QR, do đó việc chuẩn bị một ứng dụng thanh toán là rất cần thiết.

Chính quyền Bắc Kinh cũng khuyến cáo du khách nên mang theo ít nhất một thẻ quốc tế để rút tiền tại máy ATM hoặc chi trả tại khách sạn, trung tâm mua sắm. Nhờ những cải tiến trong chính sách, du khách giờ đây có thể yên tâm rằng các giao dịch dưới một hạn mức nhỏ trên ứng dụng sẽ không yêu cầu xác minh quá phức tạp, giúp trải nghiệm mượt mà hơn.

Ảnh minh hoạ

Nếu không sử dụng ZaloPay, du khách tốt nhất hãy tải và cài đặt sẵn Alipay hoặc WeChat Pay trước chuyến đi, sau đó liên kết với thẻ quốc tế của mình để kích hoạt tính năng thanh toán. Ngoài ra, nên chuẩn bị một lượng tiền mặt dự phòng cho những tình huống cần thiết. Bằng việc kết hợp khéo léo các hình thức này, du khách vừa có thể tận dụng sự tiện lợi của công nghệ, vừa đảm bảo an toàn và chủ động trong hành trình tại đất nước đông dân nhất thế giới.