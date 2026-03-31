3 mẫu hybrid Trung Quốc sáng giá nhất tầm dưới 1 tỷ đồng - ai hơn ai?

Dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) đang được các thương hiệu Trung Quốc tập trung đẩy mạnh tại thị trường Việt Nam.

Ba cái tên tiêu biểu nhất hiện nay là Geely EX5 EM-i, BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV đang tạo nên một diện mạo mới cho phân khúc SUV cỡ C vốn đã rất chật chội.

Thông số 3 mẫu xe

Về giá bán ﻿

Yếu tố giá bán luôn là thước đo quan trọng nhất để xác định khả năng tiếp cận thị trường của một mẫu xe mới.

Geely EX5 EM-i hiện đang sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhất khi đưa ra mức giá khởi điểm chỉ từ 789 triệu đến 969 triệu đồng.

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 839 triệu đồng của BYD Sealion 6 và càng cách biệt so với mức 969 triệu đồng của Jaecoo J7 bản PHEV.

Trong 3 mẫu xe hybrid trên, EX5 EM-I có giá bán dễ tiếp cận nhất.

Việc định giá dưới ngưỡng 800 triệu đồng giúp Geely EX5 không chỉ gây áp lực lên các đối thủ đồng hương mà còn trực tiếp đe dọa thị phần của các dòng xe Nhật, Hàn chạy xăng truyền thống.

Trong khi đó, Jaecoo J7 PHEV chọn cách tiếp cận cao cấp hơn với mức giá ngang bằng bản cao nhất của Geely.

BYD Sealion 6 nằm ở quãng giữa với hai phiên bản giúp người dùng có thêm sự lựa chọn linh hoạt theo ngân sách.

Hệ truyền động khác biệt﻿

Khi đi sâu vào hệ truyền động và khả năng vận hành, chúng ta thấy rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận công nghệ của ba hãng xe. Đây là phần cốt lõi tạo nên giá trị của dòng xe PHEV.

Geely EX5 EM-i gây kinh ngạc với hệ thống Thor AI Electric Hybrid. Hệ thống này giúp xe đạt kỷ lục di chuyển thực tế tại Việt Nam lên tới 1.823,7 km chỉ với một lần nạp đầy năng lượng. Thông số công bố của hãng là 1.500 km.

Đây là con số ấn tượng nhất trong nhóm đối thủ. Động cơ xăng 1.5L phối hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 215 mã lực. Xe ưu tiên sử dụng điện năng để vận hành trong đô thị.

Khả năng tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này ở mức 2,68 đến 3,02 lít/100 km. Geely tập trung tối đa vào hiệu suất sử dụng năng lượng để kéo dài quãng đường di chuyển.

Mẫu xe hybrid mới ra mắt của Geely đã thiết lập kỷ lục hơn 1.820 km di chuyển, tương đương quãng đường từ Hà Nội vào đến Cần Thơ.

BYD Sealion 6 lại mang đến một cảm giác vận hành khác biệt với thế mạnh về pin. Mẫu xe này sử dụng bộ pin Blade độc quyền với dung lượng 18,3 kWh.

Tổng công suất kết hợp của hệ thống hybrid Xiaoyun trên xe đạt 214 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của xe ở mức 300 Nm. BYD công bố mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp là 1,11 lít cho 100 km đầu tiên khi pin được sạc đầy. Khi chạy hỗn hợp mức tiêu thụ là từ 3,5 - 4,8 lít/100km

Xe có khả năng chạy thuần điện khoảng 100 km theo tiêu chuẩn NEDC. Điểm mạnh của Sealion 6 nằm ở sự ổn định của hệ thống pin và khả năng tối ưu hóa dòng điện. Công nghệ sạc nhanh giúp xe nạp từ 30% lên 80% pin chỉ trong 20 phút.

Jaecoo J7 PHEV là mẫu xe hybrid có kích thước khá khiêm tốn so với 2 người đồng hương còn lại, nhưng điểm nổi bật của xe này là khả năng kháng nước chuẩn IP68.

Jaecoo J7 PHEV lại chọn con đường sức mạnh cơ bắp để tạo dấu ấn riêng. Mẫu xe này sở hữu thông số vận hành vượt trội hoàn toàn so với hai đối thủ còn lại.

Tổng công suất của Jaecoo J7 PHEV đạt tới 342 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt con số ấn tượng 525 Nm. Xe sử dụng động cơ 1.5 TGI kết hợp cùng mô-tơ điện và hộp số vô cấp DHT chuyên dụng cho xe hybrid.

Quãng đường di chuyển thuần điện của xe đạt 106 km. Tổng quãng đường kết hợp xăng và điện của Jaecoo J7 là 1.300 km. Mẫu xe hybrid này hướng tới những khách hàng yêu thích cảm giác lái mạnh mẽ và khả năng tăng tốc tức thời. Jaecoo J7 cũng cho thấy sự bền bỉ của hệ thống pin với khả năng kháng nước chuẩn IP68.

Thiết kế ngoại thất

Geely EX5 EM-i sở hữu những đường nét hiện đại và mềm mại theo xu hướng SUV đô thị. Xe có chiều dài tổng thể 4.725 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm. Xe cũng được trang bị đèn LED và mâm 18 inch.

BYD Sealion 6 lại mang hơi thở của đại dương với triết lý Ocean Aesthetics. Xe có kích thước lớn nhất trong nhóm với chiều dài 4.775 mm. Những đường cong mượt mà trên thân xe giúp Sealion 6 trông sang trọng và thời trang.

Ngược lại, Jaecoo J7 PHEV chọn phong cách vuông vức và góc cạnh gợi nhớ đến các dòng xe off-road cổ điển. Xe có khoảng sáng gầm lên tới 210 mm cùng khả năng lội nước 600 mm. Tay nắm cửa dạng ẩn và lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn giúp Jaecoo J7 trông hầm hố và nam tính hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc.

Không gian nội thất

Cả ba mẫu xe hybrid trên đều được trang bị khoang nội thất tràn ngập công nghệ và các vật liệu cao cấp.

Geely EX5 tập trung vào sự thực dụng với màn hình trung tâm cỡ lớn và hệ thống âm thanh nhiều loa cao cấp Flyme Sound. Ghế ngồi trên xe được thiết kế ôm sát cơ thể mang lại sự thoải mái cho gia đình 5 người.

BYD Sealion 6 tạo điểm nhấn bằng màn hình trung tâm 15,6 inch có thể xoay dọc hoặc ngang. Khoang lái cho cảm giác công nghệ cao với hệ thống âm thanh 10 loa Infinity và sạc không dây công suất 15W.

Trong khi đó, khoang nội thất của Jaecoo J7 PHEV là sự kết hợp của da và kim loại mạ crôm. Xe sở hữu màn hình giải trí đặt dọc lên tới 14,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.

Các tiện nghi như sưởi ghế, làm mát ghế và cửa sổ trời toàn cảnh đều xuất hiện trên cả 3 mẫu xe hybrid này.

Nhìn chung, mỗi dòng xe hybrid đến từ Trung Quốc đều có những vũ khí riêng để chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Sự cạnh tranh này mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng khi có thêm nhiều lựa chọn chất lượng trong tầm giá dưới một tỷ đồng.

Đặc biệt, khi giá xăng dầu thế giới liên tục biến động và giá xăng trong nước có những thời điểm tăng cao kỷ lục lên tới khoảng 34.000 đồng cho mỗi lít, bài toán kinh tế trong vận hành xe hơi trở thành ưu tiên hàng đầu.

Đối với những khách hàng vẫn còn lo ngại về hạ tầng trạm sạc hoặc chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe thuần điện, xe hybrid nói chung và PHEV nói riêng chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Vừa giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhiên liệu tối đa nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt tuyệt đối trong những chuyến hành trình dài.