Nếu bắt gặp 3 loài rắn này trong nhà, gia chủ không cần quá hoảng sợ.

Rắn bất ngờ xuất hiện trong nhà chắc chắn sẽ khiến không ít người giật mình, thậm chí hoảng sợ. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo về việc rắn có độc hay không, nhiều gia đình cũng tò mò không biết rắn bò vào nhà là điềm tốt hay xấu theo quan niệm phong thủy. Trong dân gian, không phải cứ rắn xuất hiện trong nhà đều bị xem là điềm dữ. Nếu đó là những loài rắn lành, không có độc và có đặc điểm nhận diện tương đối hiền, sự xuất hiện của chúng đôi khi còn được diễn giải theo hướng tích cực. Trong đó, rắn nước, rắn đất và rắn ráo thường được nhắc đến như những loài mang ý nghĩa tốt theo quan niệm dân gian.

Rắn nước

Rắn nước là cái tên khá quen thuộc ở những khu vực có ao hồ, ruộng vườn hoặc môi trường ẩm ướt. Chúng thường tìm đến những nơi có nguồn thức ăn và điều kiện sống phù hợp nên đôi khi có thể xuất hiện quanh nhà, đặc biệt ở những gia đình có vườn cây hoặc sống gần sông, mương. Theo quan niệm dân gian, rắn nước thường không gắn với những điềm xấu đáng sợ. Một số người còn cho rằng việc loài rắn hiền này tìm đến nhà có thể tượng trưng cho sự thuận lợi, bình an và nguồn sinh khí tốt.

Rắn đất

Đúng như tên gọi, rắn đất thường được bắt gặp ở những khu vực có đất ẩm, nhiều cây cối hoặc vườn tược. Với những căn nhà có khoảng sân rộng, nhiều bụi cây, đất trống, việc bắt gặp một con rắn đất đôi khi không phải điều quá bất thường. Trong quan niệm phong thủy dân gian, rắn nói chung được xem là loài vật gắn với sự biến chuyển, sinh khí và tài lộc. Nếu rắn đất thuộc nhóm không độc và chỉ tình cờ bò vào nhà, một số người tin rằng đây có thể là dấu hiệu mang ý nghĩa tích cực, chẳng hạn gia đình có thêm may mắn hoặc công việc thuận lợi.

Rắn ráo

Rắn ráo cũng là một trong những loài thường được nhắc đến khi nói về những con rắn lành có thể xuất hiện quanh khu dân cư. Chúng có thể tìm đến nhà để kiếm thức ăn, nhất là những nơi có nhiều cây cối hoặc nguồn thức ăn tự nhiên. Theo cách lý giải của dân gian, rắn ráo xuất hiện trong nhà đôi khi được xem là dấu hiệu tốt, tượng trưng cho sự hanh thông và nguồn năng lượng tích cực. Một số quan niệm còn cho rằng những loài rắn không độc, có màu sắc sáng và không chủ động tấn công thường không mang ý nghĩa đáng lo về mặt phong thủy.

Rắn bò vào nhà, điều quan trọng vẫn là bình tĩnh

Dù được xem là điềm tốt hay xấu, khi phát hiện rắn trong nhà, việc đầu tiên vẫn là đảm bảo an toàn. Không nên tự ý bắt, chọc hoặc dồn ép rắn, bởi rất khó xác định chính xác loài rắn chỉ bằng mắt thường, đặc biệt khi đang hoảng sợ. Hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực đó và tìm cách liên hệ người có chuyên môn để xử lý. Sau khi rắn được đưa ra ngoài, gia chủ cũng nên kiểm tra lại không gian sống: dọn bớt bụi rậm, phát quang khu vực quanh nhà, bịt những khe hở và hạn chế để thức ăn thu hút chuột, ếch hoặc các loài động vật mà rắn có thể tìm đến. Phong thủy có thể là một cách lý giải mang tính tinh thần, nhưng việc giữ nhà cửa sạch sẽ, an toàn và hạn chế môi trường thu hút rắn vẫn là điều thiết thực nhất.