3 loài chim bay vào nhà làm tổ báo hiệu phong thủy rất tốt

Theo quan niệm dân gian, một số loài chim chọn nhà làm tổ thường được xem là tín hiệu tốt. Đằng sau quan niệm này cũng có những lý giải khá thú vị từ đời sống tự nhiên.

“Đất lành chim đậu” là câu nói quen thuộc của người Việt, ý chỉ nơi có điều kiện tốt đẹp thì tự nhiên sẽ thu hút người và vật tìm đến sinh sống. Bởi vậy, trong quan niệm dân gian, chim chóc thường xuyên ghé thăm đã là một hình ảnh vui, còn khi chúng chọn chính mái nhà, hiên cửa hay khu vườn để xây tổ, đẻ trứng và nuôi con thì càng được nhìn nhận theo hướng tích cực. Đặc biệt, một số loài chim vốn gắn với những biểu tượng đẹp như mùa xuân, sự sum vầy hay niềm vui. Khi chúng tìm đến làm tổ, người xưa thường xem đây là dấu hiệu cho thấy nơi ở yên ổn, nhiều sinh khí và có phong thủy tốt.

1. Chim én

Chim én là cái tên thường được nhắc đến đầu tiên khi nói về những loài chim mang ý nghĩa tốt lành. Hình ảnh cánh én xuất hiện mỗi độ xuân về từ lâu đã gắn liền với sự khởi đầu, sức sống mới và niềm vui. Bởi vậy, trong văn hóa Á Đông, én thường được xem là loài chim mang nhiều ý nghĩa tích cực. Theo quan niệm dân gian, chim én chủ động tìm đến mái hiên, xà nhà hoặc khu vực quanh nhà để xây tổ được xem là dấu hiệu đáng mừng. Người xưa cho rằng loài chim này thường lựa chọn những nơi tương đối yên ổn để sinh sống và nuôi con, vì vậy mới có quan niệm nhà được én “chọn” là nơi có môi trường tốt, gia đạo êm ấm.

Đặc biệt, nếu đàn én quay trở lại làm tổ qua nhiều mùa, hình ảnh này càng dễ khiến người ta liên tưởng đến sự gắn bó và bình yên. Tổ én có chim non ríu rít cũng mang đến cảm giác ngôi nhà tràn đầy sức sống, đúng với quan niệm về một nơi ở có sinh khí. Nếu tổ én nằm ở vị trí không ảnh hưởng đến sinh hoạt, gia đình có thể để chim tự nhiên làm tổ và nuôi con. Trong thời gian này, nên hạn chế chạm vào tổ hoặc thường xuyên đến quá gần khiến chim bố mẹ bị xáo trộn.

2. Chim sẻ

Không hiếm gặp như én, chim sẻ lại đặc biệt gần gũi với đời sống con người. Chúng thường xuất hiện trên mái nhà, hàng cây, sân vườn, ban công hoặc những khu vực có nhiều cây xanh. Đôi khi chỉ một khe nhỏ dưới mái ngói hay góc khuất dưới mái hiên cũng có thể được chim sẻ chọn làm nơi xây tổ. Trong quan niệm dân gian, chim sẻ gắn với sự đông vui và sức sống. Một đàn sẻ thường xuyên ríu rít quanh sân nhà tạo cảm giác nhộn nhịp, trong khi hình ảnh chim làm tổ, đẻ trứng rồi nuôi con lại dễ được liên tưởng đến sự sinh sôi, sum vầy. Chính vì vậy, khi chim sẻ tự tìm đến làm tổ quanh nhà, nhiều người xem đây là tín hiệu tốt. Đặc biệt với những gia đình có sân vườn, cây cối xanh tốt và thường xuyên xuất hiện chim chóc, khung cảnh ấy còn gợi đúng tinh thần “đất lành chim đậu” mà người xưa vẫn nhắc đến.

Khi phát hiện tổ sẻ, gia chủ cũng không cần quá sốt sắng chăm sóc hay cho chim ăn liên tục. Chỉ cần hạn chế tác động vào khu vực làm tổ, tránh di chuyển tổ trong giai đoạn có trứng hoặc chim non và để đàn chim sinh hoạt tự nhiên.

3. Chim chích chòe

Chích chòe là một trong những loài chim quen thuộc tại Việt Nam, đặc biệt ở những khu vực có sân vườn và nhiều cây xanh. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, loài chim này còn được yêu thích bởi tiếng hót, vì vậy sự xuất hiện của chích chòe quanh nhà thường mang đến cảm giác vui tai, sinh động. Trong quan niệm dân gian, những loài chim có tiếng hót hay tìm đến nhà thường được gắn với niềm vui và những điều tốt đẹp. Khi chích chòe không chỉ ghé qua mà còn chọn cây trong vườn hoặc một góc thích hợp quanh nhà để làm tổ, nhiều người càng coi đó là một hình ảnh mang ý nghĩa tích cực.

Khác với những loài vật thường khiến gia chủ lo lắng khi bất ngờ xuất hiện, một đôi chim chích chòe tha cỏ, cành nhỏ về xây tổ thường tạo cảm giác khu vườn đang thực sự có sức sống. Theo cách nhìn phong thủy, cây cối xanh tốt, chim chóc tìm về và sinh sống đều là những hình ảnh thường được liên hệ với một môi trường có sinh khí. Nếu may mắn có chích chòe làm tổ trong vườn, gia đình nên hạn chế đến quá gần, đặc biệt khi chim đang ấp trứng hoặc nuôi con. Việc quan sát từ xa vừa tránh làm chim hoảng sợ, vừa giúp tổ ít bị xáo trộn.

"Đất lành chim đậu" - một tín hiệu đẹp quanh ngôi nhà

Từ chim én báo hiệu mùa xuân, đàn sẻ ríu rít quanh sân đến tiếng chích chòe vang lên trong vườn, mỗi loài đều mang một hình ảnh đẹp trong đời sống. Vì thế, việc chúng chủ động lựa chọn một ngôi nhà làm nơi xây tổ từ lâu đã được dân gian nhìn nhận như một dấu hiệu đáng mừng. Đặc biệt, chim thường tìm nơi kín đáo, tương đối an toàn và ít bị quấy rầy để làm tổ, bởi đây sẽ là nơi chúng đẻ trứng và nuôi chim non trong một khoảng thời gian. Một ngôi nhà thường xuyên có chim tìm đến vì thế cũng dễ tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, yên bình và nhiều sức sống.

Nếu tổ chim xuất hiện ở vị trí phù hợp, không gây mất an toàn hay ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, gia chủ có thể để những "vị khách nhỏ" này tự nhiên sinh sống. Đôi khi, cảnh chim bố mẹ bay đi bay về, đàn chim non ríu rít dưới mái hiên cũng chính là một nét thú vị khiến không gian sống trở nên sinh động hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm