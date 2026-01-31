3 kịch bản mới cho cuộc xung đột

Truyền thông Mỹ mới đây đã có bài bình luận cho rằng, bất chấp các sáng kiến hòa bình của chính quyền Donald Trump và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Kiev và Moscow, cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ tư ở Ukraine khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn.

WSJ đã trích dẫn ý kiến của các chuyên gia và phác thảo những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và đưa ra ba kịch bản khả thi có thể xảy ra.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk, kịch bản đầu tiên là tiếp tục các hành động thù địch.

Trong thời điểm hiện nay, Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, vì vậy việc tiếp tục cuộc chiến sẽ có lợi để đạt được kết quả chấp nhận được.

Như vậy, Moscow sẽ cho rằng, một cuộc tấn công là lựa chọn tốt nhất chứ không phải là một lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Alexander Gabuev, một nhà báo người Nga, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á Âu Carnegie Berlin đồng thời là nhà phân tích quan hệ quốc tế chỉ ra kịch bản thứ hai là cuộc chiến tranh tiêu hao này có thể dẫn đến sự sụp đổ dần dần và sau đó là đột ngột của hệ thống phòng thủ Ukraine.

Nói cách khác, sự sụp đổ quân sự của Ukraine cuối cùng sẽ xảy ra, thất bại của Kiev là điều “không thể tránh khỏi”, vì Nga có nguồn lực khổng lồ vượt trội hơn hẳn so với Ukraine.

Do đó, ông Alexander Gabuev khuyên giới chức Kiev không nên trì hoãn đàm phán với Moscow, vì đó chính là kết cục tốt nhất mà họ có thể nhận được, bằng không, họ có thể sẽ mất nhiều hơn.

Riêng tờ WSJ tin rằng một kịch bản thứ ba có thể xảy ra, liên quan đến việc gia tăng áp lực trừng phạt đối với Moscow.

Theo các nhà bình luận của tờ báo Mỹ, phương Tây có thể dựa vào các biện pháp hạn chế mới, nhưng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ có hiệu quả, vì các biện pháp trừng phạt hiện hành không ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của giới lãnh đạo Nga hay sự ổn định trong nước.

Nếu phương Tây tăng cao các biện pháp trừng phạt đến mức độ Nga không thể chịu đựng được, thì khi đó mới có tác động đáng kể đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ấn phẩm này cũng nêu rõ rằng, không có kịch bản nào trong số các kịch bản khả thi nêu trên có thể trở thành một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho cuộc xung đột.