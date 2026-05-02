HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 khung giờ nên thắp hương trong ngày

Phác Thái Anh

Đây là những thời điểm và khung giờ hợp lý để thắp hương trong ngày.

Trong đời sống gia đình Việt, thắp hương là một nét sinh hoạt quen thuộc, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện sự gắn kết với cội nguồn. Tuy nhiên, không ít người vẫn thắp hương theo thói quen, chưa thực sự để ý đến thời điểm sao cho hợp lý. Thực tế, không cần thắp quá nhiều lần, chỉ cần chọn đúng 3 thời điểm và khung giờ trong ngày là đã đủ để giữ được sự trang nghiêm và ý nghĩa.

1. Buổi sáng (khoảng 6–8h)

Buổi sáng là thời điểm thích hợp nhất để thắp hương mở đầu một ngày. Khi không khí còn yên tĩnh, trong lành, việc thắp một nén hương giúp tạo cảm giác bình tĩnh và rõ ràng hơn trong sinh hoạt. Nhiều gia đình kết hợp thắp hương với việc thay nước, chỉnh lại hoa quả, lau dọn nhẹ khu vực bàn thờ. Không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ một nén hương và không gian sạch sẽ cũng đã đủ thể hiện sự thành tâm. Duy trì thói quen này đều đặn giúp nếp nhà trở nên gọn gàng và có trật tự hơn.

2. Buổi trưa (khoảng 11–12h)

Buổi trưa là lúc nhịp sinh hoạt tạm chững lại sau nửa ngày làm việc. Đây được xem là khoảng thời gian trung tính, không quá vội vàng như buổi sáng cũng chưa hoàn toàn nghỉ ngơi như buổi tối. Thắp hương vào thời điểm này mang ý nghĩa giữ sự ổn định, cân bằng cho không gian sống, đặc biệt phù hợp với những gia đình coi trọng nếp sinh hoạt đều đặn. Với những gia đình có thời gian ở nhà vào ban ngày, đây là thời điểm hợp lý để duy trì thói quen thắp hương một cách nhẹ nhàng, không vội vã.

3. Buổi tối (khoảng 18–20h)

Buổi tối là lúc mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập. Không gian lúc này thường yên tĩnh hơn, phù hợp để thắp hương với tâm thế chậm lại và trọn vẹn hơn. Thắp hương buổi tối thường mang ý nghĩa tạ lễ, cầu mong sự bình an và kết thúc một ngày trong trạng thái nhẹ nhàng. Nhiều gia đình lựa chọn đây là thời điểm chính để thắp hương, đặc biệt khi ban ngày bận rộn. Ánh sáng dịu, không khí ổn định cũng giúp không gian thờ cúng trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại