3 điều không làm khi thắp hương buổi tối

Đây là những việc không nên làm khi thắp hương vào buổi tối.

Trong đời sống của nhiều gia đình Việt, việc thắp hương không nhất thiết lúc nào cũng diễn ra vào một khung giờ cố định. Có người giữ thói quen thắp hương vào buổi sáng, nhất là ngày Rằm, mùng Một; cũng có gia đình chỉ thắp khi mọi người đã trở về nhà, công việc trong ngày tạm gác lại và không gian trở nên yên tĩnh hơn. Bởi vậy, thắp hương vào buổi tối là điều khá thường gặp, đặc biệt với những người đi làm cả ngày hoặc sống ở các đô thị có nhịp sinh hoạt bận rộn.

So với ban ngày, buổi tối lại là khoảng thời gian có những đặc điểm riêng: nhà cửa thường đóng kín hơn, các thành viên đã tập trung đông đủ, đồng thời đây cũng là lúc chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính vì thế, bên cạnh việc giữ bàn thờ sạch sẽ, chuẩn bị hương và lễ vật phù hợp, một số chi tiết tưởng nhỏ trong quá trình thắp hương cũng đáng được chú ý. Theo quan niệm dân gian và xét cả từ góc độ sinh hoạt thực tế, nếu lựa chọn thắp hương vào buổi tối, gia chủ nên lưu ý một số điều để không gian thờ cúng vẫn trang nghiêm, thành kính nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả gia đình.

1. Không để cửa chính và cửa sổ mở to nếu gió lùa mạnh

Buổi tối là thời điểm gió thường mạnh hơn ban ngày, đặc biệt vào những ngày mưa hoặc thời tiết chuyển mùa. Khi thắp hương, nhiều gia đình tránh mở toang cửa chính hay cửa sổ để hạn chế gió lùa trực tiếp vào bàn thờ. Không chỉ theo quan niệm giữ không gian thờ cúng được trang nghiêm, việc hạn chế gió mạnh còn giúp tàn hương không bị bay tứ tung, tránh bén vào hoa khô, giấy hoặc các vật liệu dễ cháy. Nếu cần thông thoáng, gia chủ chỉ nên mở hé cửa hoặc đảm bảo khu vực bàn thờ không có luồng gió thổi trực diện.

2. Không bật quạt hoặc điều hòa thổi thẳng vào bàn thờ

Nhiều gia đình cũng lưu ý không để quạt điện hoặc điều hòa hướng trực tiếp vào khu vực bàn thờ khi hương đang cháy. Luồng gió mạnh có thể khiến hương cháy không đều, tàn hương rơi xuống các vật dụng xung quanh, đồng thời làm khói hương tản nhanh. Nếu thời tiết nóng, có thể bật quạt hoặc điều hòa ở chế độ nhẹ, điều chỉnh hướng gió sang khu vực khác để vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa hạn chế ảnh hưởng đến nén hương.

3. Không để khu vực bàn thờ bừa bộn hoặc thiếu ánh sáng

Buổi tối là thời điểm ánh sáng tự nhiên không còn, vì vậy nhiều gia đình chú ý bật đèn bàn thờ hoặc đảm bảo khu vực thờ cúng đủ sáng trước khi thắp hương. Đồng thời, bàn thờ cũng nên được dọn dẹp gọn gàng, tránh để giấy tờ, túi nilon, hoa khô hoặc các vật dễ bắt lửa ở quá gần bát hương. Không gian sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ giúp nghi thức thờ cúng thêm trang nghiêm mà còn góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình hương cháy.

Điều quan trọng vẫn là sự thành tâm và an toàn

Theo quan niệm dân gian, điều quan trọng trong việc thắp hương không nằm ở thời điểm sáng hay tối mà ở sự thành tâm và lòng kính trọng của người thực hiện. Vì vậy, nếu thắp hương vào buổi tối, gia chủ nên giữ tác phong nghiêm túc, ăn mặc gọn gàng, hạn chế nói cười lớn tiếng hoặc để những việc khác làm phân tâm trong lúc hành lễ. Trên thực tế, mỗi gia đình sẽ có nếp thờ cúng và quan niệm riêng, không có một quy định chung bắt buộc phải áp dụng. Điều cốt lõi vẫn là giữ được sự trang nghiêm, thành kính và thực hiện nghi thức theo cách phù hợp với truyền thống của gia đình mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm